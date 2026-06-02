Dersim II bleibt B-Ligist

Kreis Groß-Gerau. Jubel beim SV Dersim Rüsselsheim II: Am letzten Spieltag konnte er vor über 200 Zuschauern mit einem 5:3 im Derby über Hellas II den Relegationsplatz an Hellas überreichen und den Klassenerhalt feiern. „Die Jungs waren voll motiviert, jeder hat 100 Prozent gegeben. Wir haben verdient gewonnen“, jubelte Trainer Kadir Coskuner. „Ersin Kahraman und Hakan Düzgün haben bei uns herausgeragt.“ Dagegen sah Hellas-Coach Orestis Tegos seine Elf „in den ersten 60 Minuten unterirdisch“ spielen. „Jetzt wollen wir in der Relegation den Klassenerhalt klar machen.“
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Meister SKG Stockstadt kam mit einem 12:1 gegen den SV 07 Bischofsheim zu einem tollen Rundenabschluss und machte die 90 Punkte voll. Mit einem Viererpack konnte Emirhan Kilic seine Quote als bester Goalgetter der Liga auf bärenstarke 52 Tore steigern. „Hinterher haben wir schön zusammengesessen und gefeiert“, erklärte Vorsitzender Walter Götz.
Eintracht Rüsselsheim war spielfrei, geht nun als Vizemeister gegen Hillal Rüsselsheim in die Relegation. Ein 8:2 fuhr der SV 07 Raunheim beim Absteiger Olympia Biebesheim II ein. Karim El Hayani gelangen vier Tore.
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