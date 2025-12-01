 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Dersimspor Ludwigsburg, TSV Grünbühl und SGM Riexingen in Torlaune

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

TSV Affalterbach – SG Hochberg/Hochdorf 0:0
Beide Teams lieferten sich eine umkämpfte Partie, in der viel über den Kampf und wenig über spielerische Lösungen ging. So blieb es am Ende bei einem torlosen, aber intensiv geführten Duell.

VfB Tamm – SGV Murr 1:5
Murr legte einen Traumstart hin: David Werner traf früh in der 8. Minute, Christian Krauss erhöhte nur sieben Minuten später. Als Alen Pasic in der 20. Minute für Tamm verkürzte, keimte kurz Hoffnung auf. Doch Murr blieb eiskalt – erneut Christian Krauss traf in der 37. Minute zum 3:1-Pausenstand. In der zweiten Hälfte spielten die Gäste souverän weiter. Daniel Lischka (71.) und Robin Siedler (75.) sorgten dafür, dass der SGV Murr mit einem klaren Auswärtssieg nach Hause fuhr.

Türk. SC Kornwestheim – TSV 1899 Benningen 2:2
Ein turbulenter Nachmittag begann mit einem unglücklichen Eigentor: Michael Brendel lenkte den Ball in der 8. Minute ins eigene Netz. Benningen antwortete in der 33. Minute durch Robin Fleischmann. Kornwestheim blieb aktiv und ging durch Savas Kara (71.) erneut in Führung. Doch Benningen zeigte Moral und glich nur vier Minuten später aus: Julian Hofacker traf zum 2:2.

FV Dersimspor Ludwigsburg – SKV Eglosheim 7:2
Dersimspor dominierte von Beginn an und überrollte Eglosheim früh. Bereits nach fünf Minuten stand es 2:0: Hasan Nteli Chalil traf in Minute zwei, Roberto Cappella legte drei Minuten später nach. Zwar verkürzte Flakron Shabani (8.), doch Tarik Ibrahimbegovic stellte in der 15. Minute die klare Führung wieder her. Kurz vor der Pause kam Eglosheim nochmals auf 3:2 heran, doch Dersimspor antwortete sofort – Cappella traf in der 41. Minute. In der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber die Partie locker zu Ende: Ibrahimbegovic, Sevcan Erdem und Puria Masoumifar sorgten für ein beeindruckendes 7:2.

TSV Grünbühl – GSV Pleidelsheim II 8:2
Grünbühl feuerte ein Offensivfeuerwerk ab. Ibish Sejdijaj eröffnete mit einem Doppelpack (6., 17.), Daniel Schick erhöhte in der 23. Minute und Tomo Lovric traf zwei Minuten später zum 4:0. Pleidelsheim kam durch Moritz Meier (36.) und Nico Sarcev (41.) kurzzeitig zurück ins Spiel. Doch Grünbühl blieb torhungrig: Lovric stellte in der 47. Minute den alten Abstand wieder her, Schick legte in Minute 69 nach. Ein Eigentor von Jonathan Pasternak (74.) und Sejdijajs dritter Treffer (78.) machten den Kantersieg komplett.

FSV Oßweil – SV Salamander Kornwestheim II 1:2
Kornwestheim II erwischte den besseren Start: Maximilian Frenken traf in der 17. Minute, Max Mäule legte nach 28 Minuten das 2:0 nach. Oßweil versuchte, zurück ins Spiel zu finden und wurde im zweiten Durchgang belohnt – Luca Stirmlinger verkürzte in der 73. Minute. Doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung clever und sicherten sich einen wichtigen Auswärtssieg.

GSV Erdmannhausen – TSV Asperg 3:2
Erdmannhausen ging etwas glücklich in Führung, als Jörn Kiederle in der 22. Minute ins eigene Tor traf. Doch Asperg korrigierte das Missgeschick schnell: Manuel Burk glich nach fünf Minuten aus. Nur Sekunden später traf Nick Rath zum 2:1, und in der 34. Minute erhöhte Fynn Matter sogar auf 3:1. Asperg steckte nicht auf und kam durch Ferhat Saricam (60.) noch einmal heran. Doch Erdmannhausen brachte den hart erkämpften Sieg über die Zeit.

VfB Neckarrems 1913 – GSV Höpfigheim 4:0
Nach ausgeglichener erster Hälfte drehte Neckarrems nach der Pause richtig auf. Finn Leonberger traf in der 50. Minute zur Führung, Paul Stumm erhöhte nach 59 Minuten. GSV Höpfigheim fand keine Mittel, um das Spiel noch zu drehen. Stattdessen dominierte der VfB weiter – Edrisa Njie sorgte mit einem Doppelpack (73., 80.) für den klaren 4:0-Endstand. Neckarrems überzeugte vor 70 Zuschauern mit einer starken zweiten Halbzeit.

Kreisliga A2:

SKV Rutesheim (U23) II – SV Leonberg/Eltingen II 5:0
Rutesheim setzte gleich zu Beginn ein klares Zeichen: Paul Jauß traf früh in der 10. Minute und eröffnete eine Partie, die die Hausherren vollständig kontrollierten. Angelo De Pilla erhöhte kurz vor der Pause (40.), ehe Aykan Seymen in der 56. Minute den Deckel fast schon draufmachte. Als De Pilla in der 70. Minute erneut traf, war das Spiel endgültig entschieden. Der Schlusspunkt zum 5:0 durch Sebastian Häußler (88.) krönte einen rundum souveränen Auftritt.

TSV Münchingen II – TSV Flacht 2:0
Münchingen II erwischte einen Traumstart: Tamino Filipay traf bereits in der 11. Minute. Das frühe Tor gab den Hausherren Sicherheit, sie kontrollierten die Partie weitgehend, während Flacht zu selten zwingend wurde. In der 79. Minute sorgte Hamza Yilmaz mit dem 2:0 für Ruhe.

Drita Kosova Kornwestheim – TSF Ditzingen 3:1
Die Gäste erwischten Drita eiskalt: Khaleddaham Pascale Djellali traf bereits in der 4. Minute. Doch die Hausherren reagierten beeindruckend. Ramiz Pnishi glich nach nur acht Minuten (12.) aus. Danach riss Drita das Spiel an sich, und Muhamet Muzliukaj drehte die Partie in der 33. Minute. Nach dem Seitenwechsel blieb Kornwestheim gefährlicher – Elvis Gashi erhöhte nach 64 Minuten und sicherte seinem Team einen 3:1-Erfolg.

KSV Renningen – Spvgg Warmbronn 1:3
Warmbronn startete wuchtig in das Nachbarschaftsduell: Petrus Glöditzsch traf nach nur sechs Minuten. Renningen bekam kaum Zugriff, denn Nils Schenk (31.) und Benjamin Keppler (34.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Erst in der 55. Minute gelang Muhammed Sivri der Anschluss, doch Warmbronn verteidigte stabil.

FC Gerlingen – TV Möglingen 2:4
Gerlingen begann stark und ging durch Linus Bayer in der 13. Minute verdient in Führung. Doch Möglingen zeigte enorme Effizienz. Marcel Gurth drehte das Spiel fast im Alleingang – erst der Ausgleich in der 38., dann das 2:1 in der 55. Minute. Gerlingen verlor zunehmend die Kontrolle, während Möglingen weiter nachlegte: Deniz Yesilyurt (63.) und Luca Daniele Marino (78.) trafen für die Gäste. Das späte 2:4 durch Bayer (85.) kam zu spät, um die Möglinger Dominanz zu gefährden.

TSV Heimerdingen 1910 II – Spvgg Weil der Stadt 0:5
Weil der Stadt bot eine beeindruckende Vorstellung. Mousa El Arkoubi stellte schon nach sechs Minuten die Weichen, bevor Justin Schneider die Führung vor der Pause ausbaute (40.). Im zweiten Durchgang gingen die Gäste noch entschlossener zu Werke: Schneider traf erneut (57.), El Arkoubi stellte mit Treffern in der 63. und 68. Minute seinen Hattrick sicher.

SV Gebersheim – SpVgg Renningen 0:2
Gebersheim tat sich schwer, echte Durchschlagskraft zu entwickeln, während Renningen geduldig blieb und auf seine Chance wartete. Diese kam in der 59. Minute, als Kaan Ekmen eine Hereingabe verwertete. Leon Kottucz sorgte in der 78. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Renningen zeigte sich clever und zielstrebig – ein Auswärtssieg, der auf solidem Defensivspiel basierte.

Kreisliga A3:

Spvgg Bissingen – SV Horrheim 3:0
Die Gastgeber zeigten vom Anpfiff weg eine konzentrierte Vorstellung und belohnten sich nach einer halben Stunde: Eros Ciatto vollendete in der 30. Minute zur Führung und gab damit den Ton an. Auch nach der Pause blieb Bissingen das zielstrebigere Team – Bilal Bitmez erhöhte nach 65 Minuten auf 2:0. Horrheim mühte sich, fand aber kaum Wege durch die gut organisierte Defensive. Als Anton Blank in der 78. Minute per Foulelfmeter zum 3:0 traf, war die Entscheidung endgültig gefallen.

SV Illingen 1906 – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 0:4
Illingen begann engagiert, doch die Gäste zeigten früh ihre Abgeklärtheit: Johannes Wizemann verwandelte nach 25 Minuten einen Foulelfmeter zur Führung. In der zweiten Halbzeit drehte die SGM richtig auf – Denis Kerkez erhöhte in der 65. Minute, ehe Roberto-Alessandro Ancona (78.) und erneut Wizemann (89.) die Partie in einen klaren 4:0-Auswärtssieg verwandelten.

TSV Großglattbach – TSV Enzweihingen 1:3
Großglattbach erwischte einen guten Start und ging nach einem verwandelten Foulelfmeter von Manuel Mörk (34.) verdient in Führung. Die Gäste kamen jedoch stärker aus der Pause und drehten das Spiel mit einem energischen Auftritt: Ahmet Köle traf in der 55. Minute zum Ausgleich, Cihat Aytac legte nur sechs Minuten später nach. Als Gjorgi Adjov in der 67. Minute zum 1:3 vollendete, war die Partie zugunsten von Enzweihingen entschieden.

FV Markgröningen – FV Kirchheim 3:1
Markgröningen legte los wie die Feuerwehr: Nikolaos Paschidis traf bereits nach 19 Minuten. Kirchheim fand kaum Entlastung, und David Brandstetter erhöhte in der 28. Minute. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber klar überlegen – Brian Richard stellte in der 56. Minute auf 3:0. Kirchheim stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam durch Maxim Petrenko (66.) zum Anschluss, doch der Rückstand war zu groß.

SGM Riexingen – SV Hellas Bietigheim 8:0
Ein echtes Offensivspektakel der SGM: Justin Zelch eröffnete nach 15 Minuten den Torreigen, ehe Lukas Fröschle innerhalb von sechs Minuten gleich zweimal zuschlug (20., 26.). Hellas Bietigheim fand kaum Zugriff, und Riexingen spielte sich in einen Rausch: Zelch legte in der 36. Minute nach, Devrim Namdar traf kurz darauf zum 5:0 (38.). Auch in der Schlussphase riss der Druck nicht ab – David Follak (79.), erneut Namdar (81.) und Timo Schmid (84.) machten das 8:0 perfekt. Ein beeindruckender Kantersieg.

SG Hohenhaslach/Freudental – TSV Kleinglattbach 4:1
Die SG begann hochkonzentriert und belohnte sich schnell: Philipp Oehler traf in der 9. Minute zur frühen Führung, Adrian Kurz legte nach 16 Minuten nach. Kleinglattbach kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück und verkürzte durch Lukas Strauß (53.), doch die Gastgeber konterten prompt – Jonas Neuffer stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Marlo Mack setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Eine starke Leistung der Hausherren, die das Spiel über weite Strecken kontrollierten.

