Deshalb wechselt Zweitliga-Trainer Sandro Scuderi in die Kreisliga B Nach seinem Abschied vom VfR Warbeyen hätte Sandro Scuderi auch andere Wege einschlagen können. Stattdessen hat sich der 46-Jährige bewusst für ein Engagement beim SV Issum entschieden. Das sind seine Beweggründe. von RP / Nils Hendricks · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Scuderi (r.) steht vor einer neue Herausforderung – Foto: Pascal Derks

Über Jahre bestimmte der Fußball jede freie Minute im Alltag von Sandro Scuderi. Training, Spielvorbereitung, Videoanalyse und weite Auswärtsfahrten ließen dem langjährigen Coach des VfR Warbeyen kaum Zeit für Freunde und Familie. Im März trennte sich der Verein von seinem Erfolgstrainer, nachdem die erhoffte Wende im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga der Frauen ausgeblieben war.

Nun schlägt Sandro Scuderi bewusst ein neues Kapitel auf. Der 46-Jährige übernimmt die Herrenmannschaft des SV Issum, die in der vergangenen Saison aus der Kreisliga A abgestiegen ist. Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf einen B-Ligisten? Und warum fühlt sich dieser Schritt für Scuderi genau richtig an? „Ich war auf vielen Familienfeiern und Geburtstagen“ In den Wochen nach seiner Freistellung beim VfR Warbeyen nutzte Sandro Scuderi die gewonnene Zeit für Dinge, die in den vergangenen Jahren oft auf der Strecke geblieben waren. „Ich war auf vielen Familienfeiern und Geburtstagen – die Zeit war für mich sehr wertvoll. Vor allem, weil ich gemerkt habe, was ich all die Jahre versäumt habe. Da habe ich mir dann oft anhören müssen, man könne gar nicht glauben, dass ich auch mal drei, vier Stunden bleibe und nicht schon nach einer halben Stunde wieder zum Training müsse“, sagt Scuderi mit einem Augenzwinkern.

So ganz fern blieb Scuderi dem Fußballplatz allerdings nicht. „Ich habe in der Zwischenzeit Individualtraining gegeben. Es war für mich eine schöne Abwechslung, flexibel mit verschiedenen Kindern auf dem Trainingsplatz zu stehen“, sagt der 46-Jährige. Gleichzeitig nutzte er die Zeit, um das hohe Pensum der vergangenen Jahre zu reflektieren. „Speziell die letzten zwei Jahre haben bei mir so ein Gefühl hinterlassen, dass ich gerne ein oder zwei Gänge runterschalten möchte. Mit diesem Gefühl bin ich dann in ganz viele Gespräche gegangen.“ An Offerten habe es jedenfalls nicht gemangelt. „Es gab wirklich tolle Angebote von ambitionierten Vereinen aus dem Frauen-, Herren- und Jugendfußball“, sagt Scuderi. Mit einem Verein seien die Gespräche bereits weit fortgeschritten gewesen. Letztlich habe er sich dennoch dagegen entschieden. „Das tat im Herzen weh. Aber drei bis vier Stunden Autofahrt und fünf oder sechs Tage auf dem Fußballplatz wollte ich mir so schnell nicht wieder zumuten“, sagt Scuderi.