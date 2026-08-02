Dersim unterliegt zum Auftakt

Spielertrainer Antonio Pascali trifft früh, doch Dersim Rüsselsheim verliert zum Gruppenliga-Auftakt mit 2:4 beim SV Fürth. (Archivfoto) Foto: Andre Dziemballa

Fürth. Mit einer 2:4 Niederlage kehrte Dersim Rüsselsheim am Sonntag vom Auftakt in der Fußball-Gruppenliga beim SV Fürth zurück. Für die Rüsselsheimer ein unglücklicher Saisonstart, hatte man sich doch vom Gastspiel beim letztjährigen Fast-Absteiger mehr erhofft. Doch ein paar schnelle und gut ausgespielte Konter ließen Fürth am Ende jubeln.

Stark verändert und verjüngt hat sich der Dersim-Kader zu dieser Spielzeit und so lag in der Vorbereitung der Fokus darauf, sich einzuspielen und als Mannschaft zu finden. Auf nur wenige Gegner mit Gruppenliganiveau traf man in den Testspielen, was den Auftakt in Fürth nun umso schwerer machte. Dabei gehörte die Anfangsphase den Gästen. Nach einem Standard war es Spielertrainer Antonio Pascali, der am höchsten stieg und per Kopfball in Richtung kurze Ecke zum 1:0 der Gäste traf (4.). Für die Gastgeber aber keinesfalls ein Schock, und so ließ sich das Team auch nicht entmutigen. Vier Minuten später war Dersim durch die neue Eine-Minuten Regel nach Verletzung kurzzeitig in Unterzahl, und dies nutzte der ehemaligen Bundesliga-Profi Sandro Sirigu (früher SV Darmstadt 98) eiskalt aus. Von Außen kommend, drängte er seinen Gegenspieler in Richtung Strafraum und dieser zeigte zu viel Respekt, sodass Sirigu einfach vorbeilaufen konnte und aus etwa zehn Metern ins rechte Eck vollendete.

Beflügelt vom Ausgleich machten die Gastgeber weiter Druck und so war es nur noch eine Frage der Zeit, ehe das Fürther 2:1 durch Niklas Blüm fiel. Erst die letzten Minuten vor der Pause gehörten wieder den Rüsselsheimern, Ali Kazimi vergab die wohl größte Chance aus nur sieben Metern.

Nach dem Seitenwechsel versuchte sich Rüsselsheim anders aufzustellen und hatte noch nicht seine Grundordnung gefunden, als Lars-Eric Schwinn zum 3:1 traf. Nach etwa 70 Minuten erhöhte Dersim die Schlagzahl und hatte Chancen, doch scheiterte das Team mehrfach am überragenden Mika Stephan im Fürther Tor.

„Zufrieden sein können wir nicht, auch wenn wir gute Ansätze zeigten. Wir müssen uns noch finden. Wenn unsere Urlauber zurück sind, wird es wieder anders aussehen. Ich denke kommendes Wochenende zeigen wir ein anderes Gesicht“, so Teammanager Cem Ilhan. Tore: 0:1 Pascali (4.), 1:1 Sirigu (8.), 2:1 Blüm (32.), 3:1 Schwinn (52.), 4:1 Marx (76.), 4:2 Eren (87.).





