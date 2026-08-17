Deshalb konnte der Uedemer SV den 1. FC Kleve II eiskalt bestrafen

Auf dem Kunstrasenplatz am Bresserberg begannen beide Teams die Partie ohne großes Abtasten. Bereits nach drei Minuten flankte Kleves Stürmer Falko Kersten von der rechten Seite scharf in die Box des USV, fand aber keinen Abnehmer. Nur zwei Minuten später prüfte Uedems Till Bienemann Kleves Keeper Leon Doll, der den Schuss aus zwölf Metern parierte. Ein Standard sorgte nach sieben Minuten für die frühe Uedemer Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld bekam die Klever Abwehr den Ball nicht geklärt, es folgte eine Flanke von der Grundlinie, und Tim Kerkmann brauchte nur noch einzuköpfen.