 2026-04-29T09:20:54.888Z

Ligabericht

Dersim dreht Partie und gewinnt deutlich, Stern 1900 II jubelt spät

24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 im Überblick

von ser · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 stand an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

So., 26.04.2026, 10:45 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
2
5
Abpfiff

Südring Amed hat in Schöneberg seine Hausaufgaben erledigt. Der Drittplatzierte machte dabei schon im ersten Durchgang alles klar, führte zur Pause 0:4. Die zwischenzeitliche Schöneberger Aufholjagd beendete Nimer El-Rayan.

---

So., 26.04.2026, 11:31 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
6
0
Abpfiff

Auch der auf Rang vier liegende Lichtenrader BC hat deutlich gewonnen. Gegen Johannisthal II trafen Leon Wollenberg, Mario Krasucki und Max Ullrich in der ersten Halbzeit. Nach Wiederanpfiff schraubten Timo Höhna, Tobias Geisler und erneut Leon Wollenberg das Ergebnis in die Höhe.

---

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
3
1
Abpfiff

Stern 1900 hat einen Patzer im Aufstiegsrennen spät vermieden. Nach torloser erster Halbzeit ging Sport-Union in der 70. Minute in Steglitz in Führung, doch der Aufstiegsaspirant schlug zurück, drehte die Partie durch Yannick Woithe. Hamit Deniz legte gar noch das 3:1 nach.

---

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
4
5
Abpfiff

Torreich wurde es auf der Lohmühleninsel bei der Partie Anadoluspor gegen Sperber Neukölln. In einem wilden Hin und Her legten die Gäste in den ersten zehn Minuten vor, führten 0:2. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich ging Sperber noch vor der Pause wieder in Führung, baute die auf 2:5 aus. Anadoluspor kämpfe sich nochmal ran, konnte aber nicht erneut ausgleichen.

---

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
4
2
Abpfiff

Der weiterhin punktlose FC Spandau 06 ging bei Viktoria Mitte früh in Führung, doch die Hausherren drehten die Partie zügig und führten zur Pause bereits klar mit 4:1. Den Gästen gelang nur noch ein Tor in den zweiten 45 Minuten.

---

So., 26.04.2026, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
1
3
Abpfiff

Lichtenberg 47 II hat den sechsten Platz gefestigt. Hung Kevin Duy Nguyen brachte die Oberliga-Reserve bei BW Spandau per Doppelpack auf die Siegerstraße. Die Gastgeber verkürzten zwar kurz vor Spielende, doch Kelton Roberts Macuacua machte den Deckel drauf.

---

So., 26.04.2026, 14:15 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
5
1
Abpfiff

Im Tabellenkeller wird die Ausgangslage der SG Blankenburg immer schwieriger. Nach dem Erfolg gegen Blau-Gelb war der Vorletzte bei Rotation Prenzlauer Berg chancenlos, lag nach 25 Minuten schon 4:0 hinten. Der Rückstand auf Johannisthal II beträgt weiter sechs Punkte, doch die zu spielenden Partien werden immer weniger.

---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
1
8
Abpfiff

Klare Nummer! Der Tabellenführer ließ beim SV Blau-Gelb nichts anbrennen, auch wenn die Gastgeber nach zehn Minuten zunächst in Führung gingen. Argjent Krasniqi drehte die Partie im Alleingang, erzielte insgesamt vier Tore. Auch Kemal Asanovic, Etem Tonk, Sam Diokhane und Sercan-Günay Seyyidoglu trafen.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login