Deshalb ist der SV Walbeck kaum noch zu retten

Für den SV Walbeck hat sich die Lage im Abstiegskampf der Niederrheinliga der Frauen in der Winterpause noch einmal gewaltig zugespitzt. Rot-Weiß Oberhausen hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht damit als erster Absteiger fest. Damit ist auch der bislang einzige Saisonsieg der Mannschaft vom Bergsteg Makulatur – der 3:2-Erfolg in Oberhausen ist annulliert worden.
Der SV Walbeck muss die Aufholjagd als Tabellenletzter starten. Mit gerade einmal drei Punkten auf dem Konto und bereits fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Und die Situation wird sich höchstwahrscheinlich noch einmal verschärfen. Denn der GSV Moers steht praktisch schon als Regionalliga-Absteiger fest und sorgt somit dafür, dass sich eine Etage tiefer ein weiterer Kandidat verabschieden muss.
Zwar hat sich der SV Walbeck in der Hinrunde oftmals durchaus konkurrenzfähig präsentiert. Oft musste sich die Mannschaft nur knapp geschlagen geben. Das große Manko ist die Offensive: Sechs Treffer in 13 Spielen sind ganz einfach zu wenig, um in der Niederrheinliga bestehen zu können.
Aufgeben ist jedoch keine Option. „Wir werden auch in der Rückrunde alles versuchen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Wir haben in der Vorbereitung und im Training gut gearbeitet, nach wie vor ist die Motivation innerhalb der Mannschaft hoch“, sagt Trainer Friedel Baumann.
Für etwas Selbstvertrauen könnte der 8:1-Erfolg gesorgt haben, den die Mannschaft am vergangenen Sonntag in einem Testspiel beim Bezirksligisten SpVg Odenkirchen feierte. „In dieser Partie hat meine Mannschaft viele Dinge umgesetzt, die wir im Training geübt und besprochen haben“, so Baumann. Neu im Team ist Torhüterin Charlotte van Betteray, die zuletzt für den Kreisligisten SV Sonsbeck zwischen den Pfosten gestanden hat.
Zum Rückrundenstart ist das Schlusslicht am Sonntag beim Tabellensechsten GW Lankern gefordert – das Hinspiel endete 2:2. Irgendwie soll verhindert werden, dass sich der SV Walbeck nach 18 Jahren wieder in die Landesliga verabschieden muss.