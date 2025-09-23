Dersim II crasht die Liga - Rehberge in Not – Adler eiskalt

Dersim II überrollt Weißensee mit 6:2 in der Bezirksliga-Staffel 3 am 4.Spieltag. Adler ist Verfolger Nummer eins nach dem Dreier gegen Rehberge. Novi Pazar findet in die Spur und besiegt Makkabi II hoch mit 5:0. Alle Begegnungen in der Nachschau
In einer spektakulären Partie überragt Baran Akis mit gleich vier Treffern, zwei davon bereits in der Anfangsphase. Hakan Günaydin trägt sich ebenfalls früh in die Torschützenliste ein. Für Weißensee verkürzt Tim Hofmann zwischenzeitlich. Nach der Pause knipst Max Kruse für Dersim II per Kopf. Für Weißensee (Siebter) trifft Enrico Gärtner. Dersim II ist mit zwölf Punkten überzeugender Tabellenführer. Drei Punkte vor Adler.
Brandenburg (Letzter) geht kurz vor der Pause durch Dowall Benjamin in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehen die Gäste auf: Mohammed Qasmi und Anton Lacheta treffen innerhalb weniger Minuten und stellen das Spiel auf den Kopf. In der Nachspielzeit setzt Mairbek Akhmadov mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt. Friedrichshain (Fünfter) feiert einen starken Auswärtssieg.
Die Gäste aus Köpenick (Vorletzter) gehen nach einer halben Stunde durch Almir Kameric in Führung. Kurz nach der Pause erhöht Simon Loh auf 2:0. Meteor II (Elfter) startet jedoch eine furiose Aufholjagd: Cenk Atabas verkürzt eine Viertelstunde vor Schluss, und Aytaç Herdem trifft wenige Minuten vor dem Ende zum umjubelten Ausgleich. Ein spannendes Remis, das sich wie ein Sieg für Meteor anfühlt.
Nach einer torlosen ersten Hälfte legt Teutonia II (Dritter) im zweiten Durchgang los. Pascal-Joel Kundmüller erzielt kurz nach Wiederanpfiff die Führung. Gerard Thönnes erhöht wenig später auf 2:0. In der Nachspielzeit trifft Kundmüller erneut und schnürt damit den Doppelpack. Staaken bleibt ohne Durchschlagskraft, Teutonia II feiert einen souveränen Dreier. Bleibt oben dran. Staaken II verabschiedet sich aus dem oberen Drittel.
Einheit Pankow startet stark und geht früh durch David Alter in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Anthony Knobloch auf 2:0. Doch Schwarz-Weiß Spandau gibt sich nicht geschlagen: Damian Richert bringt sein Team zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit gelingt Kingsley Ikechukwu Okoye sogar noch der Ausgleich. Ein turbulentes 2:2 mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.
Adler Berlin dominiert die Partie von Beginn an. Kiyam Parlak bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Can Gürbüz nach rund 75 Minuten auf 2:0. Zwar verkürzt Niklas Pretsch kurz vor Schluss für Friedrichshagen, doch Parlak schlägt in der Nachspielzeit erneut zu und macht den 3:1-Erfolg perfekt. Adler (drei Punkte von der Tabellenkrone entfernt) setzt ein Ausrufezeichen.
Britz erwischt den besseren Start: Nach knapp 20 Minuten trifft Joao Victor Souza Rosa zur Führung. Rehberge schöpft Hoffnung, als Mohammed El-Ali ausgleicht. Doch in der zweiten Halbzeit sorgt Souza Rosa mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Vorher erhöht Maximilian Höhle auf 2:1. Und stürzt Rehberge (jedes Jahr Aufstiegskandidat) in die Krise. Britz als Absteiger enttäuscht ähnlich mit nur sechs mageren Zählern.
