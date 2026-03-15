Dersimspor Hamburg verpasst Tabellenführung - und geht 0:5 unter

Das Topspiel der Bezirksliga Hamburg Süd hat einen überraschend klaren Ausgang genommen: Der Dulsberger SC Hanseat fegte Dersimspor Hamburg mit 5:0 (1:0) vom Platz und meldete sich damit eindrucksvoll im Rennen um die Spitzenplätze zurück. Für die Gäste ist die Pleite besonders bitter, denn mit einem Sieg wäre sogar der Sprung an die Tabellenspitze möglich gewesen.
Für Dersimspor kommt die Niederlage zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Mannschaft hatte ihre drei vorherigen Spiele jeweils deutlich gewonnen und war mit entsprechendem Selbstvertrauen in das Spitzenspiel gegangen. Zudem hätte ein Sieg gereicht, um an Tabellenführer SC Vorwärts/Wacker Billstedt III vorbeizuziehen und selbst die Spitze zu übernehmen. Stattdessen musste das Team von Trainer Frank Heine eine deutliche Pleite hinnehmen.
Die Gastgeber legten bereits im ersten Durchgang vor. Sirwan Karim brachte den Dulsberger SC Hanseat in der 24. Minute in Führung und sorgte damit für den ersten Wirkungstreffer im Topspiel. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Karim nach und erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Damit gerieten die Gäste früh im zweiten Durchgang weiter unter Druck.
Mit zunehmender Spieldauer baute der DSC den Vorsprung weiter aus. Idrissa Sambou stellte in der 66. Minute auf 3:0 und sorgte damit für eine klare Ausgangslage in der Schlussphase. Doch damit war das Torfestival noch nicht beendet. Karim krönte seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer des Abends zum 4:0 in der 75. Minute. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Sambou, der in der 84. Minute zum 5:0-Endstand traf.
Durch den deutlichen Sieg rückt der Dulsberger SC Hanseat näher an die Spitzengruppe heran und liegt nun mit 36 Punkten weiterhin in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Dersimspor Hamburg verpasst dagegen die große Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze und bleibt bei 38 Zählern. Ganz oben steht weiterhin SC Vorwärts/Wacker Billstedt III, der mit 40 Punkten die Tabelle der Bezirksliga Hamburg Süd anführt – das Topspiel in Dulsberg sorgt damit für zusätzliche Spannung im Aufstiegsrennen. Dersimspor und der DSC Hanseat haben zudem eine Partie weniger als der Primus absolviert.
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