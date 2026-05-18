 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Dersim feiert Aufstieg, Stern 1900 gewinnt Topspiel zweistellig

26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 im Überblick

von ser · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: BSV Dersim

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BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 stand an.

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Gestern, 10:45 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
4
2
Abpfiff

Der 1. FC Schöneberg hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Im Duell mit Rotation Prenzlauer Berg gingen die Hausherren zwei Mal in Führung, die Gäste glichen zunächst zwei Mal aus. Dank der Tore von Malek Tarfa und Jascha Geigulat jeweils in der Nachspielzeit sicherte sich Schöneberg schließlich doch noch drei Punkte.

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Gestern, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
8
1
Abpfiff

Der kleine Aufwärtstrend des SV Blau-Gelb setzte sich am Sonntag fort. Gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht Spandau 06 entschieden die Hausherren die Partie bereits im ersten Durchgang. Erfolgreichster Torschütze war Marces Kwella mit drei Treffern.

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Gestern, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
7
0
Abpfiff

Südring Amed muss den Aufstieg in die Landesliga abhaken. Zwar ist es rechnerisch noch möglich, Stern 1900 braucht aber nur noch einen Punkt aus den letzten vier Spielen. Gegen Sperber lieferte Südring aber nochmal ordentlich ab, gewann die Partie nach 3:0-Pausenführung am Ende klar mit 7:0.

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Gestern, 12:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
6
1
Abpfiff

Auch Sport-Union siegte am Sonntag deutlich. Zur Pause führte der Gastgeber 2:0. Durch den Anschlusstreffer nach Wiederanpfiff wurde es kurz spannend, ehe Sport-Union die Partie mit späten Treffern für sich entschied.

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Gestern, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
6
1
Abpfiff

6:1 - so lautete das Ergebnis auch in Lichtenberg. Dabei geriet die zweite Mannschaft der 47er zunächst früh in Rückstand, drehte diesen aber noch im ersten Durchgang. Nach der Pause entschied Kelton Roberts Macuacua die Partie per Hattrick.

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Gestern, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
1
3
Abpfiff

Auch Lichtenrade kann Platz zwei nicht mehr erreichen, konnte in Spandau dennoch drei Punkte einfahren. Leon Wollenberg brachte den LBC in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Hausherren schossen Mattis Fiedler und Tobias Geisler den Tabellenvierten zum Sieg.

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Gestern, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
12
0
Abpfiff

Stern 1900 II hat eindrucksvoll bewiesen, warum die Steglitzer in die Landesliga aufsteigen werden. Im Topspiel gegen das sechsplatzierte Anadoluspor schoss der Tabellenzweite 12(!) Tore. Vor allem in Halbzeit zwei zappelte es im Netz der Gäste. Yannick Woithe und Kacper Izydorski trafen jeweils fünf Mal. Damit fehlt Stern noch ein Punkt, um den Aufstieg auch rechnerisch klar zu machen.

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Gestern, 15:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
2
0
Abpfiff

Feiern konnte der BSV Dersim schon an diesem Wochenende. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Blankenburg hat der Tabellenführer den Aufstieg perfekt gemacht. Etem Tonk und Kemal Asanovic trafen. Damit kehrt Dersim nach dem Abstieg in der vergangenen Spielzeit nach nur einem Jahr zurück in die Landesliga.

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