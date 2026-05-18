Dersim feiert Aufstieg, Stern 1900 gewinnt Topspiel zweistellig

– Foto: BSV Dersim

Der 1. FC Schöneberg hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Im Duell mit Rotation Prenzlauer Berg gingen die Hausherren zwei Mal in Führung, die Gäste glichen zunächst zwei Mal aus. Dank der Tore von Malek Tarfa und Jascha Geigulat jeweils in der Nachspielzeit sicherte sich Schöneberg schließlich doch noch drei Punkte.

Der kleine Aufwärtstrend des SV Blau-Gelb setzte sich am Sonntag fort. Gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht Spandau 06 entschieden die Hausherren die Partie bereits im ersten Durchgang. Erfolgreichster Torschütze war Marces Kwella mit drei Treffern. ---

Südring Amed muss den Aufstieg in die Landesliga abhaken. Zwar ist es rechnerisch noch möglich, Stern 1900 braucht aber nur noch einen Punkt aus den letzten vier Spielen. Gegen Sperber lieferte Südring aber nochmal ordentlich ab, gewann die Partie nach 3:0-Pausenführung am Ende klar mit 7:0. ---

Auch Sport-Union siegte am Sonntag deutlich. Zur Pause führte der Gastgeber 2:0. Durch den Anschlusstreffer nach Wiederanpfiff wurde es kurz spannend, ehe Sport-Union die Partie mit späten Treffern für sich entschied. ---

6:1 - so lautete das Ergebnis auch in Lichtenberg. Dabei geriet die zweite Mannschaft der 47er zunächst früh in Rückstand, drehte diesen aber noch im ersten Durchgang. Nach der Pause entschied Kelton Roberts Macuacua die Partie per Hattrick. ---

Auch Lichtenrade kann Platz zwei nicht mehr erreichen, konnte in Spandau dennoch drei Punkte einfahren. Leon Wollenberg brachte den LBC in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Hausherren schossen Mattis Fiedler und Tobias Geisler den Tabellenvierten zum Sieg. ---

Stern 1900 II hat eindrucksvoll bewiesen, warum die Steglitzer in die Landesliga aufsteigen werden. Im Topspiel gegen das sechsplatzierte Anadoluspor schoss der Tabellenzweite 12(!) Tore. Vor allem in Halbzeit zwei zappelte es im Netz der Gäste. Yannick Woithe und Kacper Izydorski trafen jeweils fünf Mal. Damit fehlt Stern noch ein Punkt, um den Aufstieg auch rechnerisch klar zu machen. ---

Feiern konnte der BSV Dersim schon an diesem Wochenende. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Blankenburg hat der Tabellenführer den Aufstieg perfekt gemacht. Etem Tonk und Kemal Asanovic trafen. Damit kehrt Dersim nach dem Abstieg in der vergangenen Spielzeit nach nur einem Jahr zurück in die Landesliga.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login