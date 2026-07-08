Deshalb sollten die Fußballer im Kreis Kleve unbedingt die Arbeitstagung besuchen Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußballausschussses Kleve/Geldern, und seine Funktionärskollegen haben wichtige Informationen für die Kicker. Die Gründe, weshalb kein Verein die Veranstaltung am 6. August verpassen sollte, im Überblick. von Volker Himmelberg · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Nicht nur Fokus auf den Ball. – Foto: Sylwia Kopeć

Jahr für Jahr das gleiche Ärgernis: Wenn der Fußballkreis Kleve-Geldern kurz vor dem Saisonstart zu seiner Arbeitstagung ruft, glänzt immer wieder der eine oder andere Verein durch Abwesenheit. Damit sich die Liste der säumigen Klubs diesmal in Grenzen hält, hier schon einmal der Termin: Das nächste Treffen der Delegierten findet am Donnerstag, 6. August, um 19.30 Uhr im Kreissportheim an der Mühlenstraße 1 in Kleve statt.

Auf- und Abstiegsregelung für die kommende Saison Wie immer lohnt sich der Besuch der Veranstaltung. Denn vor Ort gibt es wichtige Informationen, die für jeden Amateurfußballer von großem Interesse sind. So wird Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, den Rahmenspielplan, die Durchführungsbestimmungen sowie die Auf- und Abstiegsregelung für die kommende Saison in den Ligen auf Kreisebene vorstellen. Ehrengast ist Oliver Feld, der als Klubberater des Fußballverbandes Niederrhein für die Vereine in den Kreisen Kleve-Geldern, Rees-Bocholt und Moers im Einsatz ist. Der Fachmann wird ausführlich die diversen Beratungsangebote des FVN vorstellen. Dieter Heller referiert über „Angelegenheiten des Kreissportgerichtes“.

Welch entscheidende Rolle dieses Gremium spielen kann, musste in der abgelaufenen Saison beispielsweise A-Ligist Viktoria Winnekendonk erfahren. Heller hatte das Heimspiel der Viktoria gegen den TSV Wachtendonk-Wankum (4:0) am grünen Tisch mit 2:0 für die Gäste gewertet, weil die Viktoria in einem sehr kuriosen Fall einen gesperrten Spieler eingesetzt hatte. Der Verein legte zwar Einspruch ein. Doch das Bezirkssportgericht bestätigte nach der Saison Hellers Entscheidung, die den Winnekendonkern im schlimmsten Fall den Aufstieg in die Bezirksliga hätte kosten können. Schließlich stellen die Lehrwarte Klaus Engel und Rolf Camps noch die Schiedsrichterangelegenheiten und Regeländerungen für die nächste Spielzeit vor.