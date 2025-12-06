Deshalb ist Viktoria Goch gegen den VfB Speldorf leer ausgegangen

Auf der anderen Seite ging der VfB Speldorf nach einer Viertelstunde durch Mert Akdeniz in Führung. Levon Kürkciyan erzielte jedoch keine 60 Sekunden später den Gocher Ausgleichstreffer, als er von einem Abstimmungsfehler der Speldorfer Innenverteidiger profitierte. Ein weiteres Geschenk, diesmal vom Gocher Keeper Sven Schneider, begünstigte in der 19. Minute das Speldorfer 1:2 durch Bradley-Darcey Asoh.

Und es kam noch dicker für die Viktoria: Maximilian Fritzsche baute die Führung der Gäste in der 31. Minute per Elfmeter-Nachschuss aus. Seinen ersten Versuch hatte Schneider noch entschärfen können. Doch damit war das letzte Wort im ersten Durchgang noch nicht gesprochen. Gochs Marvin Hitzek sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoßtreffer zum 2:3 (35.) wieder für Hoffnung aufseiten des Landesliga-Aufsteigers.

VfB Speldorf rührt nach der Pause Abwehrbeton an