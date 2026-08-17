Deshalb konnte der Uedemer SV den 1. FC Kleve II eiskalt bestrafen

Mit einer Heimniederlage ist der 1. FC Kleve II in die neue Saison der Kreisliga A Kleve/Geldern gestartet. Mit 1:3 (0:1) musste sich das Team von Trainer Christian „Theo“ Klunder dem Uedemer SV geschlagen geben. „Die Vorbereitung ist so prima gelaufen. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut und auch in den Testspielen haben wir überzeugt. Das war jetzt dagegen leider ein Rückschritt“, so der erfahrene Coach.
Auf dem Kunstrasenplatz am Bresserberg begannen beide Teams die Partie ohne großes Abtasten. Bereits nach drei Minuten flankte Kleves Stürmer Falko Kersten von der rechten Seite scharf in die Box des USV, fand aber keinen Abnehmer. Nur zwei Minuten später prüfte Uedems Till Bienemann Kleves Keeper Leon Doll, der den Schuss aus zwölf Metern parierte. Ein Standard sorgte nach sieben Minuten für die frühe Uedemer Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld bekam die Klever Abwehr den Ball nicht geklärt, es folgte eine Flanke von der Grundlinie, und Tim Kerkmann brauchte nur noch einzuköpfen.
In der Folge zeigten sich die Gastgeber verunsichert und fanden gegen einen gut gestaffelten Gegner keine vernünftige Lösung im Spielaufbau. Die Uedemer verpassten es, in dieser Phase durch Bienemann (23.) und Leon Schuler (38.) die Führung auszubauen. Kurz vor der Halbzeit dann wieder Lebenszeichen der Klever: Doch weder Piotr Lewandowski noch Falko Kersten konnten die sich bietenden Chancen nutzen.
Nach dem Seitenwechsel war den Gastgebern sofort anzumerken, dass sie den Ausgleich wollten. Aggressiv wurde der USV sofort hoch angelaufen. Doch das Tor machten die Gäste. In Minute 48 zog Lukas Broeckmann zentral stehend an der Strafraumgrenze einfach ab. Sein Schuss wurde dann von Falco Kersten unhaltbar für Leon Doll zum 0:2 ins eigene Tor abgefälscht.
Doch die Klever zeigten Moral. In den folgenden Minuten drängten sie Uedem immer weiter zurück. Nachdem erneut Kersten eine Großchance ausgelassen hatte (53.), sorgte Kosovar Demiri in der 58. Minute für den verdienten Anschlusstreffer. Der auch Wirkung zeigte, denn nun bestimmte der 1. FC Kleve II die Partie, vergab aber gleich mehrere Hochkaräter zum Ausgleich. Die Gäste dagegen zeigten sich offensiv hocheffizient. Nach einer Ecke von Maik Hemmers schraubte sich Tim Kerkmann eine Etage höher als seine Gegenspieler und köpfte zum 3:1 für den USV ein (82.).
Zwar hatten sowohl Justus Horstmann für Uedem (89.) als auch Falco Kersten (90.+3) noch weitere Großchancen, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.
„Den Sieg nehmen wir natürlich gerne aus Kleve mit. Nach dem Anschlusstreffer sind wir geschwommen, aber wir haben uns selbst wieder befreit“, sagte ein zufriedener USV-Spielertrainer Peter Janßen.
Christian Klunder resümierte: „Mit einer besseren Chancenverwertung wäre mehr drin gewesen. Doch wir waren nicht konzentriert genug.“