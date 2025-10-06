 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Dersim schießt Blau-Gelb ab, Schöneberg II bricht Spiel ab

6. Spieltag im Überblick

Am Sonntag stand der 5. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

Gestern, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
1
2
Abpfiff

Der Lichtenrader BC konnte seine Siegesserie am Sonntag in Johannisthal ausbauen. Am Segelfliegerdamm ging der LBC dabei in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Lars Wachsmundt in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber durch John Rogge schoss Lukas Macziewski in der 81. Minute den Siegtreffer.

---

Gestern, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
0
12
Abpfiff

Deutlich klarer wurde es in Spandau. Für das Tabellenschlusslicht Spandau 06 war auch gegen Aufsteiger Viktoria Mitte nichts zu holen. Beim klaren 0:12 war Rafael David Schulz bester Torschütze für die Gäste, erzielte insgesamt vier Tore.

---

Gestern, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
1
6
Abpfiff

Auch bei Sperber Neukölln gegen Anadoluspor ging der Gast mit einem klaren Sieg vom Feld. Allerdings machte Anadolu diesen erst spät fest. Nachdem Sperber mit Pausenpfiff die Führung der Gäste ausglich, zog Anadoluspor das Spiel mit Toren in der 78., 82. und 85. Minute auf seine Seite. In der Nachspielzeit wurde es dann doch noch ziemlich deutlich.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
5
0
Abpfiff

Lichtenberg II siegte am Wochenende ebenfalls klar. Dabei machten die 47er schon früh den Sack zu. Luca-Maximilian Wilke und Piet Funk trafen schon in den ersten acht Minuten. Mit Ivan Kuvshynovs 3:0 in der 20. Minute wurde es deutlich. Luis Neunes und Danny Fogang besorgten den 5:0-Endstand.

---

Gestern, 14:15 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
0
4
Abpfiff

Nach der knappen Niederlage gegen Südring Amed in der Vorwoche ist Stern 1900 II zurück auf der Erfolgswelle. Bei Sport-Union brachte Salvatore Mancusi die Steglitzer vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Anschließend profitierte Stern von einem Platzverweis für die Hausherren. Kacper Izydorski traf in Durchgang zwei innerhalb von vier Minuten drei Mal und entschied die Partie.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
2
2
Abpfiff

Blankenburg und Rotation Prenzlauer Berg hängen unten drin und verpassten im direkten Duell den Befreiungsschlag. Nach der Blitz-Führung der Hausherren -Blankenburg traf in der 2. Minute zum 1:0- und dem 2:0 kurz nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit kämpfte sich Rotation zurück. Oskar Ziehlke traf in der 83. Minute zum 2:1, ehe Yannick Platow in der 90. Minute den Ausgleich besorgte.

---

Gestern, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
7
0
Abpfiff

Im Topspiel des 6. Spieltags hat der BSV Dersim dem SV Blau-Gelb die erste Saisonniederlage zugefügt. Und das auf beeindruckende Art und Weise. Nach Toren von Denis Barcic, Welton Pereira Dos Santos, Levent Mucuk und Kemal Asanovic stand es bereits zur Pause 4:0. Letztlich siegte Dersim klar mit 7:0 und rückt weiter vor.

---

Gestern, 16:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
3
0
§ Urteil

Die Partie zwischen dem BFC Südring Amed und dem 1. FC Schöneberg II wurde mit dem Ende der ersten Halbzeit abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren dank dreier Treffer innerhalb weniger Minuten mit 3:0. Schöneberg sah anschließend eine rote Karte. Zur zweiten Halbzeit wollten die Gäste nicht mehr antreten - wohl aufgrund der Schiedsrichterleistung.

---

