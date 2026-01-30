 2026-01-27T15:58:05.997Z

Deshalb darf die DJK Twisteden vom Aufstieg träumen

Der Bezirksligist hat die beste Hinserie der Vereinsgeschichte absolviert und ist dem Spitzenduo VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen dicht auf den Fersen. Diese Faktoren sprechen dafür, dass der Höhenflug noch lange kein Ende hat

von RP/ Klaus Schopmanns
Twisteden spielt zum Auftakt gegen Bedburg-Hau.
Twisteden spielt zum Auftakt gegen Bedburg-Hau. – Foto: Pascal Derks

Manchmal ist die Vertragsverlängerung mit einem Trainer nur eine Formsache. Die DJK Twisteden hat soeben in der Bezirksliga die erfolgreichste Hinrunde in der Vereinsgeschichte absolviert. Platz drei, der Traum von der Landesliga-Premiere lebt. Bevor die Konkurrenz auf die Idee kommt, unmoralische Avancen zu machen, hat der Verein Nägel mit Köpfen gemacht und sich die Dienste von Marcel te Nyenhuis auch für die kommende Saison gesichert.