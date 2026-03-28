Deshalb hat sich Joel Agbo beim 1. FC Kleve einen Stammplatz verdient Joel Agbo ist beim Oberligisten lange nicht über die Jokerrolle hinausgekommen. Doch jetzt läuft es beim Mann für die rechte Außenbahn, der seinen Aufwärtstrend am Sonntag bei einer Partie fast vor seiner Haustür bestätigen will. von Joachim Schwenk · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Agbo erspielte sich einen Stammplatz in Kleve – Foto: Dominik Lortz

Zahlen lügen manchmal auf den ersten Blick. Joel Agbo gehört beim Oberligisten 1. FC Kleve zwar zu den Spielern mit den meisten Einsätzen in dieser Saison. Der 23-jährige Krefelder, der im Sommer vom Oberliga-Absteiger TVD Velbert an den Bresserberg gekommen ist, stand in 21 der 24 Meisterschaftspartien für sein neues Team auf dem Platz. Mehr Einsätze hatten bislang nur Niklas Klein-Wiele (23) und Diwan Duyar (22).

Doch der Schein trügt. Zu einer Stammkraft hat sich Joel Agbo beim Vorletzten, der am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Tabellenvierten SC St. Tönis antritt, erst im zweiten Teil der Saison entwickelt. In der Hinrunde lief der Mann für die offensive rechte Außenbahn lediglich in vier Partien von Beginn an für das Team im Abstiegskampf auf. Auch zu Beginn der Rückrunde musste er sich noch mit der Jokerrolle begnügen. Doch jetzt ist Joel Agbo, der seine Laufbahn beim VfR Fischeln begonnen und in der Jugend für Fortuna Düsseldorf sowie Borussia Mönchengladbach gespielt hat, richtig angekommen beim 1. FC Kleve. Er war in den vergangenen fünf Partien erste Wahl und hatte mit guten Leistungen seinen Anteil daran, dass die Mannschaft in der Offensive einen klaren Aufwärtstrend erkennen lässt. Zuletzt erarbeitete sie sich beim 2:1-Heimsieg gegen die SpVg Schonnebeck so viele Torchancen wie in keinem anderen Spiel der Saison.

Das hat Umut Akpinar und Georg Mewes an Joel Agbo beeindruckt Joel Agbo hat hart dafür gearbeitet, dass er den Status erlangt hat, den er derzeit beim 1. FC Kleve besitzt. „Ich musste mich erst an die Klever Spielphilosopie gewöhnen. Sie verlangt, dass ein Stürmer viel nach hinten arbeitet“, sagt Agbo. Damit hat er sich anfangs schwergetan und zudem die Dribblings übertrieben. „Doch ich habe nie aufgesteckt.“ Eben das hat Coach Umut Akpinar und Georg Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten, imponiert. „Joel Agbo ist bei uns nur langsam in Tritt gekommen. Doch er hat sich nie hängen lassen. Diese Geduld hat nicht jeder Spieler“, sagt Akpinar. Mewes freut sich, dass der Stürmer den Durchbruch jetzt geschafft hat. „Er hat sich dafür belohnt, dass er so fleißig war und nie geklagt oder gehadert hat“, so Mewes.