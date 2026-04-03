Deshalb kickt Bayer Leverkusen an der Wasserburg

Die Arbeit hat sich gelohnt. Schon im 99. Jahr nach der Vereinsgründung hatten sich alle „Zebras“ mächtig ins Zeug gelegt, damit das große Jubiläum des SV Rindern in die Annalen eingehen kann. „Alle Abteilungen unseres Vereins haben sich an der Planung beteiligt und Vorschläge eingebracht. Wir waren das ganze Jahr 2025 mit der Vorbereitung der Feierlichkeiten beschäftigt und haben uns einmal im Monat getroffen. Jetzt können wir ein umfangreiches Programm vorstellen, das sich sehen lassen kann. Wir wollten uns ganz bewusst etwas von anderen Vereinen unterscheiden und haben die Kontakte unserer Mitglieder genutzt", sagt Vorsitzender Jens Rosmüller.
Das kann man wohl sagen. Denn der Spielverein Rindern, der am 15. Mai 1926 aus der Taufe gehoben wurde, feiert hundert Jahre später ein Jubiläum der Extraklasse. Sportlicher Höhepunkt ist am Samstag, 13. Juni, der Auftritt der Traditionsmannschaft von Bayer 04 Leverkusen, die ab 13 Uhr gegen die Rinderner „Allstars“ antritt. Von denen gibt es offenbar jede Menge. Denn Trainer Christian Roeskens wird pro Halbzeit unterschiedliche Mannschaften aufbieten, die den ehemaligen Stars des Fußball-Bundesligisten Paroli bieten sollen. Regelmäßig gehen beispielsweise immer noch Stefan Kießling und Patrick Helmes für die Werkself-Oldies auf Torejagd.
Die Prominenz hat Eric Jansen, stellvertretender Vorsitzender und Sponsor des SV Rindern, an die Wasserburg gelockt. Der Dachdeckermeister ist leidenschaftlicher Bayer-Fan und engagiert sich ganz nebenbei auch im Businessclub des Deutschen Meisters von 2024. Wer bei TV-Übertragungen aus der BayArena genau hinschaut, wird regelmäßig die Bandenwerbung „Jansen Bedachungen“ entdecken.
Der Auftritt der Ex-Profis ist einer von vielen Höhepunkten der Jubiläumsfeierlichkeiten. Den geselligen Startschuss gab’s bereits am Rosenmontag, als mehr als 100 Mitglieder im Zebrakostüm beim Klever Karnevalsumzug mitmachten. Am Samstag, 9. Mai, ist die Rinderner Sportanlage Schauplatz der Premiere des „Zebra Warrior Run“. Dahinter verbirgt sich ein zwei Kilometer langer Hindernislauf, den Teams (sechs bis zehn Läuferinnen und Läufer) in Angriff nehmen. Das Startgeld beträgt fünf Euro, jeder Teilnehmer bekommt ein Getränk und ein kleines Geschenk. Der Wettbewerb richtet sich an Familien, Nachbarschaften, Freundeskreise und Arbeitskollegen.
Das eigentliche Festwochenende findet von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juni, im großen Festzelt auf der Sportanlage statt. Am Freitagabend stehen die langjährigen und verdienten Mitglieder im Mittelpunkt, außerdem können die Besucher die Höhepunkte der langen Vereinsgeschichte Revue passieren lassen. Am Samstag folgt das Gastspiel der Bayer-Traditionself. Eintrittskarten kosten zehn Euro (ermäßigt sechs Euro), der Vorverkauf hat bereits begonnen. Nach dem Abpfiff ist noch lange nicht Schluss. Es folgt die große Jubiläumsparty mit DJ. Der Sonntag steht im Zeichen des Fußball-Talks, der um 15 Uhr beginnt. Zu Gast sind Mark Eschweiler, bekannt von der samstäglichen Bundesliga-Konferenz auf WDR 2, und der Buchautor Jörg Heinisch. Abends wird das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao auf einer großen Videoleinwand gezeigt, vor Ort kommentiert Reporterlegende Armin Lehmann das Geschehen.
Die „geselligen Radfahrer“ laden für Sonntag, 12. Juli, zu einer rund 40 Kilometer langen Tour rund um Rindern inklusive Zwischenstopp ein. Vom 24. bis 27. August findet täglich von 10 bis 15.30 Uhr das Sommer-Camp für Nachwuchskicker auf dem Vereinsgelände statt. Das traditionelle Dieter-Verrieth-Jugendturnier erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit – die nächste Auflage gibt’s vom 4. bis zum 6. September. 40 Mannschaften, darunter einige aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden, haben sich bereits angemeldet. Pünktlich zur Rinderner Kirmes steigt am Samstag, 19. September, das fast schon legendäre Kirmesturnier. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht – für ein besonders originelles Outfit gibt’s sogar eine Belohnung.
Ein Highlight und besonderer Leckerbissen ist der Auftritt von Sven Pistor. Der bekannte Sportmoderator und Kabarettist stellt sein „Clubhaus Special“ am Dienstag, 3. November, ab 19 Uhr in der Aula der Gesamtschule am Forstgarten vor. In der dritten Halbzeit geht er ausführlich auf den SV Rindern ein. Der Eintritt kostet 29 Euro.
Sammler können ebenfalls ihrer Leidenschaft frönen. Insgesamt können 444 bunte Bildchen aus dem Vereinsleben in ein Album geklebt werden – die Sticker-Aktion läuft vom 18. April bis zum 27. Juni, Tauschtage sind geplant. Ein Fanschal mit der Aufschrift „100 Freunde" und ein schwarz-weißes Jubiläumstrikot erfreuen sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt großer Nachfrage.
Jens Rosmüller und seine Vorstandskollegen freuen sich sehr über die Unterstützung aus dem gesamten Dorf. „Die Zusammenarbeit mit den Abiturjahrgängen der Gesamtschule klappt hervorragend. Auch die Rinderner Feuerwehr hilft uns, wo sie nur kann", so der Vorsitzende. Der Spielverein vereint ganz Rindern – daran hat sich in 100 Jahren nichts geändert.