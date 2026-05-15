Deshalb brauchte Alemannia Pfalzdorf eine klare Halbzeitansprache

Gute Laune in Pfalzdorf. – Foto: Arno Wirths

Alemannia Pfalzdorf hat seine Ausgangsposition im Abstiegskampf der Bezirksliga deutlich verbessert. In der vorgezogenen Partie des 32. Spieltags gewann die Mannschaft am Mittwochabend mit 2:0 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten Westfalia Anholt und sammelte damit drei enorm wichtige Punkte. Durch den Erfolg erhöhte die Alemannia ihr Punktekonto auf 40 Zähler. Vor 100 Zuschauern im Heribert-Ramrath-Stadion in Pfalzdorf waren aber zunächst die Gäste aus Isselburg tonangebend.

Westfalia Anholt konnte sich dabei aber keine zwingenden Torchancen herausspielen. „Wir haben nicht so richtig in die Partie gefunden. In der Halbzeitpause haben wir dann zwei, drei Dinge angesprochen, um mehr Kontrolle und mehr Ballbesitz zu bekommen“, sagte Raphael Erps. Und die Ansprache des Pfalzdorfer Trainers zeigte Wirkung: Zwar dauerte es einige Minuten, doch mit zunehmender Spieldauer kippte die Partie im zweiten Durchgang zugunsten der Alemannia, die das Hinspiel Ende November noch mit 3:4 verloren hatte. Diesmal belohnten sich die Gastgeber mit dem verdienten Führungstreffer.

Mit der Einwechslung von Joep Renkens bewies Erps ein glückliches Händchen. Der 22-jährige Niederländer bekam in der 76. Minute halblinks vor dem Strafraum den Ball, zog nach innen und suchte den Abschluss. Ein Gegenspieler fälschte den Schussversuch noch ab, sodass das Spielgerät zum 1:0 über die Linie trudelte.

In der Folge boten sich Alemannia Pfalzdorf gute Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen. Allerdings kamen auch die Gäste noch zu einer gefährlichen Aktion und trafen einmal den Pfosten. In der 88. Minute sorgte Christian Emmers schließlich für die Entscheidung: Nick Helmus setzte sich auf der linken Seite stark durch und übergab an Emmers, der aus rund 20 Metern zum 2:0-Endstand traf.

„Danach hätten wir noch das 3:0 machen können, aber viel wichtiger ist, dass wir unseren Punkt vom 3:3 in Broekhuysen vergolden und die 40-Punkte-Marke knacken konnten. Was am Wochenende passiert, können wir nicht beeinflussen, aber wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand“, sagte Erps. Westfalia Anholt belegt mit 36 Zählern dagegen weiterhin einen direkten Abstiegsplatz.

Alemannia Pfalzdorf: Eckermann - Rothemel, Hoffmann, Helmus (90.+3 Flounders), Emmers, Saat (73. Müller), Völpert (60. Mildenberger), Caspers (89. Eikemper), Voß, Schiefer (71. Renkens), Urbanek.

Westfalia Anholt: Geven - M. Schirrmacher (81. Roes), Maksuti (81. Weyerhorst), Spiegelhoff, Haberci, N. Schirrmacher, Paus, Müller, Duesing, Versteegen, Spiekers.