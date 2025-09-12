Dersim II Gast in Rehberge - Wer stoppt Akis und Kruse?

Der dritte Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 3 bringt packende Duelle. Während Aufsteiger BSV Dersim II weiter überrascht, suchen die Aufstiegsfavoriten ihre Konstanz. Von Friedrichshain bis Staaken, von Weißensee bis Köpenick – die Fans dürfen sich auf brisante Begegnungen freuen

Im Duell zwischen Staaken II und Novi Pazar treffen zwei Mannschaften mit klaren Ambitionen aufeinander. Sven Harry Haase, der Coach von Staaken, rangiert mit seinem Team nach zwei Spieltagen auf Platz fünf. Nach dem 8:0-Kantersieg zum Auftakt kam es zuletzt zur 2:3-Niederlage bei Einheit Pankow. Besonders Lars Kobus (4 Treffer) und Sebastian Gigold (3 Tore) sorgen in Staaken für Gefahr, doch defensiv offenbarte man Schwächen. Auf der anderen Seite steht Trainer Volkan Güney, der Novi Pazar nach dem Fehlstart in Friedrichshagen wieder in die Spur brachte. Mit dem 2:1-Sieg über Adler Berlin verschaffte man sich Luft, auch wenn das Team aktuell nur Platz zehn belegt. Viel wird davon abhängen, ob Novi Pazar seine defensive Stabilität verbessert – Staaken II ist im eigenen Stadion kaum zu besiegen aktuell.

In Friedrichshain empfängt Trainer Sergii Martynovsky mit seinem Aufsteiger den SSC Teutonia II von Joshua Menzel. Beide Teams haben nach zwei Spieltagen jeweils drei Punkte, doch die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Victoria startete furios mit dem 3:2 gegen Köpenick, ging dann aber beim 1:5 in Makkabi völlig unter. Teutonia II wiederum zeigte Moral: Nach der klaren Auftaktniederlage bei Adler meldete man sich am vergangenen Wochenende eindrucksvoll mit einem 3:2-Sieg über Concordia Britz zurück. Besonders Tim Jannicke trifft derzeit zuverlässig und steht mit zwei Toren schon in der Liste der besten Knipser. Für Friedrichshain hofft man auf die Kaltschnäuzigkeit von M. Qasmi, der bereits doppelt erfolgreich war. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheiden wird.

Maurice Kliemannel und sein BSC Rehberge wollen endlich Konstanz. Nach der klaren 1:4-Pleite gegen Meteor II am 1. Spieltag folgte zuletzt ein wichtiger 2:1-Sieg bei SW Spandau. Dustin Rusher erzielte bereits zwei Tore, dennoch steht Rehberge nur auf Rang zwölf – aktuell zu wenig für einen der erklärten Favoriten auf den Aufstieg. Und nun kommt der Tabellenführer: Coach Güven Akpolat und sein BSV Dersim II sind die Überraschung der Liga. Zwei Spiele, zwei Siege, neun Tore – das ist die Bilanz eines Topteams. Besonders Topscorer Baran Akis sticht heraus, mit vier Treffern führt er die Torjägerliste an. Und Ex Bundesliga-Spieler Max Kruse könnte am Sonntag auch wieder dabei sein. Der Aufsteiger reist also mit breiter Brust nach Wedding und wird Rehberge alles abverlangen. Ein echtes Topspiel.

Ein Spitzenspiel im Verborgenen: Michael Richter und seine Friedrichshagener liegen auf Rang drei und haben beim 2:2 gegen Meteor II Punkte liegen gelassen. Die Defensive wirkt sattelfest, nur zwei Gegentore nach zwei Spielen sprechen für sich. Ganz anders sieht es bei Concordia aus: Trainer Sebastian Hahn erlebte eine Achterbahnfahrt. Nach dem klaren 6:1 gegen Brandenburg 03 setzte es bei Teutonia II ein 2:3, trotz Toren von Kamilou, Höhle und Fofana, die alle schon doppelt trafen. Platz sechs aktuell für Britz. Friedrichshagen hingegen will als Dritter den Aufstiegsaspiranten ein Bein stellen.

Trainer Dennis Keller und sein SV Adler stehen nach zwei Spieltagen auf Platz sieben. Nach dem 6:3-Spektakel zum Auftakt gegen Teutonia II setzte es zuletzt ein 1:2 bei Novi Pazar. Mit T. Kluth und Ronny Abdallah (jeweils drei Tore) haben die Adler gleich zwei treffsichere Stürmer in den Top 10 der Liga, beide mit jeweils drei Toren. Doch nun kommt Einheit Pankow mit Trainer Jan Dober, der nach dem 3:2-Coup gegen Staaken II mächtig Selbstvertrauen hat. Mit Dario Hammond und Anthony Knobloch haben auch die Pankower bereits zwei Doppeltorschützen in ihren Reihen. Beide Teams stehen mit drei Punkten gleichauf – ein Duell, das Tore garantiert. Spannung pur

Simon Schatta hat mit seinem Weißenseer FC am letzten Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach der bitteren 1:3 Auftaktniederlage gegen SW Spandau. 10:1 dann beim Köpenicker FC II! Ganze fünf Spieler trugen sich dabei doppelt in die Torschützenliste ein. Mit elf Treffern in zwei Spielen stellt Weißensee aktuell die beste Offensive der Liga. Bedeutet Rang vier – und gegen ein mehr als angeschlagenes Brandenburg 03 will man nun endgültig ins Aufstiegsrennen einsteigen. Für Sascha Wernitz und seinem Fußballclub sieht die Lage dagegen düster aus: Zwei Spiele, zwei klare Niederlagen, dazu noch die Hypothek der drei abgezogenen Punkte aus der Vorsaison – Tabellenletzter mit -3 Punkten. Der FC wirkt verunsichert, 1:4 gegen Dersim II plus zweier roter Karten am vergangenen Wochenende sprachen Bände. Alles deutet auf einen klaren Favoritensieg hin.

Niklas Wustrau steckt mit Köpenick II nach zwei Spielen tief in der Krise. Null Punkte, 3:13 Tore – besonders das 1:10 gegen Weißensee war ein Debakel. Mit Tabellenplatz 15 steht man schon früh mit dem Rücken zur Wand. Ganz anders sieht es bei Marco Jahn und seinem Schwarz-Weiss Spandau aus: Platz acht mit drei Zählern, zuletzt die knappe 1:2-Niederlage gegen Rehberge. Fabio Miguel steuerte schon zwei Treffer bei und gilt als gefährlichster Angreifer der Spandauer. Alles andere als ein Sieg von Schwarz-Weiss wäre angesichts der Köpenicker Abwehrprobleme eine große Überraschung.

So., 14.09.2025, 14:30 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi II BFC Meteor 06 Meteor 06 II 14:30 PUSH