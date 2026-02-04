Dersimspor Hamburg rüstet die Offensive auf: Nicht nur Torjäger kommt

Wie alle Hamburger Vereine scharrt auch Dersimspor Hamburg mit den Hufen - oder in dem Fall Stollen. Die Klubs wollen dauerhaft zurück auf die Plätze, doch die Witterung verhindert derzeit den Amateurfußball rund um die Hansestadt. Der Bezirksligist hat Frank Heine nicht nur einen neuen Trainer, sondern es gibt auch drei spannende Zugänge für das Titelrennen in der Bezirksliga Hamburg Süd.
Dass der Tabellenzweite und damit Meisterschaftskandidat überrascht den Trainer gewechselt und sich von Thorsten Bettin getrennt hat, hat FuPa schon an dieser Stelle berichtet. Mit Heine wurde ein Coach installiert, der reichlich Erfahrung auf Landesliga-Niveau hat - und dahin geht es für Dersimspor im besten Fall am Saisonende. Der Rückstand auf Vorwärts-Wacker III beträgt vier Punkte, allerdings hat der Verfolger auch eine Partie weniger bestritten.
Helfen sollen im Titelrennen drei Zugänge, wie Dersimspor der Redaktion verraten hat. Torjäger Francis Dominic Amoah kommt vom Landesliga-Top-Team Concordia Hamburg, für das er sechs Partien zweimal getroffen hat. In der vergangenen Saison gehörte er mit 34 Toren in 23 Partien für den FC Bingöl zu den besten Bezirksliga-Stürmern der Umgebung.
Doch nicht nur der Angreifer soll die Heine-Truppe in der Offensive bereichern: Von den Ligarivalen Harburger SC und FC Süderelbe II hat sich Dersimspor zwei neue Flügelspieler geangelt: Yusuf Ayaz traf für den HSC in der Vorsaison noch zehnmal, Gani Düven jubelte in der laufenden Spielzeit dreimal für die Oberliga-Reserve.
Am 22. Februar könnte Amoah auf seinen Ex-Klub Bingöl treffen, denn dann soll das erste Pflichtspiel des Jahres für die ambitionierten Hamburger anstehen. Sofern es das Wetter zulässt.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: