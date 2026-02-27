 2026-02-20T12:29:42.904Z

Dersim II verliert Max Kruse – Brdbg 03 schöpft Hoffnung

BZL-Staffel 3: Alle Spiele des 18.Spieltag in der Vorschau

von far · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Archiv: Max Kruse (li) wechselt in die Hamburger Oberliga
Archiv: Max Kruse (li) wechselt in die Hamburger Oberliga – Foto: Frank Arlinghaus

Die Kugel rollt wieder – auch in der Bezirksliga-Staffel 3. Nach einer bewegten Winterpause greifen die Teams wieder ins Geschehen ein. Zahlreiche Transfers sorgen für frischen Wind in den Kadern, mancher Verein stellt personell die Weichen neu und auch auf den Trainerbänken gibt es Veränderungen. Zudem verliert die Liga mit Max Kruse ihren prominentesten Namen: Der Ex-Bundesliga-Profi gehört nicht mehr zum Kader des BSV Dersim II. Die Rückrunde verspricht Spannung – oben wie unten

Morgen, 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
14:00

Brandenburg 03 geht mit Rückenwind in den Spieltag. Der überraschende 3:2-Erfolg im Nachholspiel gegen Novi Pazar vor der Winterpause bringt zwar wegen der drei Minuspunkte weiterhin null Zähler aufs Konto, sorgt aber für neues Selbstvertrauen. Gegen den Tabellenvierten aus Friedrichshagen wartet dennoch eine hohe Hürde. Die Gäste gehören zu den konstantesten Teams der Liga und wollen im Aufstiegsrennen keinen Boden verlieren. Brandenburg setzt auf Kampfgeist und hofft erneut auf einen mutigen Auftritt.

So., 01.03.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
11:30

Im Spandauer Duell sind die Rollen klar verteilt. Schwarz-Weiss steht stabil im Mittelfeld und will mit einem Heimsieg weiter nach oben schielen. Staaken II steckt tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Mit Neucoach Dirk Hein wird ein Retter verpflichtet. Für die Gäste zählt vor allem defensive Disziplin, während Spandau seine Offensivqualitäten ausspielen möchte

So., 01.03.2026, 12:45 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
12:45

Dersim II empfängt den Tabellenführer. Adler stellt die stärkste Offensive der Liga und reist als Favorit an. Die Kreuzberger müssen zudem ohne Ex-Profi Max Kruse auskommen, der nicht mehr zum Kader gehört. Weil er in die Oberliga-Hamburg wechselt. Trotzdem spielt der Aufsteiger bislang eine starke Saison und will dem Spitzenreiter Paroli bieten.

Archiv: Max Kruse scheint Geschichte zu sein bei Dersim II
Archiv: Max Kruse scheint Geschichte zu sein bei Dersim II – Foto: Frank Arlinghaus

So., 01.03.2026, 12:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
12:30

Hier treffen zwei direkte Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Meteor hat leichte Vorteile in der Tabelle, kassiert aber regelmäßig Gegentore. Victoria kann mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen und wichtige Punkte sammeln. Es ist ein richtungsweisendes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden dürften

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
13:00

Teutonia bleibt erster Verfolger der Spitze und peilt den nächsten Dreier an. Rehberge bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, zeigt jedoch immer wieder defensive Schwächen.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
13:00

Pankow braucht Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu halten. Tauschen den Trainer aus: Steven Brühn ersetzt Jan Dober. Concordia Britz spielt bislang eine solide Saison und steht im oberen Drittel. Die Gäste setzen auf ihre stabile Defensive, Einheit hofft auf die Heimstärke. Viel spricht für eine enge Partie

So., 01.03.2026, 17:00 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
17:00live

Novi Pazar will die Niederlage gegen Brandenburg 03 schnell abhaken und im Heimspiel Wiedergutmachung betreiben. Weißensee reist mit viel Offensivkraft an und liegt im gesicherten Mittelfeld. Hat die Aufstiegsplätze fest im Visier. Beide Teams suchen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte – ein offenes Spiel ist zu erwarten.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
14:00

Köpenick rangiert im Mittelfeld und will den Abstand nach unten vergrößern. Makkabi II kämpft gegen den Abstieg und hat bereits viele Gegentore kassiert. Für die Gäste zählt jeder Punkt, während Köpenick mit einem Heimsieg für klare Verhältnisse sorgen möchte

