Deshalb läuft der 1. FC Kleve II allmählich zur Höchstform auf

Der sportliche Ehrgeiz darf dabei natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Die Verantwortlichen sind sich einig, dass die Klever Reserve mittelfristig wieder die Qualität für die Bezirksliga mitbringen soll. In der kommenden Saison geht die Aufbauarbeit auf dem Weg dorthin in die nächste Runde. Mittelfeldspieler Dominik Ljubicic, der Klunder im vergangenen Sommer aus Bedburg-Hau an den Bresserberg begleitet hatte, engagiert sich in Zukunft als spielender Co-Trainer. Der bisherige Assistent Michael Loefs tritt dafür aus zeitlichen Gründen etwas kürzer. Betreuer Justin Spier und Physiotherapeut Marcel Dobbelsteen bleiben der Reserve erhalten.

Mit dem aktuellen Kader steht das Grundgerüst der Mannschaft für die nächste Saison bereits. „Mit dem einen oder anderen Spieler führen wir noch Gespräche. In jedem Fall schicken wir weiterhin ein schlagkräftiges Team ins Rennen“, sagt Klunder. Zunächst einmal möchte der 1. FC Kleve II den positiven Eindruck bestätigen. Klunder: „Unser Nahziel ist ganz einfach. Wir wollen mehr Punkte holen als in der Hinserie.“ In der aktuellen Form der Rot-Blauen spricht nichts dagegen.