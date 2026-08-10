Deshalb ist der TuS Xanten schon in der ersten Runde gescheitert

Bereits nach einer halben Stunde führten die Broekhuysener mit 3:0 durch Tore von Tobias Maaßen (4.), Tom Beterams (12.) und Norman Schmitz (29.). David Epp konnte kurzzeitig verkürzen (33.). Kurz vor der Pause stellte SFB-Kapitän Luca Peun (44.) den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Mit diesem ging es dann auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit agierten die Xantener besser und verkürzten durch ein Eigentor von Schmitz (62.) auf 2:4. Zu einem Comeback sollte es allerdings nicht reichen. Maurice Horster besiegelte mit seinem Treffer (81.) zum 5:2 das Niederrheinpokal-Aus des TuS Xanten. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg für Broekhuysen“, sagte Dietrich.

TuS Xanten blickt trotz Pokal-Aus optimistisch auf den Saisonstart