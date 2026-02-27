Deshalb ist der SV Walbeck kaum noch zu retten Nach dem Rückzug von Rot-Weiß Oberhausen ist die Mannschaft vom Bergsteg ans Tabellenende der Niederrheinliga der Frauen zurückgefallen. Trainer Friedel Baumann erklärt, weshalb er die Hoffnung auf ein Happy End noch nicht aufgegeben hat. von RP / Klaus Schopmans · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Frauen des SV Walbeck haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. – Foto: SSVg Velbert 02

Für den SV Walbeck hat sich die Lage im Abstiegskampf der Niederrheinliga der Frauen in der Winterpause noch einmal gewaltig zugespitzt. Rot-Weiß Oberhausen hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht damit als erster Absteiger fest. Damit ist auch der bislang einzige Saisonsieg der Mannschaft vom Bergsteg Makulatur – der 3:2-Erfolg in Oberhausen ist annulliert worden.

GSV Moers steigt wahrscheinlich aus der Regionalliga ab So., 01.03.2026, 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern GW Lankern SV Walbeck SV Walbeck 13:00 PUSH

Der SV Walbeck muss die Aufholjagd als Tabellenletzter starten. Mit gerade einmal drei Punkten auf dem Konto und bereits fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Und die Situation wird sich höchstwahrscheinlich noch einmal verschärfen. Denn der GSV Moers steht praktisch schon als Regionalliga-Absteiger fest und sorgt somit dafür, dass sich eine Etage tiefer ein weiterer Kandidat verabschieden muss. Zwar hat sich der SV Walbeck in der Hinrunde oftmals durchaus konkurrenzfähig präsentiert. Oft musste sich die Mannschaft nur knapp geschlagen geben. Das große Manko ist die Offensive: Sechs Treffer in 13 Spielen sind ganz einfach zu wenig, um in der Niederrheinliga bestehen zu können.