Desaströse 1.Halbzeit entscheidet das Spiel!

Das Spiel begann für unsere Mannschaft eigentlich recht vielversprechend mit einer Chance von Schmid in der 8.Minute. Danach vergab Velagic aus kurzer Distanz eine Kopfballmöglichkeit. Im Gegenzug war man nach einem Stellungsfehler zu weit weg von SG-Stürmer Acikgöz, der das 0:1 erzielte. Nur drei Minuten später musste man das 0:2 nach einem Freistoß hinnehmen, denn Torhüter Schönherr nur nach vorne prallen ließ. In der Folge konnte man sich etwas stabilisieren und hatte durch Viehöfer die Chancen zum Anschluss, doch sein Schuss verfehlte ganz knapp das Tor am langen Pfosten. Stattdessen waren die Gäste eiskalt und erhöhten erneut durch Acikgöz zum 0:3 und wieder war man hinten alles andere als sortiert. Den wichtigen Treffer zum 1:3 machte dann Mike Viehöfer mit einem sehenswerten direkten Freistoß in der 36.Minute. Völlig unnötig, aber nach dem Muster der Tore eins und drei, fing man sich noch vor der Pause ein viertes Gegentor ein. Insgesamt eine unterirdische erste Halbzeit, die vor allem durch die fehlende Ordnung im Abwehrverbund entstanden war. Im zweiten Durchgang stand man dann hinten etwas besser und ließ kaum noch etwas zu. Nach vorne fehlte aber auch meist der Durchschlag. Ein frühes 2:4 hätte vielleicht noch einmal Hoffnung aufkommen lassen, doch die nicht allzu zahlreichen guten Gelegenheiten spielt man teils viel zu kompliziert aus und machte es so den Gästen immer wieder einfach, die Aktion zu verteidigen. Kurz vor Schluss erzielte Mike Viehöfer erneut per direkten Freistoß sein zweites Tor, an der Punkteverteilung änderte sich dadurch aber nichts. Insgesamt ein verdienter Sieg für die Gäste von der Alb, die einfach taktisch disziplinierter spielten und eine sehr gute Chancenauswertung aufweisen konnten.