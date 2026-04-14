 2026-04-14T12:48:59.332Z

Ligabericht

Dersim II patzt mit Max Kruse - Trainerduo beim SV Adler

Der 22.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 in der Nachschau

von far · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Kevin Reiprich, Redaktion Berl

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

SSC Teutonia 99 II ist Tabellenführer, die Verfolger heissen BSV Dersim II, Friedrichshagener SV und SV Adler mit neuem Trainerduo (siehe Bericht unten). Dahinter rückt Weißensee weiter auf, während im Tabellenkeller Novi Pazar wichtige Punkte einfährt.

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Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
0
3
Abpfiff

Weißenseer FC gewinnt souverän mit 3:0 bei BSV Victoria Friedrichshain und bleibt oben dran. Lukas Jung bringt die Gäste früh in Führung, Ebrima Manneh erhöht noch vor der Pause und Fabian Knelke sorgt im zweiten Durchgang für den Endstand.

So., 12.04.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
4
1
Abpfiff

SC Staaken 1919 II dreht die Partie gegen BSC Rehberge und gewinnt mit 4:1. Ahmet Cetin bringt die Gäste zunächst in Führung, doch nach der Pause gleicht Nico Rohdes aus. Florian Jaekel dreht die Partie, ehe Rohdes mit seinem zweiten Treffer erhöht und Emre Yasar den Schlusspunkt setzt.

So., 12.04.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
1
1
Abpfiff

SC Schwarz-Weiß Spandau und VfB Concordia Britz trennen sich 1:1. In der Schlussphase bringt Kingsley Ikechukwu Okoye die Gastgeber in Führung, ehe Lionel Krampah kurz darauf für Britz ausgleicht.

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
1
1
Abpfiff

BFC Meteor 06 II und BSV Dersim II trennen sich 1:1. Ibrahim Celik bringt die Gastgeber im zweiten Abschnitt in Führung, ehe Ümit Günaydin kurz vor Schluss für den Tabellenzweiten ausgleicht. Für Dersim ein Rückschlag im Aufstiegskampf. Das Mitwirken von Ex Profi Max Kruse (wird zur zweiten Halbzeit eingewechselt) sorgt nicht für einen Dreier.

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
1
0
Abpfiff

SSC Teutonia 99 II verteidigt die Tabellenführung mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen VfB Einheit zu Pankow. Lucas Menne erzielt im zweiten Durchgang das entscheidende Tor.

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
3
0
Abpfiff

Fußball-Club Novi Pazar gewinnt souverän mit 3:0 gegen FC Brandenburg 03 und sammelt wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Emir Yildirim bringt die Gastgeber in Führung, Chinendu Vincent Eberechukwu erhöht noch vor der Pause und trifft im zweiten Abschnitt erneut zum Endstand.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
2
0
Abpfiff

Köpenicker FC II gewinnt mit 2:0 gegen SV Adler Berlin und verbessert sich im Mittelfeld. Lennart Will bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, ehe Simon Loh im zweiten Durchgang den Endstand herstellt. Bekannt wird, dass ein neues Duo an der Seitenlinie steht. Sportdirektor Michael Büchel und Spieler Marcel Kukolj (beide Trainer-Erfahrung im Jugendbereich) coachen den Dritten aktuell.

So., 12.04.2026, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
0
3
Abpfiff

Friedrichshagener SV gewinnt klar mit 3:0 bei TuS Makkabi II und bleibt in der Spitzengruppe. Lennart Werner bringt die Gäste früh in Führung, Niklas Pretsch erhöht noch vor der Pause und Werner trifft im zweiten Durchgang erneut zum Endstand.

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