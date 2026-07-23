Deshalb freut sich der Uedemer SV über die Rolle des Favoriten

Doch die Mannschaft sollte im neuen Jahr noch einmal einen großen Schritt nach vorne machen. Der Uedemer SV, der im Vorfeld von vielen Konkurrenten als Topfavorit gehandelt worden war, wurde dieser Rolle plötzlich gerecht und lag schließlich mit 40 Punkten in der Rückrundentabelle vorne. Am vorletzten Spieltag bezwang das Team Siegfried Materborn mit 2:1 und ließ damit die Titelträume des Nordkreis-Rivalen platzen, der monatelang das Feld angeführt hatte.