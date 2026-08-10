Deshalb ist der TuS Xanten schon in der ersten Runde gescheitert

Der Moerser Pokalsieger TuS Xanten hat sich bereits in der ersten Runde aus dem Niederrheinpokal 2026/27 verabschiedet. Nachdem der Bezirksligist im Mai souverän den Pokalsieg gegen den A-Ligisten Büdericher SV einfahren konnte, stand mit dem letztjährigen Vizemeister der Bezirksliga-Gruppe 4, den Sportfreunden Broekhuysen, eine deutlich schwerere Aufgabe an. Besonders in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Xantener durch lange Bälle immer wieder vor Probleme. Am Ende gab es eine 2:5 (1:4)-Niederlage. Was war passiert?
„Ich bin mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Wir wollen vorne Druck geben, haben allerdings bei den langen Broekhuyener Bällen schlecht geschaltet, wodurch sie immer wieder hinter unsere Kette kamen“, sagte Xantens Coach Mirco Dietrich.
Bereits nach einer halben Stunde führten die Broekhuysener mit 3:0 durch Tore von Tobias Maaßen (4.), Tom Beterams (12.) und Norman Schmitz (29.). David Epp konnte kurzzeitig verkürzen (33.). Kurz vor der Pause stellte SFB-Kapitän Luca Peun (44.) den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Mit diesem ging es dann auch in die Pause.
In der zweiten Halbzeit agierten die Xantener besser und verkürzten durch ein Eigentor von Schmitz (62.) auf 2:4. Zu einem Comeback sollte es allerdings nicht reichen. Maurice Horster besiegelte mit seinem Treffer (81.) zum 5:2 das Niederrheinpokal-Aus des TuS Xanten. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg für Broekhuysen“, sagte Dietrich.
Nach dem letzten Spiel vor dem Saisonstart nächste Woche blickt der Xantener Trainer auf eine solide Vorbereitung zurück: „Die Jungs haben gut mitgezogen. Klar, sind immer wieder Leute im Urlaub, aber das ist ja auch normal.“ Trotz der Urlauber und verschiedener Neuzugänge sieht der 41-Jährige die Mannschaft gut gerüstet für den Saisonstart. „Wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Es wird auch noch was dauern, bis alles vernünftig harmoniert, aber ich bin dennoch guter Dinge für den Start nächste Woche.“
Sorgen muss sich der Coach allerdings um seinen Spieler Niklas Maas machen. Der 29-Jährige wurde zur Halbzeit eingewechselt, musste eine halbe Stunde später aber wieder vom Platz. Auf Nachfrage handelt es sich bei Maas‘ Verletzung aber lediglich um eine Zerrung.
Der TuS Xanten startet mit einem Heimspiel in die Bezirksliga-Saison. Anstoß ist am nächsten Sonntag, 16. August, um 15 Uhr im Fürstenbergstadion. Zu Gast ist die DJK Rhede.