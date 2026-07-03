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Gleich fünf Testspiele absolviert der Zweitligist 1. FC Heidenheim 1846, im Rahmen seiner derzeitigen Sommer-Vorbereitung, noch vor dem Trainingslager in Natz-Schabs/Südtirol (17. bis 25. Juli). Den Auftakt dazu bildete am heutigen Freitagabend das Gastspiel im Ellwanger-Waldstadion. Gegen eine Auswahl der Amateurvereine SF Eggenrot, FC Ellwangen, SV Pfahlheim, SGM Rindelbach/Neunheim, VfB Ellenberg, FC Röhlingen, SV Eigenzell und SG Schrezheim siegten die Rot-Blau-Weißen mit 11:0 (7:0).

Insgesamt 2000 Zuschauer sahen bei bestem Sommerwetter ein unterhaltsames Spiel, bei dem insbesondere die zahlreichen Autogramm- und Selfiejäger rund um die 90 Minuten voll auf ihre Kosten kamen. „Es war uns eine große Ehre, den 1. FC Heidenheim 1846 begrüßen zu dürfen und ein unvergessliches Erlebnis für alle beteiligten Vereine. Wann hast du als Kreis- oder Bezirksligaspieler sonst die Möglichkeit, dich mit Zweitliga-Profis zu messen“, erklärte Thomas Steidle, Organisationsverantwortlicher der Stadt Ellwangen und fügte hinzu: „Heute war spürbar, wie viele FCH Fans in Ellwangen und der Region mittlerweile zu Hause sind, heute sind aber definitiv noch einige weitere hinzugekommen.“

Auch Frank Schmidt zog nach der Partie ein positives Fazit. „Kompliment an alle Beteiligten für die gute Organisation, dass solch ein Spiel so stattfinden kann“, so der FCH Cheftrainer und ergänzte: „Wir sind jetzt eine Woche zusammen. Hinter der Mannschaft liegen zwei intensive Trainingstage, deshalb bin ich insgesamt zufrieden, wie jeder heute Gas gegeben hat – auch wenn in der 2. Halbzeit beim Abschluss noch etwas Sand im Getriebe war.“ Statistik zum Spiel: