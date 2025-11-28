Dersim ist im Gruppenliga-Topspiel gefordert

Kreis Groß-Gerau. Der SV 07 Geinsheim will sein letztes Spiel (Sonntag 14.30 Uhr) vor der Winterpause der Gruppenliga bei Viktoria Griesheim gestalten. Hieß es im Hinspiel 1:4, sollen nach Willen der Geinsheimer die Punkte diesmal mitgenommen werden.
„Im Hinspiel hat uns Patrick Stumpf vier Tore eingeschenkt. Ihn müssen wir kontrollieren, dürfen aber nicht vergessen, unser eigenes Spiel zu machen“, sagt Stuart Martinez. Der Sportliche Leiter des SV 07 hat Respekt vor der Viktoria und weiß um die Stärken der Mannschaft, sieht aber auch sein Team mittlerweile besser, als es der Tabellenstand (Rang 15) aussagt. Gerne würde sich der SV 07 mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. „Das ist sicher nicht unmöglich, aber auch ein hartes Stück Arbeit“, so Martinez.
SKV Büttelborn muss im Kellerduell punkten
Beim SV Fürth muss die SKV Büttelborn am Sonntag (14.30 Uhr) antreten und erwartet ebenso eine große Herausforderung. Beide Mannschaften stecken im Tabellenkeller fest, wobei Büttelborn mehr Druck, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Für beide Mannschaften hat das Spiel große Bedeutung, ein Unentschieden wie im Hinspiel (1:1) bringt hingegen keine der beiden Mannschaften weiter.
Tabellenführer VfB Ginsheim bekommt es am Sonntag (15 Uhr) mit Absteiger TS Ober-Roden zu tun. Nach einem 1:1 im Hinspiel würde sich Ginsheim gerne mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. Für den VfB wäre es die Kür nach einer dominanten Hinrunde. 48 Punkte holte das Team von Trainer Jonas Schuster bisher, elf Punkte Vorsprung hat Ginsheim auf Verfolger Dersim Rüsselsheim.
Das Spitzenspiel zum Jahresabschluss steigt am Sonntag (15.30 Uhr) bei Dersim Rüsselsheim - der Tabellenzweite erwartet den Dritten FSG Riedrode (36), der ein Spiel und einen Punkt weniger hat. Für die Rüsselsheimer geht es nach einer bisher turbulenten Saison darum Abstand zwischen sich und Riedrode zu bringen, und gleichzeitig Tabellenführer Ginsheim nicht zu weit davonziehen zu lassen. Riedrode hat nach schwankenden Leistungen in den vergangenen Wochen seinen Vorsprung auf Dersim und Fehlheim (34) verspielt und muss aufpassen, in der Tabelle nicht durchgereicht zu werden.