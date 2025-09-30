Dersim II top – Adler bleibt dran, Brandenburg stürzt ab

Der fünfte Spieltag der Berliner Bezirksliga-Staffel 3 ist gespielt. Während BSV Dersim II (ohne Max Kruse) weiter makellos marschiert, bleibt Adler Berlin (drei Zähler weniger) dran. Acht Partien hatten es in sich, jede mit ihrer eigenen Brisanz.
Steinke (26.) und Dima (44.) bringen Victoria zur Pause 2:1 in Führung. Doch Dersim II dreht die Partie nach dem Wechsel: Akcali (38., 78.), El Noumeiri (83.) und Akpolat (90.) treffen für den Ligaprimus. Schiedsrichter Thomas Robert Bischoff pfeift eine teils wilde Partie mit vielen Karten. Dersim II thront mit 15 Punkten auf Platz 1, Victoria bleibt mit 7 Punkten Neunter.
Erst nach der Pause trifft Staaken: Lummert (77.), Uhl (90.) und Yasar (90.+2) sorgen für klare Verhältnisse. Schiedsrichter Armin Wells pfeift ohne Mühe. Staaken (9 Punkte, Platz 5) bleibt oben dran. Brandenburg 03 bleibt Schlusslicht mit 0 Punkten, dazu noch -3 aus der Vorsaison – bitterer geht’s kaum.
Zeiter (6.) bringt Pankow früh in Front. Doch Laube (29.), Piethe (64.), Hujer (72.) und Pretsch (74.) drehen das Spiel klar. Referee Andreas Meyer agiert sicher. Friedrichshagen springt mit 10 Punkten auf Rang 3, Pankow bleibt im Keller (13. Platz, 4 Punkte).
Spandaus Treffer durch Haut (16.), Hussein (42.) und Houenou (58.) reichen nicht. Meteor ist gnadenlos: Atabas (10., 33., 86.), Demiryürek (21.) und Herdem (61.) treffen. Schiedsrichter Jan Hendrik Menzel leitet eine turbulente Partie mit acht Toren. Meteor (8 Punkte, Platz 8) klettert ins Mittelfeld, Spandau steckt bei 5 Punkten (12.).
Grakov (30.) bringt Rehberge in Führung, doch Adler antwortet eiskalt: Abou-Nasser (42.), Nasif (45.+2), Parlak (60.) und Abdallah (76.) drehen die Partie. Schiedsrichter Carsten Borchardt hat mit Paul Hess und Matthias Rittner an der Linie alles im Griff. Adler bleibt mit 12 Punkten erster Verfolger von Dersim, Rehberge mit nur 3 Punkten (14.) im Keller.
Joao Victor Souza Rosa trifft in der 35. Minute zum goldenen Tor. Schiedsrichter Paul Kremer pfeift unaufgeregt. Britz schiebt sich mit 9 Punkten auf Rang 6, Weißensee stagniert bei 6 Punkten (10.).
Yildirim (38.), Jagnjic (41.), Ibrahim (67.) und El-Moghrabi (88.) treffen für den FC Novi Pazar. Labotzke (70.) gelingt nur Ergebniskosmetik. Referee John Dingfeld leitet fair und souverän. Novi Pazar springt auf Platz 7 (9 Punkte), Köpenick II bleibt mit 2 Zählern Vorletzter (15.).
Frühe Tore durch Jannicke (5.) und Kundmüller (22.) legen den Grundstein für Teutonia. Zwar verkürzt Reißner (38.), doch Thönnes (51., 58.) macht alles klar. Can (75.) trifft spät zum 2:4-Endstand. Schiedsrichter Lennard Indlekofer leitet eine teils hitzige Partie mit vielen Karten. Teutonia II klettert auf Platz 4 (10 Punkte), Makkabi bleibt bei 6 Punkten (11.).
