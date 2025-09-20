Deshalb trumpft der FV Budenheim in der A-Klasse auf

Budenheim. Das ist ein dickes Ding: Punktgleich mit der SG Basara/Moguntia 1896 II steht der FV Budenheim an der Tabellenspitze. Die Schwarz-Gelben sind das Überraschungsteam der A-Klasse. Der neue FVB-Coach Daniel Kittl über Traumstart, Probleme und Ambitionen.

„Natürlich war nicht damit zu rechnen, dass wir an Spieltag fünf da oben sind“, betont Kittl, ein Gonsenheimer Bub, der seit 22 Jahren in der Altstadt wohnt und einst für RWO Alzey in der Oberliga kickte. „Der Kader wurde sehr verkleinert dadurch, dass wir jetzt drei Aktiven-Mannschaften haben. Wir hatten einige Abgänge – zwei Stammspieler (Keyvan Abdollahnia und Cihan Coban, Red.) sind zu Fiam Italia, die hatten ein bisschen andere Ambitionen. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass man vielleicht ganz gut mit unserem neuen Trainerteam arbeiten kann.“

Den Platz an der Sonne nehme man „gerne mit, das ist immer toll. Aber es wird immer mal Rückschläge geben mit so einer jungen Truppe“. Auf die Frage, wie die starken vier Siege in fünf Partien geschehen konnten, meint der 49-Jährige: „Unser Erfolgsgeheimnis sind Teamgeist und Zusammenhalt. Das sind alles Budenheimer Jungs, die schon länger zusammen sind – und das merkt man.“ Die FVB-Kicker gehen gemeinsam aufs Oktoberfest oder den Weinmarkt. „Das hat man nicht überall mehr heutzutage und das ist das, was diese Mannschaft auszeichnet“, sagt Kittl.

Auf die Frage, welche Taktik er spielen lässt, hält sich der frühere Jugendspieler von 05 und FCK bedeckt. „Klar ist, dass man mit so einer jungen Truppe anders agieren kann als mit einer älteren Truppe.“ Etliche Jungs im Kader sind gerade erst den A-Junioren entwachsen. Dazu hat der frühere Verbandsliga-Co-Trainer von Fortuna Mombach auch schon das eine oder andere Talent aus der aktuellen A-Jugend hochgezogen. Mit solchen Jungspunden könne man „komplett anders agieren und hat am Ende in der 80. oder 90. Minute noch Luft, wo andere keine Luft mehr haben.“

Kittl kommt mit dem jungen Gemüse prima zurecht. Klar: Er war zuletzt jahrelang Jugendtrainer beim SV Gonsenheim und VfB Ginsheim. Sein neues Team zeichne aus, dass es niemals aufstecke, auch nach Rückständen immer wieder zurückkomme. So wie gegen Schwabsburg, als man nach 0:3-Rückstand fast noch die Wende geschafft hätte. Oder zuletzt bei Aufsteiger Frei-Weinheim, als der FVB einen 0:1-Rückstand drehte und 2:1 gewann. „Immer weiter zu kämpfen und zu arbeiten und nie aufzugeben, das sind unsere Stärken“, freut sich Kittl.

Budenheims Neuzugang Brunnett liefert sofort

Von den Zugängen will der Coach niemanden hervorheben – auch wenn Angreifer Leon Brunnett (30) mit bereits vier Saisontreffern heraussticht. „Es ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Natürlich hat man Stärken und Schwächen drin. Aber durch den Teamgeist gleicht man das aus.“ Eine Riesen-Challenge für Kittl sind die regelmäßigen Ausfälle. „Du hast mal drei Urlauber, die für zwei Wochen weg sind. Dann kommen die wieder. Aber dann fahren erneut drei Mann in den Urlaub. Und du hast Studenten, die einfach zwei Wochen weg sind.“ Kittl gesteht: „Das ist etwas, womit ich kämpfen muss. So kenne ich das nicht. Aber so ist das im unteren Bereich halt. Das muss man hinnehmen. Bisher kriegen wir das immer gut hin.“

Ob so am Ende eventuell sogar Platz eins bis zwei möglich ist? „Auf jeden Fall ist es noch ein weiter Weg bis dahin. Es sind ja erst fünf Spiele gespielt – und wir haben noch ganz, ganz schwere Gegner vor uns…“