 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

Dersim II bleibt B-Ligist

Vor 200 Zuschauern machten die Rüsselsheimer im Derby den Klassenerhalt klar

von Gabi Wesp-Lange · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Dersim Rüsselsheim II hat den B-Liga-Klassenerhalt geschafft.
Der SV Dersim Rüsselsheim II hat den B-Liga-Klassenerhalt geschafft. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

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KLB Groß-Gerau
Stockstadt
Gustavsburg
SG Rüsselsh.
SV Geinsheim II

Kreis Groß-Gerau. Jubel beim SV Dersim Rüsselsheim II: Am letzten Spieltag konnte er vor über 200 Zuschauern mit einem 5:3 im Derby über Hellas II den Relegationsplatz an Hellas überreichen und den Klassenerhalt feiern. „Die Jungs waren voll motiviert, jeder hat 100 Prozent gegeben. Wir haben verdient gewonnen“, jubelte Trainer Kadir Coskuner. „Ersin Kahraman und Hakan Düzgün haben bei uns herausgeragt.“ Dagegen sah Hellas-Coach Orestis Tegos seine Elf „in den ersten 60 Minuten unterirdisch“ spielen. „Jetzt wollen wir in der Relegation den Klassenerhalt klar machen.“

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Emirhan Kilic von Meister Stockstadt mi 52 Buden

Meister SKG Stockstadt kam mit einem 12:1 gegen den SV 07 Bischofsheim zu einem tollen Rundenabschluss und machte die 90 Punkte voll. Mit einem Viererpack konnte Emirhan Kilic seine Quote als bester Goalgetter der Liga auf bärenstarke 52 Tore steigern. „Hinterher haben wir schön zusammengesessen und gefeiert“, erklärte Vorsitzender Walter Götz.

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
5
3
Abpfiff

Eintracht Rüsselsheim war spielfrei, geht nun als Vizemeister gegen Hillal Rüsselsheim in die Relegation. Ein 8:2 fuhr der SV 07 Raunheim beim Absteiger Olympia Biebesheim II ein. Karim El Hayani gelangen vier Tore.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
0
2
Abpfiff

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
-
-
§ Urteil

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
0
6
Abpfiff

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
0
3
§ Urteil

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
2
8
Abpfiff

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
9
0

Sa., 30.05.2026, 16:30 Uhr
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
12
1
Abpfiff