Dersim II verliert Max Kruse – Brdbg 03 schöpft Hoffnung

Die Kugel rollt wieder – auch in der Bezirksliga-Staffel 3. Nach einer bewegten Winterpause greifen die Teams wieder ins Geschehen ein. Zahlreiche Transfers sorgen für frischen Wind in den Kadern, mancher Verein stellt personell die Weichen neu und auch auf den Trainerbänken gibt es Veränderungen. Zudem verliert die Liga mit Max Kruse ihren prominentesten Namen: Der Ex-Bundesliga-Profi gehört nicht mehr zum Kader des BSV Dersim II. Die Rückrunde verspricht Spannung – oben wie unten

Brandenburg 03 geht mit Rückenwind in den Spieltag. Der überraschende 3:2-Erfolg im Nachholspiel gegen Novi Pazar vor der Winterpause bringt zwar wegen der drei Minuspunkte weiterhin null Zähler aufs Konto, sorgt aber für neues Selbstvertrauen. Gegen den Tabellenvierten aus Friedrichshagen wartet dennoch eine hohe Hürde. Die Gäste gehören zu den konstantesten Teams der Liga und wollen im Aufstiegsrennen keinen Boden verlieren. Brandenburg setzt auf Kampfgeist und hofft erneut auf einen mutigen Auftritt.

Im Spandauer Duell sind die Rollen klar verteilt. Schwarz-Weiss steht stabil im Mittelfeld und will mit einem Heimsieg weiter nach oben schielen. Staaken II steckt tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Mit Neucoach Dirk Hein wird ein Retter verpflichtet. Für die Gäste zählt vor allem defensive Disziplin, während Spandau seine Offensivqualitäten ausspielen möchte

Dersim II empfängt den Tabellenführer. Adler stellt die stärkste Offensive der Liga und reist als Favorit an. Die Kreuzberger müssen zudem ohne Ex-Profi Max Kruse auskommen, der nicht mehr zum Kader gehört. Weil er in die Oberliga-Hamburg wechselt. Trotzdem spielt der Aufsteiger bislang eine starke Saison und will dem Spitzenreiter Paroli bieten.

Hier treffen zwei direkte Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Meteor hat leichte Vorteile in der Tabelle, kassiert aber regelmäßig Gegentore. Victoria kann mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen und wichtige Punkte sammeln. Es ist ein richtungsweisendes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden dürften

Teutonia bleibt erster Verfolger der Spitze und peilt den nächsten Dreier an. Rehberge bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, zeigt jedoch immer wieder defensive Schwächen.

Pankow braucht Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu halten. Tauschen den Trainer aus: Steven Brühn ersetzt Jan Dober. Concordia Britz spielt bislang eine solide Saison und steht im oberen Drittel. Die Gäste setzen auf ihre stabile Defensive, Einheit hofft auf die Heimstärke. Viel spricht für eine enge Partie

Novi Pazar will die Niederlage gegen Brandenburg 03 schnell abhaken und im Heimspiel Wiedergutmachung betreiben. Weißensee reist mit viel Offensivkraft an und liegt im gesicherten Mittelfeld. Hat die Aufstiegsplätze fest im Visier. Beide Teams suchen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte – ein offenes Spiel ist zu erwarten.

