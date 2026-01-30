Deshalb darf die DJK Twisteden vom Aufstieg träumen

Twisteden ist so etwas wie das gallische Fußball-Dorf, das die Großen der Liga nur allzu gerne ärgert. In der laufenden Spielzeit gelingt dies besonders gut. Die DJK startet mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter VfL Rhede und drei Zählern auf den Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen in die Rückrunde. Dieses Trio wird bis zum Schluss das Rennen um die Meisterschaft und Relegationsplatz zwei unter sich ausmachen.

Der sportliche Höhenflug des Dorfvereins am Rande von Kevelaer hat mehrere Gründe. Allen voran die Verpflichtung von Mittelstürmer Torben Schellenberg, der vor einem Jahr in der Winterpause von Viktoria Winnekendonk zurückkehrte, hat sich ausgezahlt. Der 25-Jährige führt mit 17 Treffern die Torjägerliste der Bezirksliga souverän an. An der Seite von Tom Cappel bildet er ein unberechenbares Sturmduo, das jeden Gegner vor große Probleme stellt. Hinzu kommt ein großer Kader, der erfahrene Spieler und junge, ehrgeizige Talente mit viel Potenzial vereint – eine große Stärke des Dorfvereins.

„Wir sind in der Bezirksliga von Teams umzingelt, die wesentlich höhere Ansprüche haben. Deshalb können wir natürlich etwas entspannter auf den Platz gehen“, sagt te Nyenhuis. Das vor dem Start geäußerte Saisonziel – Platz sieben oder acht – hat die DJK Twisteden längst übertroffen.

Nur am Anfang präsentierte sich die Mannschaft noch etwas wankelmütig. Dem spektakulären 8:0 am ersten Spieltag gegen die SGE Bedburg-Hau folgte eine Woche später eine 1:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten TSV Weeze. Der 2:1-Derbysieg gegen den Kevelaerer SV versetzte das ganze Dorf in Feierlaune, dann wiederum holte sich das Team ein 0:5 beim Tabellenführer VfL Rhede ab. Die Bilanz nach sieben Spieltagen: neun Punkte und Platz acht.

Seitdem kennt die DJK Twisteden nur noch eine Richtung – nach oben. Das soll zwar auch im neuen Jahr so bleiben. Allerdings ist die Vorbereitung auf die Rückrunde alles andere als optimal gelaufen. Die Mannschaft konnte gerade einmal zwei der geplanten vier Testspiele bestreiten. Gegen den A-Ligisten 1. FC Kleve II gelang ein 5:0, am vergangenen Sonntag gab’s ein 1:2 gegen den SV Thomasstadt Kempen aus der Bezirksliga-Gruppe 3. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, weshalb wir in dieser Saison so eine kurze Winterpause haben“, sagt te Nyenhuis.

SGE Bedburg-Hau sinnt auf Revanche