Dersim II knockt Rehberge aus - Was ist los mit Novi Pazar?

Der 3. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 3 sorgt für klare Fronten:
Während BSV Dersimspor II mit Kruse und Akis seinen Aufstiegskurs bestätigt, geht Landesliga-Absteiger Novi Pazar bei Staaken II mit 1:6 unter. Der Vorjahresdritte Weißenseer FC meldet sich mit einem 5:1 gegen Brandenburg 03 zurück, während auch der Friedrichshagener SV und Staaken II ganz oben mitmischen. An der Tabellenspitze stehen damit gleich mehrere Teams, unten geraten Novi Pazar, Köpenicker FC und Brandenburg 03 schon unter Druck
Ein packendes Duell mit Toren in allen Phasen. Teutonia ging durch Nawroth früh in Führung, doch Baranschi glich kurz vor der Pause aus. In der Schlussphase traf zunächst Kischke für Victoria, ehe Kundmüller in der Nachspielzeit das 2:2 erzielte.
Ein wahres Torfestival in Staaken! Schon nach wenigen Minuten traf Koc für die Hausherren. Zwar glich Novi Pazar noch vor der Pause durch Gardi Amin aus, doch Walter mit einem Doppelpack und Kobus machten schon vor der Stunde alles klar. Danach erhöhten noch Lummert und Allum.
Friedrichshagen legte früh los: Harre und Hujer sorgten schon in der Anfangsphase für die 2:0-Führung. Nach der Pause kam Britz durch Krampah noch einmal ran, doch Schüler entschied die Partie kurz vor Schluss.
Spektakel in Wedding: Bereits in den Anfangsminuten brachte Tersteegen-Schmidt Rehberge in Führung. Doch Dersimspor drehte noch vor der Pause mit Treffern von Günaydin, Akis und Kruse das Spiel. Akis legte nach dem Seitenwechsel noch einmal nach. Zwar traf El-Ali kurz vor Schluss, doch es reichte nicht mehr. Dersim II scheint aktuell nicht schlagbar zu sein. Am Donnerstag kommt es zum Duell mit dem Vierten Weißenseer FC (Liveticker ab 19 Uhr 30)
Adler dominierte die Partie und legte früh durch Kluth vor. Pankow glich zwar durch Behrendt kurz darauf aus, doch noch vor der Pause drehte Parlak mit einem Doppelpack die Partie. Dazwischen erhöhte Nasif, und in der Schlussphase setzte Gürbüz den Schlusspunkt.
Weißensee überrollte die Gäste in der ersten Halbzeit: Thieme traf gleich doppelt, und kurz vor der Pause erhöhte Barros. Nach der Pause legte Thieme mit seinem dritten Treffer nach. Brandenburg kam durch Puz noch zu einem Ehrentor, ehe Machado den Schlusspunkt setzte.
Ein echtes Hin und Her in Köpenick. Schon früh traf Haupt für die Hausherren, ehe Kameric nach einer Stunde erhöhte. Doch Spandau steckte nicht auf: Ceylan verkürzte direkt im Gegenzug, und in der Nachspielzeit glich Miguel dramatisch aus.
Ein umkämpftes Duell auf dem Julius-Hirsch-Sportplatz. Kurz vor der Pause brachte May Makkabi in Führung. Nach einer guten Stunde erhöhte Bruck auf 2:0. Meteor kam zwar durch Herdem in der Schlussphase noch einmal heran, doch der Ausgleich blieb aus.
