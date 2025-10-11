»Desaströse Leistung«: Niederalteich verliert gegen Oberpolling

Am 14. Spieltag der Bezirksliga Ost stach vor allem das Duell der SpVgg Niederalteich gegen das Tabellenschlusslicht aus Oberpolling hervor. Der Tabellenletzte konnte die Partie für sich entscheiden und sorgte damit für die größte Überraschung des Spieltags.
Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): „Wir waren heute nicht zwingend genug, um uns Torchancen zu erspielen. Dementsprechend ist es ein verdienter Sieg für die Grafenauer.“
Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): „Der Plan war, defensiv kompakt zu stehen gegen eine Mannschaft, die mit Ball sehr stark ist, was über weite Strecken auch gut funktioniert hat. Kurz vor der Pause sind wir dann etwas unglücklich gestanden und haben nach einem hohen Ball den Gegentreffer kassiert. In der Halbzeit haben wir dann klar angesprochen, dass wir offensiv einfach noch zu wenig machen und eine Schippe drauflegen müssen. Das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit richtig gut umgesetzt. Am Ende haben wir das Spiel dann verdient gewonnen. Großen Respekt an meine Jungs,weil sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, was in ihnen steckt. Wir sind glücklich über die drei Punkte.“
Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): „Ein sehr, sehr bitterer Nachmittag für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir etwas mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Insgesamt war es aber ein Spiel, in dem beide Mannschaften defensiv sehr konsequent gearbeitet und wenig zugelassen haben. Am Ende des Spiels hatten wir zwei riesige Möglichkeiten auf den Ausgleich, aber auch die sind leider nicht reingegangen. Insgesamt eine sehr bittere Niederlage, weil wir das Spiel über weite Strecken im Griff hatten und es eigentlich auf unsere Seite hätten ziehen können und vielleicht sogar müssen.“
Thomas Anetzberger (Sportlicher Leiter TSV-DJK Oberdiendorf): „Wir haben heute gegen einen sehr gut organisierten und spielstarken Gegner gespielt und leider keine Punkte mitnehmen können. Die ersten 15 Minuten haben wir komplett verschlafen und sind folgerichtig in Rückstand geraten. Ruhmannsfelden hat in der ersten Hälfte kaum etwas zugelassen und das Spiel gut kontrolliert. Nach der Gelb-Roten Karte haben wir dann deutlich mehr Druck aufgebaut und waren in der Schlussphase klar am Drücker, um den Ausgleich zu erzielen. Da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen weil sie bis zum Schluss alles versucht hat. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für den Spitzenreiter.“
Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): „Desaströse Leistung heute. Eine absolut verdiente Niederlage war das heute. Die Leistung auf dem Platz war in allen Belangen unzureichend: Viele Tugenden, die wir uns im Fußball erwarten, haben komplett gefehlt. Der Gegner hätte durchaus noch zwei, drei Tore mehr erzielen können. Spätestens jetzt muss jeder Einzelne erkennen, dass wir gegen den Abstieg spielen.“
Jochen Fröschl (Trainer FC Obernzell-Erlau): „In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften jeweils eine gute Möglichkeit, konnten diese aber nicht nutzen, daher ging es leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatten wir zunächst eine große Chance, die der gegnerische Torhüter stark pariert. Im direkten Gegenzug erzielen wir dann nach einer Ecke das 1:0. Im weiteren Verlauf verpassen wir es, aus unseren Möglichkeiten das zweite Tor zu machen. Am Ende verteidigen wir eine Situation nicht konsequent genug und kassieren dadurch das 1:1. Davor vergeben wir zudem einen Elfmeter, was unsere aktuelle Phase ganz gut beschreibt.“
Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): „In der ersten Halbzeit hatte Grainet etwas mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz und auch die klarere Torchance. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser drin, haben mehr Zweikämpfe gewonnen und das Spiel offen gestaltet. Wir machen dann das Tor zum 1:1 Endstand, welcher letzlich absolut in Ordnung geht. Es war ein gutes Bezirksliga-Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben.“