Dersim II crasht die Liga - Rehberge in Not – Adler eiskalt

Nach einer torlosen ersten Hälfte legt Teutonia II (Dritter) im zweiten Durchgang los. Pascal-Joel Kundmüller erzielt kurz nach Wiederanpfiff die Führung. Gerard Thönnes erhöht wenig später auf 2:0. In der Nachspielzeit trifft Kundmüller erneut und schnürt damit den Doppelpack. Staaken bleibt ohne Durchschlagskraft, Teutonia II feiert einen souveränen Dreier. Bleibt oben dran. Staaken II verabschiedet sich aus dem oberen Drittel.

Einheit Pankow startet stark und geht früh durch David Alter in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Anthony Knobloch auf 2:0. Doch Schwarz-Weiß Spandau gibt sich nicht geschlagen: Damian Richert bringt sein Team zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit gelingt Kingsley Ikechukwu Okoye sogar noch der Ausgleich. Ein turbulentes 2:2 mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Adler Berlin dominiert die Partie von Beginn an. Kiyam Parlak bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Can Gürbüz nach rund 75 Minuten auf 2:0. Zwar verkürzt Niklas Pretsch kurz vor Schluss für Friedrichshagen, doch Parlak schlägt in der Nachspielzeit erneut zu und macht den 3:1-Erfolg perfekt. Adler (drei Punkte von der Tabellenkrone entfernt) setzt ein Ausrufezeichen.

Britz erwischt den besseren Start: Nach knapp 20 Minuten trifft Joao Victor Souza Rosa zur Führung. Rehberge schöpft Hoffnung, als Mohammed El-Ali ausgleicht. Doch in der zweiten Halbzeit sorgt Souza Rosa mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Vorher erhöht Maximilian Höhle auf 2:1. Und stürzt Rehberge (jedes Jahr Aufstiegskandidat) in die Krise. Britz als Absteiger enttäuscht ähnlich mit nur sechs mageren Zählern.

