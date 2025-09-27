Dersim II Maß aller Dinge - Adler und Teutonia lauern

Die Berliner Bezirksliga-Staffel 3 geht in ihre fünfte Runde. Nach einem torreichen 4. Spieltag sortiert sich das Feld langsam. Während BSV Dersim II weiter makellos marschiert, wollen Adler Berlin und mehrere Teams im Kampf um die Spitze Druck machen. Acht Partien, jede mit ihrer eigenen Brisanz.
Victoria Friedrichshain, aktuell Fünfter, reist mit Rückenwind in dieses Duell. Das Team von Sergii Martynovskyi siegte am vergangenen Wochenende mit 3:1 bei Brandenburg 03 und steht mit sieben Punkten gut da. Offensivmann M. Qasmi traf bereits dreimal, doch nun wartet der absolute Härtetest.
Denn Tabellenführer Dersim II ist bislang nicht zu stoppen. Unter Trainer Güven Akpolat gewann die Mannschaft alle vier Spiele, zuletzt mit einem furiosen 6:2 gegen Weißensee. Ex-Bundesliga-Profi Max Kruse zeigt seine Klasse und liefert mit drei Toren und drei Assists, während Sturmtank Buran Akis mit neun Treffern die Torschützenliste anführt. Gemeinsam mit Hakan Günaydin bildet er die gefährlichste Offensive der Liga. Alles andere als ein weiterer Dreier für Dersim wäre eine Überraschung – doch Victoria will das Spitzenteam ärgern.
Staaken II von Trainer Sven Harry Haase musste zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage bei Teutonia hinnehmen. Platz sechs und sechs Punkte bedeuten dennoch eine solide Ausgangslage. Besonders Lars Kobus sticht heraus: Mit fünf Toren ist er der zweitbeste Schütze der Liga und der Dreh- und Angelpunkt im Angriff.
Brandenburg 03 hingegen steckt tief im Keller. Vier Spiele, vier Niederlagen, dazu noch drei Punkte Abzug aus der Vorsaison – das Team von Sascha Wernitz ist Tabellenletzter mit -3 Punkten. Auch beim 1:3 gegen Victoria Friedrichshain war wenig Positives zu sehen. Alles spricht für Staaken, die sich im heimischen Stadion rehabilitieren wollen.
Der Friedrichshagener SV ist nach vier Spielen auf Rang vier, Trainer Michael Richter führt seine Mannschaft mit sieben Punkten in die obere Tabellenhälfte. Allerdings setzte es zuletzt ein 1:3 bei Adler Berlin – ein Dämpfer im Aufstiegsrennen. Nun will man im heimischen Stadion wieder in die Spur finden.
Einheit Pankow von Coach Jan Dober steht mit vier Zählern auf Platz 13. Das 2:2 gegen Schwarz-Weiss Spandau zeigte immerhin Moral, auch Anthony Knobloch mit drei Toren ist ein Lichtblick. Dennoch gilt Friedrichshagen als Favorit, wenn auch ein enges Match erwartet wird.
Ein echtes (fast) Mittelfeldduell. Schwarz-Weiss Spandau und Trainer Marco Jahn rangieren mit fünf Punkten auf Rang zwölf. Beim 2:2 in Pankow überzeugte die Offensive, doch defensiv bleibt Luft nach oben.
BFC Meteor II unter Mohamed Ali ist punktgleich, ebenfalls mit fünf Zählern auf Platz elf. Das jüngste 2:2 gegen Köpenick war ein Spiegelbild der bisherigen Saison: solide, aber ohne den letzten Punch. Viel wird davon abhängen, ob Meteor seine spielerische Linie durchziehen kann oder ob Spandau die heimische Kulisse nutzt.
Ein Duell mit klaren Vorzeichen. Rehberge, trainiert von Maurice Kliemannel, steht nach vier Spielen mit nur drei Punkten auf Platz 14. Auch das 1:3 in Britz offenbarte die Probleme: zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive.
Ganz anders Adler Berlin. Das Team von Dennis Keller ist Tabellenzweiter mit neun Punkten und beeindruckte am letzten Wochenende beim 3:1 gegen Friedrichshagen. Vor allem das Offensivduo K. Parlak (vier Tore, fünf Assists) und T. Kluth (vier Tore) wirbelt derzeit die Liga auf, unterstützt von Ronny Abdallah (drei Tore, vier Assists). Für Rehberge dürfte es ein extrem schwerer Nachmittag werden.
Spitzenspiel in Weißensee! Trainer Simon Schatta will nach dem 2:6-Debakel bei Dersim II eine Reaktion seiner Mannschaft sehen. Mit sechs Punkten und Platz sieben ist der WFC weiterhin in Schlagdistanz, vor allem Enrico Gaertner (drei Tore, drei Assists) und Tim Hofmann (drei Tore, zwei Assists) prägen die Offensive.
Concordia Britz unter Sebastian Hahn steht punktgleich auf Platz acht. Der 3:1-Sieg gegen Rehberge war ein Befreiungsschlag, Joao Victor Souza Rosa und Maximilian Höhle haben bereits je dreimal getroffen. Ein offenes Duell zweier ambitionierter Teams, das viel verspricht.
Köpenick und Trainer Niklas Wustrau warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Nach zwei Remis und zwei Niederlagen steht man mit zwei Punkten auf Platz 15. Auch beim 2:2 in Meteor war die Defensive erneut wacklig, 17 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache.
Novi Pazar dagegen feierte mit dem 5:0 gegen Makkabi ein Ausrufezeichen. Unter Volkan Güney steht die Mannschaft bei sechs Punkten und Platz neun. Die Offensivpower um mehrere Torschützen machte den Unterschied, und auch defensiv zeigte man sich gefestigt. Alles spricht für Novi Pazar – doch Köpenick braucht dringend Punkte.
Makkabi II erlebt eine Achterbahnfahrt. Das Team von Stefan Fludra gewann zwei Spiele, verlor zwei – zuletzt allerdings krachend mit 0:5 bei Novi Pazar. Mit Platz zehn und sechs Punkten ist man im breiten Mittelfeld, doch vor allem die Defensive muss stabilisiert werden. Hoffnung macht Angreifer S. Serpin, der schon dreimal traf.
SSC Teutonia II von Joshua Menzel steht auf Rang drei. Der 3:0-Erfolg gegen Staaken war ein Statement, Pascal-Joel Kundmüller (vier Tore) bleibt der Schlüsselspieler. Mit sieben Punkten ist Teutonia in Schlagdistanz zur Spitze und will in Makkabi den nächsten Schritt machen.
