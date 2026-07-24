Deshalb wechselt Zweitliga-Trainer Sandro Scuderi in die Kreisliga B

Über Jahre bestimmte der Fußball jede freie Minute im Alltag von Sandro Scuderi. Training, Spielvorbereitung, Videoanalyse und weite Auswärtsfahrten ließen dem langjährigen Coach des VfR Warbeyen kaum Zeit für Freunde und Familie. Im März trennte sich der Verein von seinem Erfolgstrainer, nachdem die erhoffte Wende im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga der Frauen ausgeblieben war.
Nun schlägt Sandro Scuderi bewusst ein neues Kapitel auf. Der 46-Jährige übernimmt die Herrenmannschaft des SV Issum, die in der vergangenen Saison aus der Kreisliga A abgestiegen ist. Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf einen B-Ligisten? Und warum fühlt sich dieser Schritt für Scuderi genau richtig an?
In den Wochen nach seiner Freistellung beim VfR Warbeyen nutzte Sandro Scuderi die gewonnene Zeit für Dinge, die in den vergangenen Jahren oft auf der Strecke geblieben waren. „Ich war auf vielen Familienfeiern und Geburtstagen – die Zeit war für mich sehr wertvoll. Vor allem, weil ich gemerkt habe, was ich all die Jahre versäumt habe. Da habe ich mir dann oft anhören müssen, man könne gar nicht glauben, dass ich auch mal drei, vier Stunden bleibe und nicht schon nach einer halben Stunde wieder zum Training müsse“, sagt Scuderi mit einem Augenzwinkern.
So ganz fern blieb Scuderi dem Fußballplatz allerdings nicht. „Ich habe in der Zwischenzeit Individualtraining gegeben. Es war für mich eine schöne Abwechslung, flexibel mit verschiedenen Kindern auf dem Trainingsplatz zu stehen“, sagt der 46-Jährige. Gleichzeitig nutzte er die Zeit, um das hohe Pensum der vergangenen Jahre zu reflektieren. „Speziell die letzten zwei Jahre haben bei mir so ein Gefühl hinterlassen, dass ich gerne ein oder zwei Gänge runterschalten möchte. Mit diesem Gefühl bin ich dann in ganz viele Gespräche gegangen.“
An Offerten habe es jedenfalls nicht gemangelt. „Es gab wirklich tolle Angebote von ambitionierten Vereinen aus dem Frauen-, Herren- und Jugendfußball“, sagt Scuderi. Mit einem Verein seien die Gespräche bereits weit fortgeschritten gewesen. Letztlich habe er sich dennoch dagegen entschieden. „Das tat im Herzen weh. Aber drei bis vier Stunden Autofahrt und fünf oder sechs Tage auf dem Fußballplatz wollte ich mir so schnell nicht wieder zumuten“, sagt Scuderi.
Der SV Issum zählte zu den Vereinen, die sich bereits frühzeitig um ihn bemüht hatten. „Ich hatte zunächst abgesagt, weil ich noch andere Dinge im Kopf hatte“, so Scuderi. Einige Zeit später startete der Verein jedoch einen neuen Anlauf. „Dann kam aus dem Nichts wieder ein Anruf vom SV Issum. Wir haben uns getroffen und ich wurde mit meiner Familie zum Abschlussfest eingeladen“, sagt Scuderi. Dort sei schließlich das Gefühl entstanden, dass die Aufgabe genau zu seiner aktuellen Lebenssituation passe.
„Zweimal die Woche Training, Spiele im Südkreis und der herzliche Umgang im Verein – das ist für mich einfach ein echtes Match“, sagt Scuderi, der sich die Aufgaben künftig mit seinen Co-Trainern Ardian Saris und Steffen Teloo teilen wird. Beide kennen Mannschaft und Verein bereits bestens. „Die beiden werden mir sehr viel abnehmen. Das gibt mir einfach ein richtig gutes Gefühl“, sagt Scuderi, der sich mit seinem neuen Team zunächst einmal vertraut machen musste.
Scuderi: „Wir haben uns zu einem lockeren Aufgalopp getroffen. Ich lerne die Mannschaft nach und nach kennen. Für die Saison gibt es noch keine festgelegte Marschroute. Wir wollen erst einmal sehen, was in der Vorbereitung passiert, viel ausprobieren und uns schnellstmöglich einen guten Überblick verschaffen.“ Auch die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. „Es gibt viel Bewegung. Die ersten Baustellen haben wir bereits in Angriff genommen. Personell haben wir noch einmal nachgelegt und einige Spieler dazu geholt“, sagt Sandro Scuderi, der im Brennnesselpark eine neue Fußballheimat gefunden hat.