Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Deshalb darf die DJK Twisteden vom Aufstieg träumen
Der Bezirksligist hat die beste Hinserie der Vereinsgeschichte absolviert und ist dem Spitzenduo VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen dicht auf den Fersen. Diese Faktoren sprechen dafür, dass der Höhenflug noch lange kein Ende hat
von RP/ Klaus Schopmanns · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Twisteden spielt zum Auftakt gegen Bedburg-Hau. – Foto: Pascal Derks
Manchmal ist die Vertragsverlängerung mit einem Trainer nur eine Formsache. Die DJK Twisteden hat soeben in der Bezirksliga die erfolgreichste Hinrunde in der Vereinsgeschichte absolviert. Platz drei, der Traum von der Landesliga-Premiere lebt. Bevor die Konkurrenz auf die Idee kommt, unmoralische Avancen zu machen, hat der Verein Nägel mit Köpfen gemacht und sich die Dienste von Marcel te Nyenhuis auch für die kommende Saison gesichert.