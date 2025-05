Deshalb ist die Kaderplanung des VfR Warbeyen ganz einfach

Nach turbulenten Wochen mit einigen Nebenschauplätzen rückt beim VfR Warbeyen der Sport in den Vordergrund. Zwar gibt der Meister in der Regionalliga der Frauen noch zwei Abschiedsvorstellungen. Doch im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf das Abenteuer Zweite Bundesliga bereits auf Hochtouren.

In ihr sieht VfR-Trainer Sandro Scuderi eine Verstärkung für die Schaltzentrale im Mittelfeld. „Jule bringt Handlungsschnelligkeit mit. In der Zweiten Bundesliga wird das Tempo nochmal schneller. Da brauchen wir Zweikampfstärke, aber auch die gewisse Portion Ruhe, um eine neue Aktion zu starten. Sie hat in ihrem jungen Alter schon einiges geleistet“, sagt der Warbeyener Coach.

So die 19-jährige Jule Laufer, die in der laufenden Saison bisher 19 Spiele für die U-21-Auswahl des Bundesligisten SGS Essen absolviert und unter anderen beim überraschenden 2:0-Erfolg gegen den VfR Warbeyen offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Der Trainer freut sich bereits über die Möglichkeiten, die ihm die neuen Mittelfeldspielerinnen eröffnen. „Greta haben wir jetzt schon anderthalb Jahre verfolgt. Ihr Spiel hat eine gewisse Leichtigkeit. Sie wird uns im offensiven Mittelfeld sehr guttun, vielleicht auch ein bisschen tiefer. Lotte hat eine total dynamische Art und will bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Sie ist auch gerne mal im letzten Drittel unterwegs“, erklärt er.

Zwischen den Pfosten verstärkt sich der künftige Zweitligist mit Cilly Plaßmann. Die 23-jährige Torhüterin spielte in der Jugend für SGS Essen und war zuletzt für den SV Blau-Weiß Weitmar aus Bochum aktiv. „Cilly ist unserem Scouting-Team vor einiger Zeit aufgefallen und hat unseren Torwarttrainer Andre Barth überzeugt“, sagt Scuderi, der von einer „entwicklungsfreudigen Torhüterin mit einer tollen Ausstrahlung“ spricht.

In vorderster Front soll künftig Lidia Nduka von Niederrheinliga-Absteiger FV Mönchengladbach auf Torejagd für den VfR Warbeyen gehen.

Leichte Kaderplanung wegen der 2. Bundesliga

Der 24-Jährigen, die trotz einer enttäuschenden Saison mit großem Abstand Top-Torjägerin in ihrer Spielklasse ist und in der Vergangenheit bereits Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte, trauen die Verantwortlichen den großen Sprung in die Zweite Bundesliga zu. Scuderi sagt über sie: „Sie hat uns in der vergangenen Saison im Pokal schon einmal fast ein Bein gestellt. Lidia ist eine Top-Stürmerin, die weiß, wo das Tor steht und auch ihre Mitspielerinnen in Szene setzen kann. Wir sind sehr froh, dass sie uns direkt nach ihrem Probetraining eine Zusage gegeben hat.“

Ebenfalls mit an Bord sind drei Spielerinnen, die in der laufenden Saison bereits für den VfR die Schuhe geschnürt haben. Aida Manoukian und Isa Hoevers, die im Winter kamen und gleich zu echten Verstärkungen avancierten, haben ebenfalls ihre Zusage für die neue Saison gegeben.

Außenspielerin Joyce Angenent rückt aus dem Kader der zweiten Mannschaft hoch. „Aida und Isa sind beide direkt eingeschlagen – auf unterschiedliche Art und Weise. Joyce hat sich den Platz im Kader mit ihren Leistungen absolut verdient“, sagt Sandro Scuderi.

Weitere Neuzugänge für den VfR Warbeyen sollen in Kürze folgen. „Teilweise müssen wir nur noch auf die Verträge warten. Zum ersten Mal in meiner Trainerlaufbahn gestaltet sich die Kaderplanung sehr leicht, weil viele Spielerinnen Bock auf unser Projekt in der Zweiten Liga haben. Die Kaderstärke soll sich ungefähr bei 22 einpendeln, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns im Sinne einer sorgenfreien Saison noch ein wenig breiter aufstellen werden“, kündigt Scuderi an.