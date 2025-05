Deshalb geht es beim 1. FC Kleve aufwärts

Nummer eins: Umut Akpinar, der sich zuvor immer vor sein Team gestellt hatte, hatte richtig fertig. Er stapfte nach dem Abpfiff direkt zur Pressekonferenz – ohne in der Kabine zuvor noch ein paar Worte an seine Spieler zu richten, wie es ansonsten die Regel ist.

Stattdessen gab es öffentlich harte Kritik am kickenden Personal. Umut Akpinar sprach von einer „Nicht-Leistung“, einem „Katastrophen-Auftritt“ und warf den Spielern vor, „schläfrig, lethargisch und nie auf der Höhe“ gewesen zu sein. Harte Worte, die man in dieser Form von Akpinar nicht gewohnt war. Doch der Trainer hatte erkannt, dass es jetzt unbedingt nötig war, das Team mit der Peitsche statt mit Zuckerbrot auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten.

Nummer zwei: Allein bei der harschen Kritik blieb es nicht. Umut Akpinar griff auch in taktischer Hinsicht regulierend ein. Das Ziel war in erster Linie, bei der Defensivarbeit wieder mehr Stabilität in die Mannschaft zu bekommen.

Deshalb wurde Niklas Klein-Wiele zurück ins defensive Mittelfeld beordert, wo er seitdem mit Kapitän Fabio Forster die Dinge ordnet. Außerdem ließ Akpinar sein Team nun noch aggressiver pressen. Das beachtliche Ergebnis: Nach dem Hilden-Desaster gab es sechs Spiele ohne Niederlage mit nur sechs Gegentoren und bemerkenswerten Resultaten gegen die Titelanwärter SC St. Tönis (4:1), SpVg Schonnebeck (2:2) und ETB Schwarz-Weiß Essen (0:0).

Junge Spieler sind rechtzeitig angekommen

Das alles ist möglich, weil Umut Akpinar und sein Trainer-Team Geduld gehabt haben mit den vielen jungen Spielern im Kader. Diese Akteure zahlten vor allem in der Hinrunde noch einiges Lehrgeld. Doch mittlerweile sind die meisten in der Oberliga angekommen.

„Man kann die Arbeit, die Umut Akpinar und sein Team geleistet haben, gar nicht hoch genug bewerten“, sagt Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten. Er begrüßt, dass Akpinar in Hilden zur verbalen Peitsche gegriffen hatte. „Man kann die Spieler nicht nur streicheln“, sagt Mewes.

Der Anteil des Sportlichen Leiters am Erfolg der letzten Woche muss auch herausgestrichen werden. Schließlich hat er dafür gesorgt, dass der Umbruch gelungen ist, nachdem der 1. FC Kleve nach der vergangenen Saison wieder einige erfahrene Kräfte verloren hatte. Er hat einige junge Spieler zum Bresserberg geholt. An deren Qualität haben Mewes und Akpinar nie gezweifelt, auch wenn es gerade bei diesen Akteuren zunächst in dieser Saison noch etwas holprig lief.

Doch jetzt ist Dario Gerling als Stoßstürmer eine feste Größe in der Offensive, was den Weg von Niklas Klein-Wiele zurück ins defensive Mittelfeld möglich machte. Justin Francis oder Nermin Badnjevic bringen wie Juliano Ismanovski und Diwan Duyar über die Außenpositionen viel Tempo ins Klever Spiel und spulen Kilometer ab, um den Gegner früh unter Druck zu setzen.

Hinzu kommt, dass der 1. FC Kleve in der Abwehr über eine bestens harmonierende Viererkette verfügt. Sie wird seit Wochen von Frederik Meurs, Philipp Divis, der wahrscheinlich einer der Innenverteidiger mit den besten Zweikampfwerten in der Liga ist, Memlan Darwish, der aufblüht, seit der langjährige Abwehrchef Nedzad Dragovic verletzt fehlt, und Elidon Bilali gebildet.

Schlussmänner auf Augenhöhe

Und schließlich hat der 1. FC Kleve erstmals seit Jahren zwei Torhüter, die fast auf Augenhöhe sind. Die Zeiten, dass man sich größte Sorgen machen musste, wenn Stammkeeper Ahmet Taner (32) einmal fehlte, sind vorbei. Der 21-Jährige Henning Divis hat seine Klasse erst in den letzten Partien wieder bewiesen. Noch ist Taner die Nummer eins und zählt in Bestform in der Liga zu den führenden Vertretern seines Fachs. Doch er muss sich darauf einstellen, dass es ab der kommenden Saison schon ein hartes Duell um den Platz im Klever Tor geben wird.

Die Chancen, dass es dann für den 1. FC Kleve in der achten Saison in Folge um Punkte in der Oberliga geht, stehen sechseinhalb Wochen nach dem 0:4 in Hilden richtig gut. „Einen Sieg brauchen wir noch, dann sind wir durch“, sagt Georg Mewes vor dem Spiel am Sonntag beim Tabellenvierten VfB Homberg.

Umut Akpinar macht derweil das, was er in der Regel immer macht. Er lässt sich nicht auf irgendwelche Rechenspiele ein oder wirft einen Blick auf das Restprogramm der Konkurrenz. „Was wir nicht beeinflussen können, das interessiert mich nicht. Wir schauen nur auf uns“, sagt er. Es sind die gewohnt ruhigen Töne des Mannes, der seit 2017 als Coach für das Team verantwortlich ist.

Nur einmal hat Umut Akpinar in dieser Saison diesen Weg verlassen. Genau im richtigen Moment – nach dem 0:4 beim VfB Hilden, als es Zeit war, Tacheles zu reden.