Dersim dreht Partie und gewinnt deutlich, Stern 1900 II jubelt spät

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Südring Amed hat in Schöneberg seine Hausaufgaben erledigt. Der Drittplatzierte machte dabei schon im ersten Durchgang alles klar, führte zur Pause 0:4. Die zwischenzeitliche Schöneberger Aufholjagd beendete Nimer El-Rayan.

Auch der auf Rang vier liegende Lichtenrader BC hat deutlich gewonnen. Gegen Johannisthal II trafen Leon Wollenberg, Mario Krasucki und Max Ullrich in der ersten Halbzeit. Nach Wiederanpfiff schraubten Timo Höhna, Tobias Geisler und erneut Leon Wollenberg das Ergebnis in die Höhe. ---

Stern 1900 hat einen Patzer im Aufstiegsrennen spät vermieden. Nach torloser erster Halbzeit ging Sport-Union in der 70. Minute in Steglitz in Führung, doch der Aufstiegsaspirant schlug zurück, drehte die Partie durch Yannick Woithe. Hamit Deniz legte gar noch das 3:1 nach. ---

Torreich wurde es auf der Lohmühleninsel bei der Partie Anadoluspor gegen Sperber Neukölln. In einem wilden Hin und Her legten die Gäste in den ersten zehn Minuten vor, führten 0:2. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich ging Sperber noch vor der Pause wieder in Führung, baute die auf 2:5 aus. Anadoluspor kämpfe sich nochmal ran, konnte aber nicht erneut ausgleichen. ---

Der weiterhin punktlose FC Spandau 06 ging bei Viktoria Mitte früh in Führung, doch die Hausherren drehten die Partie zügig und führten zur Pause bereits klar mit 4:1. Den Gästen gelang nur noch ein Tor in den zweiten 45 Minuten. ---

Lichtenberg 47 II hat den sechsten Platz gefestigt. Hung Kevin Duy Nguyen brachte die Oberliga-Reserve bei BW Spandau per Doppelpack auf die Siegerstraße. Die Gastgeber verkürzten zwar kurz vor Spielende, doch Kelton Roberts Macuacua machte den Deckel drauf. ---

Im Tabellenkeller wird die Ausgangslage der SG Blankenburg immer schwieriger. Nach dem Erfolg gegen Blau-Gelb war der Vorletzte bei Rotation Prenzlauer Berg chancenlos, lag nach 25 Minuten schon 4:0 hinten. Der Rückstand auf Johannisthal II beträgt weiter sechs Punkte, doch die zu spielenden Partien werden immer weniger. ---

Klare Nummer! Der Tabellenführer ließ beim SV Blau-Gelb nichts anbrennen, auch wenn die Gastgeber nach zehn Minuten zunächst in Führung gingen. Argjent Krasniqi drehte die Partie im Alleingang, erzielte insgesamt vier Tore. Auch Kemal Asanovic, Etem Tonk, Sam Diokhane und Sercan-Günay Seyyidoglu trafen.

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