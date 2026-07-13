Dersim II: Spielt Max Kruse Landes- oder Bezirksliga?

Ex Bundesliga-Profi Max Kruse (mi) – Foto: Frank Arlinghaus

Die Entscheidungen fallen in dieser Woche nicht auf dem Rasen, sondern vor den Rechtsinstanzen des Berliner Fußball-Verbands. Vor allem die Verfahren um BSV Dersim II und BSV Hürtürkel könnten die Tabellen und damit Auf- und Abstiege noch einmal verändern.

Für zahlreiche Berliner Amateurvereine dürfte diese Woche zur Woche der Entscheidungen werden. Vor dem Verbandsgericht des Berliner Fußball-Verbands stehen mehrere Verfahren an, deren Ausgang noch Auswirkungen auf Meisterschaften, Auf- und Abstiege haben könnte.

Wie FuPa auf Nachfrage von BFV-Präsidialmitglied Joachim Gärtner erfuhr, wird in dieser Woche mit Entscheidungen gerechnet. Dem Verbandsgericht wolle und könne der Berliner Fußball-Verband dabei jedoch nicht vorgreifen.

Im Mittelpunkt steht das Verfahren um den BSV Dersim II. Dabei geht es um die Auslegung der Berliner Gelbsperren-Regelung. Anders als in vielen anderen Landesverbänden werden im BFV Gelbe Karten aus Meisterschafts- und Pokalspielen zusammengerechnet. Das Verbandsgericht soll nun klären, ob ein Spieler – wie FuPa Berlin berichtet – dadurch gesperrt war und welche Folgen dies für die Wertung der betroffenen Partie sowie die Abschlusstabelle der Bezirksliga Staffel 3 hat. Sollte das Urteil zulasten von Dersim II ausfallen, würde der Friedrichshagener SV auf den Aufstiegsplatz nachrücken. Gleichzeitig wäre auch die Zukunft von Ex-Bundesliga-Profi Max Kruse geklärt: Mit Dersim II würde er in der kommenden Saison nicht in der Landesliga, sondern in der Bezirksliga spielen.

Fragezeichen bei der Hürtürkel Insvolvenz

Spannend bleibt auch der Fall BSV Hürtürkel. Nachdem ein Insolvenzantrag gegen den Landesligisten mangels Masse abgewiesen worden war, legte der Verein Beschwerde ein. Der BFV hatte die sportlichen Konsequenzen zunächst ausgesetzt und angekündigt, die weitere rechtliche Entwicklung abzuwarten. Je nachdem, wie der Fall sportrechtlich bewertet wird, könnte dies noch Auswirkungen auf die Abschlusstabelle der Landesliga Staffel 1 und die endgültige Ligazusammensetzung haben.

Viele Vereine legen Einspruch ein wegen neue Spielerfoto-Regelung

Darüber hinaus beschäftigen die Rechtsinstanzen auch Verfahren rund um die seit der Rückrunde geltende Pflicht, im DFBnet aktuelle Spielerfotos zu hinterlegen. Auch diese Entscheidungen könnten sich noch auf viele BFV Spielwertungen auswirken.

Für viele Vereine endet die Saison damit erst vor dem Verbandsgericht. Erst nach den erwarteten Entscheidungen dürfte endgültig feststehen, welche Mannschaften in der kommenden Spielzeit in welcher Liga antreten.

BSV Dersim II

Max Kruse

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