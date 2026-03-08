Dersim Rüsselsheim lässt Federn Tabellenführer VfB Ginsheim siegt spät per Freistoß +++ Büttelborn sichert sich zweiten Saisonsieg von Redaktion · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Machte beim VfB Ginsheim gegen die SG Wald-Michelbach einmal mehr den Unterschied: Torjäger Can Özer (rechts, hier im Duell mit Estevão Borges von Viktoria Griesheim). Archivfoto: Dziemballa

Kreis Groß-Gerau (arc). Es bleibt spannend in der Gruppenliga Darmstadt/Groß-Gerau. Tabellenführer VfB Ginsheim gewinnt knapp, aber sehenswert. Die SKV Büttelborn sammelt gegen den FC Alsbach wichtige Punkte im Abstiegskampf. Jeweils einen Punkt gibt es für den SV 07 Geinsheim und Dersim Rüsselsheim.

Viel spannender als erwartet machte es Tabellenführer VfB Ginsheim beim Gastspiel in Wald-Michelbach. Erst kurz vor dem Abpfiff war es wieder einmal Top-Torjäger Can Özer, der dem favorisierten Team von der Mainspitze die drei Punkte bescherte. „Sehr, sehr glücklich mit der allerletzten Aktion und einem direkt verwandelten Freistoß“, gab Ginsheims Trainer Jonas Schuster zu. „Das war kein Spiel, wo man gesehen hat, dass da der Tabellenführer gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller spielt. Wald-Michelbach hat uns gut Paroli geboten, sehr körperlich gespielt und auch hervorragend verteidigt. Sie hatten sogar die besseren Torchancen, wir hätten uns über eine Niederlage nicht beschweren dürfen.“ Tor: 0:1 Özer (94.).

Nach dem erst zweiten Saisonsieg sprach Peter Krieg vom SKV-Abteilungsvorstand von „großer Erleichterung“. Das Abstiegsduell gegen Alsbach war eine zähe Partie mit zwei nervös wirkenden Teams. Mitte des ersten Durchgangs brachte sich Alsbach mit einer Notbremse im Strafraum um ein besseres Ergebnis. Roman Maier verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0. Anschließend war Büttelborn die Mannschaft mit den besseren Chancen, machte aber zu wenig daraus. Jan Turcanu gelang nach einer unglücklichen Abwehraktion der Ausgleichstreffer. Trotz Überzahl konnten sich die Büttelborner kein Chancenplus erarbeiten, ehe in der Schlussphase zunächst Kouraji die Führung auf dem Fuß hatte und Maier das erlösende 2:1 erzielte. „Verdient, aber mühsam“, bilanzierte Krieg. Tore: 1:0 Maier (34.), 1:1 Turcanu (40.), 2:1 Maier (86.).

Einen Punkt konnte der SV 07 Geinsheim verbuchen, auch wenn man gegen den Tabellennachbarn aus Bensheim auf drei Zähler gehofft hatte. Gut kam Geinsheim in die Partie und freute sich nach starker Vorarbeit von Patrick Finger über die Führung durch Winter-Neuzugang Fabien Frick. „Kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Vielleicht hat unser Hauptfeldrasen dazu auch beigetragen. Mit dem einzigen Schuss aufs Tor trifft Bensheim und so geht es aus. Wir haben einmal geschlafen und das wurde sofort bestraft“, sagte Stuart Martinez. Erst nach Rot für Kevin Bender wachte Geinsheim auf – zu spät. Tore: 1:0 Frick (14.), 1:1 Budimir (27.).