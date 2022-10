Desaströse erste Halbzeit: SVA Palzing kassiert Heim-Klatsche Palzing unterliegt Nord Lerchenau mit 0:7

Palzing – Weder Untermenzing noch Fatih Ingolstadt konnten ihre Spiele gewinnen, der Rückstand der Palzinger auf die Relegationsplätze wurde daher nicht größer. Die eigene Leistung gibt jedoch wenig Hoffnung auf den Ligaverbleib. Nach einer 0:7-Niederlage beim SV Nord Lerchenau sprach Abteilungsleiter Marcel Radlmaier von einer „desaströsen ersten Halbzeit“.

Die Palzinger standen von Beginn an neben sich. Schon nach sechs Minuten hieß es 0:2 – Arbnor Segashi (1.) und Peter Zeussel (6.) hatten getroffen. In der aktuellen Verfassung des SVA bedeutete dies schon die Vorentscheidung. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben Fehler gemacht. Es ist uns zu schnell gegangen“, sagte Radlmaier. Noch vor der Halbzeit legten Karl-Heinz Lappe (24.), Segashi (37.) und Angermeir (38.) weitere Treffer nach.