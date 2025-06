Desaströse Hinrunde, bravouröse Rückrunde für die VSF Amern

Die VSF Amern gehen in der Saison 2025/26 in ihr 15. Landesliga-Jahr in Folge. Mit 40 Punkten hat das Team um Trainer Willi Kehrberg die Saison auf Tabellenplatz elf beendet. Nach einer desolaten Hinrunde überzeugten die Amerner dann in der Rückrunde noch weitgehend.

„Wir brauchen mehr Konstanz in unseren Leistungen“, fordert Kehrberg, wohl wissend, dass man nicht immer eine solche „Hochphase“ an den Tag legen könne wie in der Rückrunde. Es reiche dabei auch nicht, nur gut aus den Startlöchern zu kommen. „Wir werden daran arbeiten, dass wir eine bessere Balance in unser Spiel bekommen“, so Amerns Trainer. Gerade in den letzten Spielen der Saison ließ sich die Mannschaft wieder etwas treiben, auch wenn man die Spiele knapp etwa mit 3:2 und 4:3 gewann. In der Vorbereitung und auch in den ersten Spielen nach der Winterpause spielte Amern zum Vergleich dazu fünf von sechs Spiele zu Null zu Ende. Ein Fokus der Mannschaft sollte künftig auch sein, hinten wieder sicherer zu stehen: Denn klar ist, dass 79 Gegentore in 32 Spielen einfach zu viel waren.

Spieler der Saison

In der Rückrunde blühte Yuta Sakamaki richtig auf bei Amern. „Yuta war immer anspielbar mit einem super ersten Kontakt“, sagt Kehrberg. Sakamaki glänzte vor allem durch seine spektakulären Dribblings. „Ich bin eigentlich aber kein Freund davon bei solch einer Rückrunde einen Spieler herauszuheben. Jeder musste seinen Job machen und das haben die Jungs dann auch alle gemacht“, sagt Kehrberg. Er muss ab sofort aber auf die Dienste von Sakamaki verzichten, der Amern verlässt.

So geht es weiter

Personell kann Amern darauf verweisen, viele Spieler gehalten haben zu können. Trotzdem haben mit Dominik Kleinen, Frederik Verlinden und Nico Wehner auch drei wichtige Defensivstützen die Mannschaft verlassen. Niclas Hoppe, Dominik Jakobs, Peter Okafor, Yuta Sakamaki und Darius Strode gehen ebenfalls. Im Gegenzug ist die Freude auf Rückkehrer Luca Dorsch riesengroß, der nach einem Jahr beim Oberligisten SC Union Nettetal wieder ins Rösler-Stadion wechselt. Zuvor erzielte er für Amern in 78 Spielen bereits 40 Tore und war an vielen weiteren Torerfolgen beteiligt. Die weiteren Neuzugänge sind Ilias El Edghiri, Shogo Taniguchi (beide vom 1. FC Viersen), Jannik Scholz, Oliver Lehnen (beide eigene Reserve), Louis Uhling (Wegberg-Beeck U19), Toya Okada (aus Japan) und Adam El Edghiri (TSV Bockum U19). Nach einer kurzen Pause nehmen die Amerner am 1. Juli das Training wieder auf. Neben dem Sommercup in Waldniel stehen der Burgpokal in Brüggen und weitere Testspiele auf dem Vorbereitungsplan.