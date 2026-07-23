Deshalb freut sich der Uedemer SV über die Rolle des Favoriten

Am Ende reichte es für den Uedemer SV in der Abschlusstabelle der Kreisliga A Kleve/Geldern „nur“ zur Vizemeisterschaft hinter dem FC Aldekerk. „Wir haben uns die Rückkehr in die Bezirksliga in der Hinrunde selbst versaut“, sagt Peter Janßen. Dennoch ist er mit seiner ersten Saison als Spielertrainer sehr zufrieden.
„Nachdem ich die Aufgabe von Martin Würzler übernommen hatte, musste die Mannschaft natürlich auch einige neue Dinge verarbeiten“, so Janßen. Neues Spielsystem, neue Ansprache, geänderte Abläufe und Trainingsinhalte – daran mussten sich die Kicker erst einmal gewöhnen. „Wir haben leider nach einem relativ guten Saisonstart etwas den Faden verloren und zu viele Punkte verschenkt. Deshalb hatten wir das Thema Meisterschaft in der Winterpause eigentlich schon abgehakt“, sagt der Coach.
Doch die Mannschaft sollte im neuen Jahr noch einmal einen großen Schritt nach vorne machen. Der Uedemer SV, der im Vorfeld von vielen Konkurrenten als Topfavorit gehandelt worden war, wurde dieser Rolle plötzlich gerecht und lag schließlich mit 40 Punkten in der Rückrundentabelle vorne. Am vorletzten Spieltag bezwang das Team Siegfried Materborn mit 2:1 und ließ damit die Titelträume des Nordkreis-Rivalen platzen, der monatelang das Feld angeführt hatte.
Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Name Uedemer SV regelmäßig fällt, sobald über die Favoriten in der kommenden Spielzeit spekuliert wird. „Damit kann ich gut leben. Mich freut das sogar, weil sich die Spieler diesen Ruf mit guten Leistungen erarbeitet haben“, so Janßen.
Personell halten sich die Veränderungen in Grenzen. Eine Lücke hinterlässt allerdings Torjäger Philipp Starbatty, der sich dem Bezirksligisten Borussia Veen angeschlossen hat. Zudem stehen Jonas van den Heuvel (Concordia Goch), David Pouwels (Viktoria Goch III), Jonah Schreiber und Mathis Neu – beide legen eine Pause ein – nicht mehr zur Verfügung. Dafür freut sich der Coach über sechs Neuzugänge. Tim Kabasch (SV Issum), Niclas Pohle (SGE Bedburg-Hau), Thilo van den Heuvel (Uedemer SV II), Matteo Giglio, Jaromyr van der Linden (beide JSG Uedemer SV/Fortuna Keppeln/SSV Louisendorf) und Justus Horstmann (Siegfried Materborn) sollen den Kader nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ verstärken.