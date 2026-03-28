Deshalb hat sich Joel Agbo beim 1. FC Kleve einen Stammplatz verdient

Zahlen lügen manchmal auf den ersten Blick. Joel Agbo gehört beim Oberligisten 1. FC Kleve zwar zu den Spielern mit den meisten Einsätzen in dieser Saison. Der 23-jährige Krefelder, der im Sommer vom Oberliga-Absteiger TVD Velbert an den Bresserberg gekommen ist, stand in 21 der 24 Meisterschaftspartien für sein neues Team auf dem Platz. Mehr Einsätze hatten bislang nur Niklas Klein-Wiele (23) und Diwan Duyar (22).
Doch der Schein trügt. Zu einer Stammkraft hat sich Joel Agbo beim Vorletzten, der am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Tabellenvierten SC St. Tönis antritt, erst im zweiten Teil der Saison entwickelt. In der Hinrunde lief der Mann für die offensive rechte Außenbahn lediglich in vier Partien von Beginn an für das Team im Abstiegskampf auf. Auch zu Beginn der Rückrunde musste er sich noch mit der Jokerrolle begnügen.
Doch jetzt ist Joel Agbo, der seine Laufbahn beim VfR Fischeln begonnen und in der Jugend für Fortuna Düsseldorf sowie Borussia Mönchengladbach gespielt hat, richtig angekommen beim 1. FC Kleve. Er war in den vergangenen fünf Partien erste Wahl und hatte mit guten Leistungen seinen Anteil daran, dass die Mannschaft in der Offensive einen klaren Aufwärtstrend erkennen lässt. Zuletzt erarbeitete sie sich beim 2:1-Heimsieg gegen die SpVg Schonnebeck so viele Torchancen wie in keinem anderen Spiel der Saison.
Joel Agbo hat hart dafür gearbeitet, dass er den Status erlangt hat, den er derzeit beim 1. FC Kleve besitzt. „Ich musste mich erst an die Klever Spielphilosopie gewöhnen. Sie verlangt, dass ein Stürmer viel nach hinten arbeitet“, sagt Agbo. Damit hat er sich anfangs schwergetan und zudem die Dribblings übertrieben. „Doch ich habe nie aufgesteckt.“
Eben das hat Coach Umut Akpinar und Georg Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten, imponiert. „Joel Agbo ist bei uns nur langsam in Tritt gekommen. Doch er hat sich nie hängen lassen. Diese Geduld hat nicht jeder Spieler“, sagt Akpinar. Mewes freut sich, dass der Stürmer den Durchbruch jetzt geschafft hat. „Er hat sich dafür belohnt, dass er so fleißig war und nie geklagt oder gehadert hat“, so Mewes.
Nur in einem Punkt hapert es beim 23-jährigen Angreifer nach wie vor. Er hat in der Oberliga noch kein Tor für den 1. FC Kleve erzielt. Agbo lässt wie alle Angreifer im Kader im Abschluss die Konsequenz vermissen. „Er neigt dazu, im Strafraum den einen oder anderen Haken zu viel zu machen, statt aufs Tor zu schießen“, sagt Akpinar.
Der Sieg gegen Schonnebeck hat Joel Agbo und den 1. FC Kleve darin bestätigt, dass im Rennen um den Klassenerhalt noch alles möglich ist, auch wenn es tags darauf einen Nackenschlag gab, als die Nachricht von der Verletzung von Leistungsträger Niklas Klein-Wiele die Runde machte. „Wir haben gegen Schonnebeck weiteres Selbstvertrauen getankt. Die Mannschaft ist mit Herz und Leidenschaft dabei. Alle Jungs ziehen richtig gut mit. Mit dieser Mentalität bleiben wir in der Klasse“, sagt Joel Agbo.
Er hofft, dass der Oberligist am Sonntag den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen kann. Agbo freut sich auf die Partie beim SC St. Tönis. „Denn das ist für mich als Krefelder ja fast ein Heimspiel“, sagt der 23-Jährige.
Der 1. FC Kleve und der SC St. Tönis treffen bereits zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. In der Hinrunde gab es am Bresserberg einen 2:1-Erfolg für den 1. FC Kleve, der zehn Tage später vor eigenem Publikum im Niederrheinpokal mit 2:5 nach Verlängerung gegen St. Tönis das Nachsehen hatte.
„Das waren zwei sehr knappe Spiele. Die Aufgabe in St. Tönis ist schwer. Doch wir wollen unseren Aufwärtstrend bestätigen. Dafür haben wir im Training in dieser Woche sehr hart gearbeitet“, sagt Umut Akpinar, der zu Umstellungen gezwungen ist.
Denn in Niklas Klein-Wiele (Schultereckgelenksprengung) und Ilkay Akpinar (erkrankt) fallen die beiden Akteure aus, die zuletzt im defensiven Mittelfeld erste Wahl waren. Auf dieser Position hatte der 1. FC Kleve in den vergangenen Partien schon Kapitän Fabio Forster ersetzen müssen.