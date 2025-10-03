Dersim Rüsselsheim II siegt in der B-Liga endlich zuhause

Rüsselsheim. Endlich der erste Heimsieg für die zweite Mannschaft von Dersim, die nun auf Platz acht in der B-Liga steht. Im Aufsteigerduell gegen den Tabellenelften aus Bischofsheim traf Mustafa Yildiz zum 1:0 (26.). Kurz darauf gerieten die Gastgeber jedoch wegen einer Gelb-Roten Karte für Tolga Taybara wegen Meckerns in Unterzahl.

Doch sah Dersim-Trainer Engin Nakay sein Team mit dem starken Soner Bakir im Mittelfeld "souverän" weiterspielen und die Führung durch Erencan Sönmez auf 2:0 erhöhen (58.). "Wir hatten noch gute Chancen." Bei den besten scheiterten Vedat Eroglu und Mustafa Yildiz am sehr gut aufgelegten SV 07-Keeper Niklas Görtz. Wie Nakay zum bisherigen Rundenverlauf erklärte, "haben wir viele Punkte liegen lassen, vor allem gegen Worfelden, Gustavsburg und auch gegen Biebesheim". Gestärkt durch den ersten Heimsieg, hofft er aber jetzt auf eine bessere Ausbeute. Tore: 1:0 Yildiz (26.), 2:0 Sönmez (58.). Gelb-Rot: Taybara (Dersim/30.).