Deshalb ist Alemannia Pfalzdorf II immer für eine Überraschung gut Kleve-Geldern: Der A-Ligist fühlt sich in der Rolle des Außenseiters pudelwohl und stellt gerne die Erwartungen der Experten auf den Kopf. Trainer Christian Offermanns ist guter Dinge, dass seine Mannschaft auch in Zukunft einige Favoriten ärgert. von RP / Per Feldberg · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Alemannia Pfalzdorf ist mit seiner Zweiten Mannschaft in der Kreisliga A zufrieden. – Foto: Susanne Schmidt

Unverhofft kommt oft. Die Reserve von Alemannia Pfalzdorf hatte den Aufstieg in die Kreisliga A Kleve-Geldern überhaupt nicht eingeplant. Doch die Mannschaft kommt im Oberhaus erstaunlich gut zurecht. Von wegen Abstiegskandidat Nummer eins – der Neuling hat sich mit einem Punkt Vorsprung auf die rote Zone auf Rang 13 in die Winterpause verabschieden können.

„Selbstverständlich haben wir einige Male Lehrgeld zahlen müssen“ Die Zielsetzung für die zweite Saisonhälfte, die am Wochenende mit einem Gastspiel beim Aufstiegskandidaten Viktoria Winnekendonk startet, liegt deshalb auf der Hand. Jetzt soll auch der Klassenerhalt her, damit das Abenteuer Kreisliga A in die nächste Runde gehen kann. Trainer Christian Offermanns ist fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft das Zeug dafür mitbringt. „Selbstverständlich haben wir in einigen Spielen Lehrgeld zahlen müssen, das gehört nun einmal für einen Aufsteiger in der Regel dazu. Aber das Positive ist, dass die Spieler daraus sofort ihre Lehren gezogen haben und die nächsten Schritte gegangen sind“, so Offermanns. Zu den Höhepunkten der laufenden Spielzeit zählte ein Ereignis, für das es keine Punkte gibt. Bei der Gocher Hallenstadtmeisterschaft trumpfte die Mannschaft ganz groß auf und sicherte sich am Ende völlig überraschend den Titel. „Auch dieses Turnier hat ein Beispiel für die Lernfähigkeit der Spieler geliefert. Anfangs hatten wir einige Probleme. Dann hat das Team einige Umstellungen konsequent befolgt und war nicht mehr aufzuhalten“, so Offermanns.

Dem Titelgewinn misst der Coach durchaus auch Bedeutung für die Meisterschaft bei. „Natürlich wird jetzt keiner von uns überheblich. Aber man sollte solch einen Erfolg nicht unterschätzen. Das gemeinsame Erlebnis in der Halle kann für die Moral Gold wert sein“, sagt der 42-Jährige. Auch die Tatsache, dass sich der Verein frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Coach der Reserve geeinigt hat, dürfte die Mannschaft zusätzlich beflügeln. „Die Mannschaft und der Verein sind mit Christians Arbeit mehr als zufrieden. Die Verlängerung ging deshalb ganz schnell über die Bühne“, sagt Stefan Eikemper, Sportlicher Leiter der Pfalzdorfer Fußballer.