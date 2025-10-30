Der Rasenplatz im Houbert-Houben-Stadion muss geschont werden. – Foto: Markus Becker

Deshalb muss Viktoria Goch das Heimspiel gegen Speldorf absagen Der Landesligist hat ein freies Wochenende. Die für Freitag geplante Heimpartie gegen den VfB Speldorf kann nicht im Hubert-Houben-Stadion stattfinden. Warum die kleine Verschnaufpause Trainer Kevin Wolze nicht ungelegen kommt.

Viktoria Goch hat an diesem Wochenende keine Chance, seinen Platz in der Spitzengruppe der Landesliga zu festigen. Das Team kann nicht auf den Platz. Die für Freitagabend, 20 Uhr, geplante Heimpartie des Tabellenvierten gegen den VfB Speldorf kann nicht angepfiffen werden. Denn die Stadt Goch hat nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage den Rasenplatz im Hubert-Houben-Stadion gesperrt. Und auf ihren Kunstrasenplatz kann die Viktoria derzeit nicht ausweichen, weil der Belag erneuert wird. Hier hat das schlechte Wetter dafür gesorgt, dass die Arbeiten nicht so zügig vorangehen konnten, wie es geplant war. Deshalb blieb nur, die Partie gegen Speldorf abzusagen. Sie soll am Samstag, 22. November, nachgeholt werden. Geklärt werden muss nur noch, zu welcher Uhrzeit sie angepfiffen wird.

Training war schon nicht optimal Für den Gocher Trainer Kevin Wolze kam die Absage aus zwei Gründen nicht ungelegen. Nummer eins: Er konnte mit seinem Team in dieser Woche nicht vernünftig trainieren, weil auf Rasen eben nichts ging. „Wir konnten nur ein Drittel unseres Ascheplatzes nutzen, der schlecht beleuchtet ist. Das wäre keine gute Vorbereitung gewesen“, sagte Wolze. Er wird mit seiner Mannschaft am Freitagabend eine Übungseinheit in der Soccerhalle absolvieren, ehe es ins Wochenende geht.

Nummer zwei: Für die Viktoria kommt die Verschnaufpause zur rechten Zeit, weil die vergangenen Wochen viel Kraft gekostet haben und das Personal auch knapper geworden ist. Mittelfeldakteur Elias Koenen fällt wegen eines Fußbruchs länger aus. Und Stürmer Andrija Kurandic muss wegen einer Nasenoperation passen.