Dersim will mit sechs Neuzugängen in die Verbandsliga

Kehrt zurück von der TSG Wörsdorf zu Dersim Rüsselsheim: Oualid Garte (Mitte), hier noch im Dress der TSG und im Duell gegen Ilias Wegener von der SG Orlen in der KOL Rheingau-Taunus. Foto: Jörg Halisch

Rüsselsheim. Die Kräfte bündeln und alles für den Aufstieg tun, will Fußball-Gruppenligist Dersim Rüsselsheim. Dazu hat der aktuelle Tabellenzweite gleich sechs Neuzugänge verpflichtet, die das Team in Richtung Verbandsliga tragen sollen. Abgänge gibt es hingegen nur zwei, wobei das Team noch bis Ende Januar um den Abgang des erfolgreichen Mittelfeldakteur Ogün Ünal bangen musste, der mit acht Treffern (plus vier Vorlagen) aus 15 Spielen zweitbester Torschütze der Mannschaft war.

Im Rahmen halten sich die Abgänge im Kader: Shelby Printemps lief Ende 2025 in zwölf Spielen für Dersim auf und schloss sich im Winter dem Mainzer Verbandsligisten Basara an, Oliver Pandov machte 13 Spiele und verließ die Rüsselsheimer mit unbekanntem Ziel.

Mit Oualid Garte holt der SV Dersim einen alten Bekannten zurück. Im Defensiven Mittelfeld ist Garte zu Hause. Er war im vergangenen Jahr stark daran beteiligt, dass die Rüsselsheimer nicht in die Kreisoberliga abstiegen. Elf Tore und fünf Vorlagen gelangen Garte, der anschließend zurück nach Wörsdorf in die Kreisoberliga wechselte – dem Verein, von dem er Anfang der Saison 2024/25 nach Rüsselsheim gekommen war. Mit Garte haben auch die weiteren Neuzugänge Abdoulaye Junior Toure, Abdul Rahmen Jalloh und Dawda Martin Njie Verbindungen zur TSG Wörsdorf. Jetzt wieder die Rolle rückwärts bei Garte und zurück nach Rüsselsheim, verbunden mit der Hoffnung, eben jenen Verein einzuholen, mit dem er einst in der Jugend und der Verbandsliga spielte: den VfB Ginsheim, der auf Platz eins neun Punkte mehr hat.

Ebenso kein Unbekannter ist Außenverteidiger Abdul Rahman Jalloh, der in der vergangenen Saison 18 Spiele für Dersim machte, nach seinem Wechsel in die Verbandsliga zum Türkischen SV Wiesbaden aber nicht zum Zug kam (vier Spiele). Mehr Einsätze hingegen bekam in Wiesbaden Mittelfeldakteur Dawda Martin Njie (13 Spiele), der zusammen mit Jalloh zurückkehrt und in Rüsselsheim in der Saison 24/25 fünf Tore in 24 Einsätzen erzielte.

Ziel Aufstieg ist klar

Abdoulaye Junior Toure ist für die Innenverteidigung vorgesehen und kommt aus der Verbandsliga vom SV Zeilsheim, wo er nur zweimal eingesetzt wurde. Issaka Mouhaman kommt aus Bad Nauheim und soll auf dem Flügel wirbeln. „Er ist beidfüßig, das gibt unserem Spiel eine gewisse Variabilität“, sagt Dersim Sportvorstand Murat Celik. Hinzu kommt der 18-jährige Can Celebi, der zuletzt im Nachwuchsbereich bei Rot-Weiß Walldorf spielte und nun bei Dersim offensiv variabel eingesetzt werden soll.

„Das sind allesamt junge Spieler, die noch Entwicklungspotenzial haben und uns weiterhelfen“, so Celik weiter. Daher haben er und sein Kollege Tuncay Mete zusammen nochmal das Ziel ‚Aufstieg‘ ausgegeben. „Ja, es sind neun Punkte Rückstand auf Ginsheim. Aber wir spielen nochmal gegen Ginsheim und haben es in dieser Partie selbst in der Hand zu verkürzen. Wir sind vom Kader, der Moral und der Physis her so stark, dass wir eigentlich kaum Punkte abgeben werden. Und hoffen darauf, dass Ginsheim noch Punkte abgibt und wir dann direkt aufsteigen können“, gibt sich Celik selbstbewusst und kämpferisch. Zudem zeigt er sich zufrieden mit der Arbeit von Spielertrainer Antonio Pascali und ist zuversichtlich mit diesem das erhoffte Saisonziel zu erreichen.



