Deshalb heuert Sebastian Rupp wieder beim FV Wallau an

Nach sieben Jahren präsentiert sich Sebastian Rupp wieder in den Farben des FV Wallau. © FV Wallau

Wiesenbach. Sebastian Rupp hat als Fußballer aus der Not eine Tugend gemacht. Nach einer Verletzung begann er bereits im Alter von 18 Jahren mit dem Trainerjob. Seine Erfolge als Jugendcoach lassen aufhorchen, sein Einstieg in den Seniorenbereich verlief weniger glücklich. 2019 sorgte er mit dem FV Wallau zum Saisonauftakt für einen Paukenschlag, bereits vier Spiele später musste er die Trainerbank des A-Ligisten räumen. Und ausgerechnet bei diesem Verein hat er zur kommenden Saison erneut angeheuert. Im Interview erklärt der 39-jährige Wiesenbacher seine Beweggründe und weshalb er überzeugt ist, dieses Mal richtig durchstarten zu können.