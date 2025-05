Dersim Rüsselsheim verlässt Keller mit Derby-Sieg

Geinsheim begann besser und hatte die besseren Chancen, blieb jedoch vor dem Dersim-Gehäuse glücklos. Und wie so oft, wenn eine Mannschaft viele Chancen auslässt, geht dann plötzlich der Gegner in Führung. Emir Arik traf für Dersim mit der ersten echten Rüsselsheimer Chance zum 1:0 (18.), Brian Engel konnte vor der Pause jedoch noch ausgleichen.

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, im zweiten Durchgang haben wir etwas nachgelassen, und Dersim kam besser ins Spiel. Eigentlich hätten wir von den Chancen her in der ersten Hälfte schon mit zwei Toren führen müssen“, analysierte der Sportliche Leiter von Geinsheim, Jan Finger. Nach dem 1:1 zur Pause ging der SV 07 zwar durch Norman Harth mit 2:1 in Führung, doch Rüsselsheim wendete das Blatt und holte dank des Treffers von Oualid Garte am Ende den nicht unverdienten Sieg für Dersim, die damit erstmals wieder die Abstiegsränge verlassen.

„Für uns war es ein wichtiger Sieg im Derby. Wir hatten mehr Ballbesitz, und ich denke, am Ende haben wir uns auch belohnt. Leider haben wir beim Stand von 1:1 in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschossen, aber das hat sich zum Glück nicht am Ende gerächt“, so der Sportliche Leiter von Dersim, Rachid Dadda.

Tore: 1:0 Arik (18.), 1:1 Engel (28.), 1:2 Harth (50.), 2:2 Ünal (57.), 3:2 Garte (74.).

SKV Büttelborn kämpft, dominiert – und verliert

Gut gekämpft, das Spiel dominiert und am Ende doch verloren hat die SKV Büttelborn bei ihrem Gastspiel am Sonntag beim SV Fürth. 3:4 hieß es am Ende aus Büttelborner Sicht, tragisch dabei, dass der letzte Gegentreffer erst fünf Minuten vor dem Schlusspfiff fiel.

„Die Partie begann wild, bereits nach zwölf Minuten hatten die Zuschauer schon drei Tore gesehen“, berichtete Peter Krieg vom SKV-Abteilungsvorstand. Dabei freuten sich die Büttelborner nur kurz über die Führung von Francesco Torino (3.), denn Fürth sorgte dank guter Unterstützung der Büttelborner Abwehr für eine 2:1-Führung nach zwölf Minuten. Büttelborn beruhigte sich, und so sah die Partie zwei gleichwertige Mannschaften. Wobei das Glück mehr auf Seiten der Gastgeber war, die in der 43. Minute gar auf 3:1 erhöhten, ehe Ayman Zariouh noch vor der Pause verkürzte. In der zweiten Hälfte dominierten die Gäste aus Büttelborn, und es war quasi ein Spiel auf ein Tor.