Dersim Rüsselsheim wünscht sich eine sorgenfreie Saison

Spielertrainer Antonio Pascali muss dabei einen stark veränderten neuen Kader aufbauen, denn etliche, mitunter wichtige Leistungsträger haben den Verein verlassen. Quasi als Lebensversicherung in der vergangenen Saison galt dabei Benjamin Aziz Neffati, der in 28 Spielen 27 Tore erzielte, zahlreiche Spiele entschied und insgesamt als bester Torschütze des Teams sicherstellte, dass die Mannschaft lange um die Tabellenspitze der Gruppenliga mitkämpfen konnte. Er wechselt in die Gruppenliga Wiesbaden zu Türk Kelsterbach zusammen mit Firat Tayboga (31 Spiele, 9 Tore) und Eren Durban (24 Spiele). Mit Rachid El Ghazauni verlässt zudem ein Leistungsträger aus der Abwehr das Team, während Winter-Neuzugang Dawda Martin Njie seine Zelte in Rüsselsheim wieder abbricht und zu Schott Mainz weiterzieht.

Bei den Zugängen bringen Stürmer Berdan Erkol und Abwehrspieler Baran Ulag Erfahrung aus der Kreisliga B und C Main-Taunus beim DJK Zeilsheim mit und werden daran arbeiten müssen, den Sprung in die Gruppenliga zu schaffen. Dabei gelangen Erkol allerdings vergangene Saison respektable 45 Tore und 14 Vorlagen. Stürmer Ali Kazimi bringt Erfahrung aus der Hessenliga und Verbandsliga mit nach Rüsselsheim, während mit Stürmer Mohamed Kouraji und Abwehrspieler Issam Laghouali zwei Akteure von Gruppenliga-Absteiger SKV Büttelborn zum ehemaligen Ligakonkurrenten wechseln.

Für Kouraji eine Rückkehr nach Rüsselsheim, spielte er doch schon zwischen 2023 und 2025 für den Verein. Auch Abwehrspieler Christian Haddo kehrt aus Wörsdorf zu Dersim zurück, wo er in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus achtmal traf. Amin El-Asraoui kommt aus Königstein aus der Jugendverbandsliga und gilt als Verstärkung für die Zukunft. Egzon Bytygi (VfB Ginsheim), Pedro Henrique Gonzalo De Palva (Türk Gücü Rüsselsheim) und Sami Azouagh (SV St. Stephan) werden vom Verein zudem als Neuzugänge aufgeführt, während Mirkan Kara nach zweijähriger Pause zu Dersim zurückkehrt.

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