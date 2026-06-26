Deshalb wechselt die Fußballer-Familie Tiganj zum 1. FC Kleve Der zwölfjährige Lionel ist torgefährlich, technisch stark und schnell und zeigt diese Qualitäten ab sofort am Bresserberg. Trainiert wird er von Onkel Anes und dessen großem Bruder Ernes, der sich komplett der Talentförderung widmet. von RP / Volker Himmelberg · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Ernes Tiganj (r.) geht einen neuen Weg – Foto: Arno Wirths

Die ersten Gerüchte hatten im Kreis Kleve/Geldern bereits die Runde gemacht. Um diesen gleich einmal den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ernes Tiganj wird nicht Trainer des A-Ligisten 1. FC Kleve II, sein Kollege Christian „Theo“ Klunder sitzt bei der ambitionierten Reservemannschaft fest im Sattel.

Das Körnchen Wahrheit: Der Coach, der in den vergangenen Jahren beim Lokalrivalen Viktoria Goch eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben und die Reserve im Schnelldurchlauf von der Kreisliga B bis hinauf in die Bezirksliga geführt hatte, schließt sich tatsächlich den Rot-Blauen an. Und macht das Ganze zu einer Familienangelegenheit. "Lionel kann sich hier optimal entwickeln" Die Geschichte geht so: Lionel Tiganj ist zwölf Jahre jung und bringt alle Voraussetzung mit, um einmal ein erfolgreicher Offensivfußballer zu werden. Technisch stark, schnell und mit Torinstinkt ausgestattet – der jüngere Jahrgang der C-Junioren des 1. FC Kleve darf sich auf eine echte Verstärkung freuen. „Lionel kann sich hier optimal entwickeln. Ich wollte nicht Gefahr laufen, dass mein Sohn in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum verheizt wird. Da ist er für meine Begriffe in Kleve besser aufgehoben, wo der ältere C-Junioren-Jahrgang gerade gute Chancen auf den Aufstieg in die Niederrheinliga hat“, sagt Vater Ernes.

Dritter im Bunde der Tiganjs ist der 21-jährige Anes, der seinem großen Bruder nacheifert und mit ihm gemeinsam die C II-Junioren des 1. FC Kleve trainieren wird. „Ich habe nach meinem Abschied aus Goch immer betont, dass ich mir eine Pause gönne. Dabei bleibt es auch. Die Arbeit mit den Kindern macht mir einfach sehr viel Spaß. Und dass ich hier meinen Sohn und meinen Bruder begleiten kann, macht die Sache rund“, sagt das 39-jährige Oberhaupt der Fußballer-Familie. „Tiga Soccer Academy“ entwickelt sich zu einem Erfolgsprojekt Die Talentförderung spielt im Leben von Ernes Tiganj ohnehin eine zentrale Rolle. Für die C-Junioren-Jahrgänge des Kreises Kleve/Geldern engagiert sich der Fußballer aus Leidenschaft als DFB-Stützpunkttrainer. Und seine „Tiga Soccer Academy“ entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Erfolgsprojekt. Ernes Tiganj verfolgt mit seiner Fußballschule das Ziel, Nachwuchskicker im Alter zwischen neun und 15 Jahren in Sachen Technik, Koordination und Motorik individuell zu fördern und damit auf eine spätere Laufbahn im Seniorenbereich vorzubereiten.