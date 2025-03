Patrick Dertwinkel denkt aktuell nicht ans Aufhören. – Foto: VfB Speldorf

Dertwinkel will sich zurückkämpfen Bezirksliga, Gruppe 1: Der Hoffnungsträger des SC West denkt noch nicht an ein Karriereende.

Es war wieder nicht der Spieltag des SC Düsseldorf-West. Bei der 1:3-Niederlage gegen Kalkum-Wittlaer gab das Tabellenschlusslicht mit einem Eigentor eine Führung aus der Hand. Zusätzlich schmerzte das frühzeitige Aus von Patrick Dertwinkel. Der 31-Jährige musste nach gut einer halben Stunde mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss vom Feld. Nach der Partie sprach er über…

...seine Motive für das Comeback: „Ich wollte nach rund zweieinhalbjähriger Pause noch einmal sehen, ob der Körper die Belastung zulässt und es mir wieder ermöglicht Fußball zu spielen. Zudem wollte ich einen Teil dazu beitragen, die Mannschaft zu stabilisieren. Ich denke, beides ist aufgegangen. Ich habe mich bis zu meiner Verletzung gut gefühlt und hatte schon wieder einen ordentlichen Fitnessstand. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Wochen als Mannschaft Charakter gezeigt. Während an anderen Orten Teams in so einer Lage, in der wir uns befinden, auch schon einmal zurückziehen, lassen wir uns nicht hängen. Wir haben einige Spiele nur knapp verloren und mit dem Sieg über Ratingen 04/19 II sogar auch noch einmal aktiv in den Abstiegskampf eingegriffen.“ Kaum Zeit zum Einspielen

...die Mission Klassenerhalt: „Man muss so ehrlich sein und sagen, dass es schon im Winter eine schier unlösbare Aufgabe war, den SC West in der Bezirksliga zu halten. Wir hatten sechs Punkte auf dem Konto, als wir hier einen Neustart gewagt haben. Zeit zum Einspielen hatten wir kaum. Der Kader ist klein und beinhaltet eine Reihe von Spielern, die auch schon ein gewisses Alter erreicht und nicht mehr den vollen Fokus auf leistungsorientierten Fußball gerichtet haben. Dass wir durch diese Gruppe, die leistungsmäßig auch stärker einzuschätzen ist als andere Bezirksliga-Staffeln, in dieser Gesamtkonstellation nicht durchspazieren würden, war klar. ...seine ungewohnte Position als Stürmer: „Das hat sich in den letzten Wochen aus der Not heraus ergeben. Ich bin eigentlich eher derjenige, der im Mittelfeld die Bälle verteilt und das Spiel vor sich hat. Aber das Experiment mit mir in vorderster Front, der hoch angespielt wird und die Bälle per Kopf verlängern soll, hatte zuletzt sogar ganz gut funktioniert. Das hätte ich selbst nicht gedacht.“