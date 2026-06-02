Dersim II bleibt B-Ligist Vor 200 Zuschauern machten die Rüsselsheimer im Derby den Klassenerhalt klar von Gabi Wesp-Lange · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Dersim Rüsselsheim II hat den B-Liga-Klassenerhalt geschafft. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Jubel beim SV Dersim Rüsselsheim II: Am letzten Spieltag konnte er vor über 200 Zuschauern mit einem 5:3 im Derby über Hellas II den Relegationsplatz an Hellas überreichen und den Klassenerhalt feiern. „Die Jungs waren voll motiviert, jeder hat 100 Prozent gegeben. Wir haben verdient gewonnen“, jubelte Trainer Kadir Coskuner. „Ersin Kahraman und Hakan Düzgün haben bei uns herausgeragt.“ Dagegen sah Hellas-Coach Orestis Tegos seine Elf „in den ersten 60 Minuten unterirdisch“ spielen. „Jetzt wollen wir in der Relegation den Klassenerhalt klar machen.“