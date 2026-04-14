Dersim II patzt mit Max Kruse - Trainerduo beim SV Adler

SSC Teutonia 99 II ist Tabellenführer, die Verfolger heissen BSV Dersim II, Friedrichshagener SV und SV Adler mit neuem Trainerduo (siehe Bericht unten). Dahinter rückt Weißensee weiter auf, während im Tabellenkeller Novi Pazar wichtige Punkte einfährt.
Weißenseer FC gewinnt souverän mit 3:0 bei BSV Victoria Friedrichshain und bleibt oben dran. Lukas Jung bringt die Gäste früh in Führung, Ebrima Manneh erhöht noch vor der Pause und Fabian Knelke sorgt im zweiten Durchgang für den Endstand.
SC Staaken 1919 II dreht die Partie gegen BSC Rehberge und gewinnt mit 4:1. Ahmet Cetin bringt die Gäste zunächst in Führung, doch nach der Pause gleicht Nico Rohdes aus. Florian Jaekel dreht die Partie, ehe Rohdes mit seinem zweiten Treffer erhöht und Emre Yasar den Schlusspunkt setzt.
SC Schwarz-Weiß Spandau und VfB Concordia Britz trennen sich 1:1. In der Schlussphase bringt Kingsley Ikechukwu Okoye die Gastgeber in Führung, ehe Lionel Krampah kurz darauf für Britz ausgleicht.
BFC Meteor 06 II und BSV Dersim II trennen sich 1:1. Ibrahim Celik bringt die Gastgeber im zweiten Abschnitt in Führung, ehe Ümit Günaydin kurz vor Schluss für den Tabellenzweiten ausgleicht. Für Dersim ein Rückschlag im Aufstiegskampf. Das Mitwirken von Ex Profi Max Kruse (wird zur zweiten Halbzeit eingewechselt) sorgt nicht für einen Dreier.
SSC Teutonia 99 II verteidigt die Tabellenführung mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen VfB Einheit zu Pankow. Lucas Menne erzielt im zweiten Durchgang das entscheidende Tor.
Fußball-Club Novi Pazar gewinnt souverän mit 3:0 gegen FC Brandenburg 03 und sammelt wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Emir Yildirim bringt die Gastgeber in Führung, Chinendu Vincent Eberechukwu erhöht noch vor der Pause und trifft im zweiten Abschnitt erneut zum Endstand.
Köpenicker FC II gewinnt mit 2:0 gegen SV Adler Berlin und verbessert sich im Mittelfeld. Lennart Will bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, ehe Simon Loh im zweiten Durchgang den Endstand herstellt. Bekannt wird, dass ein neues Duo an der Seitenlinie steht. Sportdirektor Michael Büchel und Spieler Marcel Kukolj (beide Trainer-Erfahrung im Jugendbereich) coachen den Dritten aktuell.
Friedrichshagener SV gewinnt klar mit 3:0 bei TuS Makkabi II und bleibt in der Spitzengruppe. Lennart Werner bringt die Gäste früh in Führung, Niklas Pretsch erhöht noch vor der Pause und Werner trifft im zweiten Durchgang erneut zum Endstand.
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