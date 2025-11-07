 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Max Kruse in Aktion gegen Delay Sports
Max Kruse in Aktion gegen Delay Sports – Foto: Frank Arlinghaus

Dersim II patzt trotz Max Kruse – Makkabi II tritt nicht an

Bezirksliga-Staffel 3: Alle Partien des 10.Spieltag in der Nachschau

Der 10. Spieltag der Bezirksliga 3 liefert klare Schlagzeilen: Während Dersim II mit Max Kruse verliert, jubelt Adler Berlin nach Aufholjagd. Concordia Britz bleibt souverän, Teutonia II dreht ihr Spiel spät. Am Tabellenende wird die Lage für Brandenburg 03 nach dem nächsten 0:4-Debakel immer dramatischer

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
0
4
Abpfiff

Frühe Treffer von Okoye und Miguel stellen die Weichen auf Auswärtssieg. Nach dem Wechsel legen Haut und Fritsch nach. Brandenburg 03 bleibt mit –2 Punkten abgeschlagen Letzter, während Spandau mit 17 Zählern auf Platz 5 klettert.

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
2
1
Abpfiff

Hujer bringt die Gastgeber im ersten Durchgang in Führung. In der Schlussphase erhöht Schüler, ehe Hake für Friedrichshain noch verkürzt. Friedrichshagen verbessert sich mit dem Sieg auf Rang 7, Victoria bleibt im Tabellenkeller auf Platz 14.

So., 09.11.2025, 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
0
4
Abpfiff

Ein klarer Auswärtssieg für Weißensee: Thieme eröffnet, nach der Pause treffen Hofmann, Meira Machado und Pelz. Weißensee verschafft sich mit 15 Punkten etwas Luft nach unten. Für Rehberge bleibt es bei sechs Zählern – die Abstiegsgefahr wächst weiter.

So., 09.11.2025, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
2
3
Abpfiff

Trotz Max Kruse unterliegt Dersim II zuhause. Will und Kameric bringen Köpenick früh 2:0 in Front, Gencer verkürzt vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöht Haupt, ehe Günaydin nur noch Ergebniskosmetik betreibt. Dersim rutscht auf Platz 2 ab, Köpenick klettert ins obere Mittelfeld.

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.Novi Pazar
2
1
Abpfiff

Nawazy bringt Novi Pazar zunächst in Front, Wolf gleicht noch vor der Pause aus. Im zweiten Abschnitt erzielt Fechtner das Siegtor für Pankow. Einheit springt damit auf Rang 11, Novi Pazar bleibt im Mittelfeld.

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
2
1
Abpfiff

Karahan bringt Meteor im ersten Durchgang in Führung. Nach der Pause dreht Teutonia auf: Kundmüller gleicht aus, Friebe sorgt kurz darauf für den Sieg. Damit bleibt Teutonia punktgleich mit Dersim II auf Platz 3, während Meteor weiter im Tabellenmittelfeld rangiert.

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
3
2
Abpfiff

Adler gerät früh mit zwei Treffern von Younes und Mayr in Rückstand. Nach der Pause kommt der Spitzenreiter eindrucksvoll zurück: Abdallah verkürzt, Lourghi gleicht kurz darauf aus. Spät trifft erneut Abdallah zum 3:2-Endstand. Adler übernimmt damit mit 23 Punkten die Tabellenführung, Staaken bleibt auf Rang 13 hängen.

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
2
0
§ Urteil

Britz gewinnt 2:0 am grünen Tisch, weil Makkabi II die Reise in den Süden Berlins nicht antritt. Der Verein wird am Samstag darüber informiert.

