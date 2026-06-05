Dersim verlängert mit Trainerteam, Publikumsliebling verlässt L47

– Foto: BSV Dersim

Der BSV Dersim hat den Wiederaufstieg in die Landesliga schon vor Wochen eingetütet. Mitverantwortlich dafür waren auch Trainer Hassan Oumari und Co-Trainer Baris Sagdic , die die Leitung vor der Saison übernommen hatten. Beide bleiben über den Sommer hinaus an Bord.

Lichtenberg 47 hat sich auch von Cederic Becker verabschiedet. Der 20-Jährige kam 2024 aus dem Nachwuchs des Halleschen FC zum Oberligisten, ging im Zoschke seine ersten Schritte im Herrenbereich und spielte sich mit Einsatz und Leidenschaft in die Fanherzen. Sein neuer Verein ist bisher nicht bekannt.

Der BFC Preussen treibt die Planungen für die zweite Regionalliga-Saison voran. Nach Maurice Covic und Nino Lessel, die beide aus Babelsberg nach Lankwitz wechseln, hat der BFC nun seinen dritten Neuzugang vorgestellt. Luis Inderwisch kommt von der TSG Neustrelitz an die Malteserstraße. Der 19-Jährige wurde beim Berliner SC und dem SC Staaken ausgebildet, sammelte dort erste Oberliga-Erfahrung. Die abgelaufene Spielzeit verbrachte er bei der TSG Neustrelitz.

Der SV Tasmania bastelt weiter fleißig am Kader für die Regionalliga. Mit Deji Beyreuther hat nun ein vielseitig einsetzbarer Verteidiger verlängert. Der 26-Jährige kam vor zwei Jahren mit Regional- und Drittligaeinsätzen im Gepäck an die Oderstraße, war in der abgelaufenen Spielzeit gesetzt.

Neben der Neuverpflichtung hat der Verein auch eine Vertragsverlängerung vermeldet. Oliver Maric bleibt auch in der kommenden Saison an Bord. Der 23-Jährige spielt seit zwei Jahren für den BFC, sammelte zuvor schon reichlich Regionalliga-Erfahrung in Lichtenberg, bei Viktoria und dem FSV Luckenwalde und war bei Preussen in der Rückrunde als Rechtsverteidiger gesetzt.

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