Dersim schießt Blau-Gelb ab, Schöneberg II bricht Spiel ab

Deutlich klarer wurde es in Spandau. Für das Tabellenschlusslicht Spandau 06 war auch gegen Aufsteiger Viktoria Mitte nichts zu holen. Beim klaren 0:12 war Rafael David Schulz bester Torschütze für die Gäste, erzielte insgesamt vier Tore.

Der Lichtenrader BC konnte seine Siegesserie am Sonntag in Johannisthal ausbauen. Am Segelfliegerdamm ging der LBC dabei in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Lars Wachsmundt in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber durch John Rogge schoss Lukas Macziewski in der 81. Minute den Siegtreffer.

Auch bei Sperber Neukölln gegen Anadoluspor ging der Gast mit einem klaren Sieg vom Feld. Allerdings machte Anadolu diesen erst spät fest. Nachdem Sperber mit Pausenpfiff die Führung der Gäste ausglich, zog Anadoluspor das Spiel mit Toren in der 78., 82. und 85. Minute auf seine Seite. In der Nachspielzeit wurde es dann doch noch ziemlich deutlich. ---

Lichtenberg II siegte am Wochenende ebenfalls klar. Dabei machten die 47er schon früh den Sack zu. Luca-Maximilian Wilke und Piet Funk trafen schon in den ersten acht Minuten. Mit Ivan Kuvshynovs 3:0 in der 20. Minute wurde es deutlich. Luis Neunes und Danny Fogang besorgten den 5:0-Endstand. ---

Nach der knappen Niederlage gegen Südring Amed in der Vorwoche ist Stern 1900 II zurück auf der Erfolgswelle. Bei Sport-Union brachte Salvatore Mancusi die Steglitzer vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Anschließend profitierte Stern von einem Platzverweis für die Hausherren. Kacper Izydorski traf in Durchgang zwei innerhalb von vier Minuten drei Mal und entschied die Partie. ---

Blankenburg und Rotation Prenzlauer Berg hängen unten drin und verpassten im direkten Duell den Befreiungsschlag. Nach der Blitz-Führung der Hausherren -Blankenburg traf in der 2. Minute zum 1:0- und dem 2:0 kurz nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit kämpfte sich Rotation zurück. Oskar Ziehlke traf in der 83. Minute zum 2:1, ehe Yannick Platow in der 90. Minute den Ausgleich besorgte. ---

Im Topspiel des 6. Spieltags hat der BSV Dersim dem SV Blau-Gelb die erste Saisonniederlage zugefügt. Und das auf beeindruckende Art und Weise. Nach Toren von Denis Barcic, Welton Pereira Dos Santos, Levent Mucuk und Kemal Asanovic stand es bereits zur Pause 4:0. Letztlich siegte Dersim klar mit 7:0 und rückt weiter vor. ---

Die Partie zwischen dem BFC Südring Amed und dem 1. FC Schöneberg II wurde mit dem Ende der ersten Halbzeit abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren dank dreier Treffer innerhalb weniger Minuten mit 3:0. Schöneberg sah anschließend eine rote Karte. Zur zweiten Halbzeit wollten die Gäste nicht mehr antreten - wohl aufgrund der Schiedsrichterleistung.

