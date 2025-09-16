Dersim II knockt Rehberge aus - Was ist los mit Novi Pazar?

Adler dominierte die Partie und legte früh durch Kluth vor. Pankow glich zwar durch Behrendt kurz darauf aus, doch noch vor der Pause drehte Parlak mit einem Doppelpack die Partie. Dazwischen erhöhte Nasif, und in der Schlussphase setzte Gürbüz den Schlusspunkt.

Weißensee überrollte die Gäste in der ersten Halbzeit: Thieme traf gleich doppelt, und kurz vor der Pause erhöhte Barros. Nach der Pause legte Thieme mit seinem dritten Treffer nach. Brandenburg kam durch Puz noch zu einem Ehrentor, ehe Machado den Schlusspunkt setzte.

Ein echtes Hin und Her in Köpenick. Schon früh traf Haupt für die Hausherren, ehe Kameric nach einer Stunde erhöhte. Doch Spandau steckte nicht auf: Ceylan verkürzte direkt im Gegenzug, und in der Nachspielzeit glich Miguel dramatisch aus.

Ein umkämpftes Duell auf dem Julius-Hirsch-Sportplatz. Kurz vor der Pause brachte May Makkabi in Führung. Nach einer guten Stunde erhöhte Bruck auf 2:0. Meteor kam zwar durch Herdem in der Schlussphase noch einmal heran, doch der Ausgleich blieb aus.

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!