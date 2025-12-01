Dersimspor Ludwigsburg, TSV Grünbühl und SGM Riexingen in Torlaune

TSV Affalterbach – SG Hochberg/Hochdorf 0:0

Beide Teams lieferten sich eine umkämpfte Partie, in der viel über den Kampf und wenig über spielerische Lösungen ging. So blieb es am Ende bei einem torlosen, aber intensiv geführten Duell.

VfB Tamm – SGV Murr 1:5

Murr legte einen Traumstart hin: David Werner traf früh in der 8. Minute, Christian Krauss erhöhte nur sieben Minuten später. Als Alen Pasic in der 20. Minute für Tamm verkürzte, keimte kurz Hoffnung auf. Doch Murr blieb eiskalt – erneut Christian Krauss traf in der 37. Minute zum 3:1-Pausenstand. In der zweiten Hälfte spielten die Gäste souverän weiter. Daniel Lischka (71.) und Robin Siedler (75.) sorgten dafür, dass der SGV Murr mit einem klaren Auswärtssieg nach Hause fuhr.

Türk. SC Kornwestheim – TSV 1899 Benningen 2:2

Ein turbulenter Nachmittag begann mit einem unglücklichen Eigentor: Michael Brendel lenkte den Ball in der 8. Minute ins eigene Netz. Benningen antwortete in der 33. Minute durch Robin Fleischmann. Kornwestheim blieb aktiv und ging durch Savas Kara (71.) erneut in Führung. Doch Benningen zeigte Moral und glich nur vier Minuten später aus: Julian Hofacker traf zum 2:2.

FV Dersimspor Ludwigsburg – SKV Eglosheim 7:2

Dersimspor dominierte von Beginn an und überrollte Eglosheim früh. Bereits nach fünf Minuten stand es 2:0: Hasan Nteli Chalil traf in Minute zwei, Roberto Cappella legte drei Minuten später nach. Zwar verkürzte Flakron Shabani (8.), doch Tarik Ibrahimbegovic stellte in der 15. Minute die klare Führung wieder her. Kurz vor der Pause kam Eglosheim nochmals auf 3:2 heran, doch Dersimspor antwortete sofort – Cappella traf in der 41. Minute. In der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber die Partie locker zu Ende: Ibrahimbegovic, Sevcan Erdem und Puria Masoumifar sorgten für ein beeindruckendes 7:2.

TSV Grünbühl – GSV Pleidelsheim II 8:2

Grünbühl feuerte ein Offensivfeuerwerk ab. Ibish Sejdijaj eröffnete mit einem Doppelpack (6., 17.), Daniel Schick erhöhte in der 23. Minute und Tomo Lovric traf zwei Minuten später zum 4:0. Pleidelsheim kam durch Moritz Meier (36.) und Nico Sarcev (41.) kurzzeitig zurück ins Spiel. Doch Grünbühl blieb torhungrig: Lovric stellte in der 47. Minute den alten Abstand wieder her, Schick legte in Minute 69 nach. Ein Eigentor von Jonathan Pasternak (74.) und Sejdijajs dritter Treffer (78.) machten den Kantersieg komplett.

FSV Oßweil – SV Salamander Kornwestheim II 1:2

Kornwestheim II erwischte den besseren Start: Maximilian Frenken traf in der 17. Minute, Max Mäule legte nach 28 Minuten das 2:0 nach. Oßweil versuchte, zurück ins Spiel zu finden und wurde im zweiten Durchgang belohnt – Luca Stirmlinger verkürzte in der 73. Minute. Doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung clever und sicherten sich einen wichtigen Auswärtssieg.

GSV Erdmannhausen – TSV Asperg 3:2

Erdmannhausen ging etwas glücklich in Führung, als Jörn Kiederle in der 22. Minute ins eigene Tor traf. Doch Asperg korrigierte das Missgeschick schnell: Manuel Burk glich nach fünf Minuten aus. Nur Sekunden später traf Nick Rath zum 2:1, und in der 34. Minute erhöhte Fynn Matter sogar auf 3:1. Asperg steckte nicht auf und kam durch Ferhat Saricam (60.) noch einmal heran. Doch Erdmannhausen brachte den hart erkämpften Sieg über die Zeit.

VfB Neckarrems 1913 – GSV Höpfigheim 4:0

Nach ausgeglichener erster Hälfte drehte Neckarrems nach der Pause richtig auf. Finn Leonberger traf in der 50. Minute zur Führung, Paul Stumm erhöhte nach 59 Minuten. GSV Höpfigheim fand keine Mittel, um das Spiel noch zu drehen. Stattdessen dominierte der VfB weiter – Edrisa Njie sorgte mit einem Doppelpack (73., 80.) für den klaren 4:0-Endstand. Neckarrems überzeugte vor 70 Zuschauern mit einer starken zweiten Halbzeit.