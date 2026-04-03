Deshalb kickt Bayer Leverkusen an der Wasserburg

Sammler können ebenfalls ihrer Leidenschaft frönen. Insgesamt können 444 bunte Bildchen aus dem Vereinsleben in ein Album geklebt werden – die Sticker-Aktion läuft vom 18. April bis zum 27. Juni, Tauschtage sind geplant. Ein Fanschal mit der Aufschrift „100 Freunde" und ein schwarz-weißes Jubiläumstrikot erfreuen sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt großer Nachfrage.

Jens Rosmüller und seine Vorstandskollegen freuen sich sehr über die Unterstützung aus dem gesamten Dorf. „Die Zusammenarbeit mit den Abiturjahrgängen der Gesamtschule klappt hervorragend. Auch die Rinderner Feuerwehr hilft uns, wo sie nur kann", so der Vorsitzende. Der Spielverein vereint ganz Rindern – daran hat sich in 100 Jahren nichts geändert.