Dersim II patzt trotz Max Kruse – Makkabi II tritt nicht an

Der 10. Spieltag der Bezirksliga 3 liefert klare Schlagzeilen: Während Dersim II mit Max Kruse verliert, jubelt Adler Berlin nach Aufholjagd. Concordia Britz bleibt souverän, Teutonia II dreht ihr Spiel spät. Am Tabellenende wird die Lage für Brandenburg 03 nach dem nächsten 0:4-Debakel immer dramatischer
Frühe Treffer von Okoye und Miguel stellen die Weichen auf Auswärtssieg. Nach dem Wechsel legen Haut und Fritsch nach. Brandenburg 03 bleibt mit –2 Punkten abgeschlagen Letzter, während Spandau mit 17 Zählern auf Platz 5 klettert.
Hujer bringt die Gastgeber im ersten Durchgang in Führung. In der Schlussphase erhöht Schüler, ehe Hake für Friedrichshain noch verkürzt. Friedrichshagen verbessert sich mit dem Sieg auf Rang 7, Victoria bleibt im Tabellenkeller auf Platz 14.
Ein klarer Auswärtssieg für Weißensee: Thieme eröffnet, nach der Pause treffen Hofmann, Meira Machado und Pelz. Weißensee verschafft sich mit 15 Punkten etwas Luft nach unten. Für Rehberge bleibt es bei sechs Zählern – die Abstiegsgefahr wächst weiter.
Trotz Max Kruse unterliegt Dersim II zuhause. Will und Kameric bringen Köpenick früh 2:0 in Front, Gencer verkürzt vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöht Haupt, ehe Günaydin nur noch Ergebniskosmetik betreibt. Dersim rutscht auf Platz 2 ab, Köpenick klettert ins obere Mittelfeld.
Nawazy bringt Novi Pazar zunächst in Front, Wolf gleicht noch vor der Pause aus. Im zweiten Abschnitt erzielt Fechtner das Siegtor für Pankow. Einheit springt damit auf Rang 11, Novi Pazar bleibt im Mittelfeld.
Karahan bringt Meteor im ersten Durchgang in Führung. Nach der Pause dreht Teutonia auf: Kundmüller gleicht aus, Friebe sorgt kurz darauf für den Sieg. Damit bleibt Teutonia punktgleich mit Dersim II auf Platz 3, während Meteor weiter im Tabellenmittelfeld rangiert.
Adler gerät früh mit zwei Treffern von Younes und Mayr in Rückstand. Nach der Pause kommt der Spitzenreiter eindrucksvoll zurück: Abdallah verkürzt, Lourghi gleicht kurz darauf aus. Spät trifft erneut Abdallah zum 3:2-Endstand. Adler übernimmt damit mit 23 Punkten die Tabellenführung, Staaken bleibt auf Rang 13 hängen.
Britz gewinnt 2:0 am grünen Tisch, weil Makkabi II die Reise in den Süden Berlins nicht antritt. Der Verein wird am Samstag darüber informiert.
