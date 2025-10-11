»Desaströse Leistung«: Niederalteich verliert gegen Oberpolling

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): „Der Plan war, defensiv kompakt zu stehen gegen eine Mannschaft, die mit Ball sehr stark ist, was über weite Strecken auch gut funktioniert hat. Kurz vor der Pause sind wir dann etwas unglücklich gestanden und haben nach einem hohen Ball den Gegentreffer kassiert. In der Halbzeit haben wir dann klar angesprochen, dass wir offensiv einfach noch zu wenig machen und eine Schippe drauflegen müssen. Das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit richtig gut umgesetzt. Am Ende haben wir das Spiel dann verdient gewonnen. Großen Respekt an meine Jungs,weil sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, was in ihnen steckt. Wir sind glücklich über die drei Punkte.“

Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): „Ein sehr, sehr bitterer Nachmittag für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir etwas mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Insgesamt war es aber ein Spiel, in dem beide Mannschaften defensiv sehr konsequent gearbeitet und wenig zugelassen haben. Am Ende des Spiels hatten wir zwei riesige Möglichkeiten auf den Ausgleich, aber auch die sind leider nicht reingegangen. Insgesamt eine sehr bittere Niederlage, weil wir das Spiel über weite Strecken im Griff hatten und es eigentlich auf unsere Seite hätten ziehen können und vielleicht sogar müssen.“