"Deshalb haben sie 30 Punkte mehr als wir" Frechen 20 besiegt SF Düren mit 2:0 von Niklas Lohrer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Tykhonov macht den Deckel drauf – Foto: Nick Förster

Die SpVg Frechen 20 hat ihre stabile Form im Saisonendspurt bestätigt und die Sportfreunde Düren mit 2:0 besiegt. Während Frechen den Blick weiter in Richtung Top fünf richten darf, rückt der Abstieg der Sportfreunde immer näher.

Doll bringt Frechen auf Kurs Die Gastgeber erwischten den besseren Start und hätten bereits früh in Führung gehen können. Nachdem zunächst zwei Großchancen ungenutzt blieben, traf Doll in der 31. Minute schließlich zum verdienten 1:0. Vorausgegangen waren ein Ballgewinn von Mats Vogel und ein Steckpass von Tim Dilley. Trainer Okan Özbay sah seine Mannschaft zunächst leicht überlegen: „Die ersten vierzig Minuten waren wir ein bisschen besser als der Gegner.“

Verletzung sorgt für Umstellungen Kurz vor der Pause musste Frechen jedoch personell reagieren. Innenverteidiger Miran Agirbas, der bereits angeschlagen ins Spiel gegangen war, konnte nicht weiterspielen. „Da wir keinen fitten Innenverteidiger mehr hatten, mussten wir umstellen“, erklärte Özbay. Die Folge war eine zerfahrene Phase nach dem Seitenwechsel. Frechen ließ die Gäste durch einige Ballverluste besser ins Spiel kommen. Tykhonov entscheidet die Partie Erst mit der Einwechslung von Hamza Hachimi stabilisierte sich das Spiel der Gastgeber wieder. „Das wurde mit der Einwechslung von Hachimi besser, die uns mehr Struktur gegeben hat“, so Özbay. Die Entscheidung fiel schließlich in der 79. Minute: Nach hohem Pressing gewann Taskale den Ball, Ruhrig legte ab und Tykhonov traf per Distanzschuss zum 2:0. „Dann war auch die Messe gelesen“, resümierte Özbay.